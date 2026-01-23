Mourinho chỉ trích MU về việc bổ nhiệm trợ lý cũ của ông 23/01/2026 12:59

Jose Mourinho đã giao cho Michael Carrick một vị trí trong ban huấn luyện của MU khi tuyển thủ người Anh này giải nghệ năm 2017, và giờ đây Carrick đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng MU cho đến hết mùa giải này. Tuy nhiên, Mourinho chỉ trích MU về việc bổ nhiệm này.

Jose Mourinho đã lên tiếng chỉ trích Manchester United sau khi họ bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV tạm quyền. Carrick, 44 tuổi, được giao nhiệm vụ này đến hết mùa giải sau khi Quỷ đỏ sa thải Ruben Amorim hồi đầu tháng này.

Kinh nghiệm huấn luyện duy nhất trước đây của Carrick là tại Middlesbrough, nơi ông làm việc gần ba năm và lọt vào vòng play-off Championship ngay mùa giải đầu tiên. Carrick cũng từng là trợ lý HLV tại Manchester United dưới thời cả Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer .

Sau khi giải nghệ vào mùa hè năm 2018, cựu tiền vệ người Anh này đã được Jose Mourinho chào đón vào ban huấn luyện đội chủ sân Old Trafford. Họ làm việc cùng nhau trong sáu tháng trước khi "Người đặc biệt" bị MU sa thải.

Mourinho chỉ trích MU về việc bổ nhiệm người không có kinh nghiệm như Carrick. ẢNH: AFP

Mặc dù có mối liên hệ với Carrick, HLV hiện tại của Benfica Jose Mourinho thừa nhận "bất ngờ" trước quyết định bổ nhiệm Carrick của MU. Mourinho lập luận rằng những HLV giàu kinh nghiệm hơn nên được giao những vị trí quan trọng nhất ở những đội bóng lớn.

Sau khi Benfica để thua Juventus 2-0 trên sân khách ở Champions League hôm thứ Tư, Jose Mourinho, 62 tuổi nói: "Đối với tôi, thật bất ngờ khi những HLV không có kinh nghiệm và chưa có thành tích gì lại có cơ hội dẫn dắt những đội bóng quan trọng nhất thế giới, đây mới thực sự là điều đáng ngạc nhiên. Khi AC Milan chiêu mộ Max Allegri, khi Juventus chọn Luciano Spalletti hay khi AS Roma chọn Gian Piero Gasperini, điều này chẳng bao giờ gây bất ngờ".

Carrick có thời hạn đến tháng Năm để thuyết phục ban lãnh đạo Manchester United rằng anh là người phù hợp cho tương lai lâu dài của đội chủ sân Old Trafford. Cầu thủ từng 5 lần vô địch Premier League dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson này đã có khởi đầu hoàn hảo vào thứ Bảy tuần trước.

Manchester United đã có màn trình diễn xuất sắc để đánh bại Manchester City 2-0 tại Premier League trên sân nhà Old Trafford, củng cố hy vọng kết thúc mùa giải trong top 5. Nhiệm vụ tiếp theo của Carrick là chuyến làm khách đến sân của đội đầu bảng Arsenal, đội mà ông từng đánh bại trong khi làm HLV tạm quyền sau khi Solskjaer bị sa thải vào năm 2021.

"Đó là một ngày rất đặc biệt nhưng tôi không để mình bị cuốn theo cảm xúc," Carrick khẳng định sau trận đấu. "Đây chỉ là một trận đấu và điều thực sự quan trọng là chúng ta không được quá tự mãn. Đó cần phải là cảm giác thường xuyên, mức độ thể hiện đó cần được duy trì một cách nhất quán."

"Đây là một kết quả tuyệt vời và chúng ta cần tận hưởng nó, nhưng chắc chắn là chưa đủ và sẽ không bao giờ là đủ. Nếu nhìn vào kết quả, chúng ta chỉ có ba ngày để làm việc và chúng ta phải tiếp tục phát huy điều đó."