Sir Alex Ferguson: 'Không con trai, chúng ta khác biệt, chúng ta là Manchester United' 24/01/2026 06:59

Michael Carrick đã được HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson cho biết rất rõ về những áp lực khi là một phần của Manchester United. Sir Alex đã đảm bảo Michael Carrick hiểu rõ những tiêu chuẩn cao ngất trời được kỳ vọng khi gia nhập Old Trafford. Cựu tiền vệ của "quỷ đỏ", người được bổ nhiệm làm HLV trưởng tạm quyền của CLB cho đến cuối mùa giải, đã cống hiến 12 năm cuối sự nghiệp cầu thủ của mình tại Old Trafford, đóng vai trò quan trọng trong việc giành được 12 danh hiệu lớn.

Hành trình của Carrick tại MU bắt đầu vào năm 2006 khi Ferguson đạt được thỏa thuận trị giá 18,6 triệu bảng Anh để chiêu mộ anh từ Tottenham Hotspur. Carrick khi đó 25 tuổi chuyển đến Manchester khi đã tích lũy được kinh nghiệm đáng kể, với 145 lần ra sân tại Premier League trong màu áo West Ham United và Spurs.

Trước khi ký hợp đồng với West Ham, Carrick cũng nhiều lần khoác áo đội tuyển Anh. Tuy nhiên, với chỉ một chức vô địch Intertoto Cup cùng West Ham, Carrick vẫn thiếu danh hiệu, trái ngược hoàn toàn với các đồng đội mới của anh ở MU lúc bấy giờ.

Sau khi gia nhập Manchester United, Carrick đã có cuộc gặp gỡ với Ferguson - một khoảnh khắc mà anh đã nhắc lại trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports trong tuần này. Anh thừa nhận cuộc trò chuyện đó đã cho thấy kỳ vọng về thành công của Manchester United thực sự cao đến mức nào.

Sir Alex Ferguson từng rất quyết tâm mua Carrick từ Tottenham và ông đã thành công. ẢNH: AFP

Carrick tiết lộ: "Ông ấy (Sir Alex Ferguson) nói, "vào văn phòng của tôi nói chuyện", và tôi sẽ không bao giờ quên, tôi ngồi xuống như thế này, thực sự khá hồi hộp và cố gắng lấy lại hơi thở. Tôi 25 tuổi, đã khá thành danh, chơi cho đội tuyển Anh, và tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều chỉ bằng việc ngồi đối diện với ông ấy.

Ông ấy nói, "Đúng vậy, đây là Manchester United đấy con trai, con sẽ thích thôi. Chúng tôi làm mọi thứ khác biệt, mọi người kỳ vọng mọi thứ khác biệt ở đây và mọi người nhìn con khác đi khi con ở Manchester United và khi con đã quen với chiến thắng. Áp lực cũng khác".

Thời điểm đó, Chelsea đã vô địch Premier League hai năm liên tiếp. Tôi "Tôi chẳng hiểu sao mình lại nói thế, và khi câu nói đó sắp thốt ra, tôi đã cố gắng kìm nén nó lại, nhưng tôi vẫn nói, "Tình hình của Chelsea hiện tại cũng tương tự như vậy..".

Ông ấy đột ngột chặn tôi lại, và tôi cũng tự kìm nén cảm xúc của mình, rồi ông ấy nói, "Không con trai, chúng ta khác biệt, chúng ta là Manchester United, chúng ta khác với phần còn lại". Và tôi nghĩ, "Tại sao mình lại nói thế, ông ấy sẽ không bao giờ cho mình ra sân nữa"".

Vai trò quan trọng mà Carrick đóng góp vào vô số danh hiệu của MU cho thấy tầm ảnh hưởng trong những lời nói đầy tự hào và kiêu hãnh của Ferguson trong việc nuôi dưỡng tư duy của một nhà vô địch. Mặc dù đó là khi Carrick còn là cầu thủ, những phẩm chất đó có thể đã được chuyển tiếp sang sự nghiệp huấn luyện của ông.

Màn trình diễn của MU trong trận thắng Man City 2-0 dưới thời HLV tạm quyền Carrick tuần trước đã nhận được vô số lời khen, với Wayne Rooney thừa nhận ông tin rằng mình đã chứng kiến ​​"ADN của Man United" trong đội hình mà Carrick lựa chọn. Huyền thoại của Man United Rooney nói: "Rõ ràng là tôi vô cùng vui mừng. Tôi nghĩ rằng đội bóng, tinh thần, cường độ làm việc, năng lượng, mọi thứ về đội bóng đó đều tuyệt vời ngày hôm nay.

Tôi vô cùng phấn khích cho các cầu thủ và người hâm mộ. Người hâm mộ đã khao khát điều đó trong vài năm qua. Tôi biết đây chỉ là một trận đấu, nhưng tôi nghĩ mọi người đều có thể thấy đội bóng đó thú vị đến mức nào. Bạn biết đấy, mọi người đều bàn tán về điều đó, đặc biệt là chúng tôi, những cựu cầu thủ, nói về "ADN của Manchester United"".