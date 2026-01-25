AFC lên tiếng về việc Đình Bắc giành giải vua phá lưới U-23 châu Á 25/01/2026 11:53

(PLO)- Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của U-23 Việt Nam đã giành giải vua phá lưới giải U-23 châu Á với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo, dù cùng thành tích với Sato của Nhật Bản.

Hôm nay 25-1, trong bài viết, “Đình Bắc của Việt Nam giành giải Vua phá lưới”, LĐBĐ châu Á (AFC) khẳng định, “Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã giành danh hiệu Vua phá lưới giải U-23 châu Á sau một chiến dịch xuất sắc cùng U-23 Việt Nam”.

AFC cho biết, “Đình Bắc đã ghi bốn bàn thắng và có hai pha kiến ​​tạo giúp Việt Nam giành vị trí thứ ba sau chiến thắng trên loạt sút luân lưu trước Hàn Quốc vào thứ Sáu. Điều khiến màn trình diễn của Đình Đắc tại giải U-23 châu Á ở Saudi Arabia trở nên ấn tượng hơn nữa là việc tiền đạo này chỉ đá chính 2 trong 6 trận đấu của U-23 Việt Nam, do thời gian thi đấu phải được quản lý chặt chẽ vì chấn thương của anh và các đồng đội.

Tiền đạo của Công An Hà Nội đã khởi đầu chiến dịch bằng bàn thắng mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước Jordan và ghi bàn thắng duy nhất trong trận thắng 1-0 trước Saudi Arabia, giúp đội nhà đứng đầu bảng A. Cầu thủ 22 tuổi này vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn thắng thứ hai cho Việt Nam trong chiến thắng 3-2 sau hiệp phụ trước Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ở tứ kết.

Đình Bắc là cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử giành giải vua phá lưới U-23 châu Á. ẢNH: AFC

Mặc dù giấc mơ vô địch của Việt Nam đã bị Trung Quốc chấm dứt ở bán kết, Đình Bắc vẫn đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng trước Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba, ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà bằng một cú sút phạt tuyệt đẹp. Dù không thể tham gia loạt sút luân lưu do nhận thẻ đỏ vào cuối thời gian thi đấu chính thức, tiền đạo này chắc chắn đã tỏa sáng tại giải U-23 châu Á ở Saudi Arabia nhờ những màn trình diễn rực rỡ của mình”.

Trên trang Facebook cá nhân, sau khi biết mình là vua phá lưới giải U-23 châu Á, Đình Bắc đăng dòng trạng thái “Trời ơi”, kèm hình ảnh cho thấy anh giành giải vua phá lưới. Đây lần đầu tiên trong lịch sử một cầu thủ của Việt Nam giành giải vua phá lưới U-23 châu Á

Đáng chú ý, Ryunosuke Sato của U-23 Nhật Bản có cùng 4 bàn và 2 kiến tạo nhưng xếp sau Đình Bắc. Lý do là vì theo điều lệ của AFC, nếu có trên 2 cầu thủ cùng có số bàn thắng và kiến tạo, cầu thủ thi đấu ít phút hơn sẽ giành giải vua phá lưới. Tại giải lần này, Sato thi đấu 446 phút, còn Đình Bắc chỉ có 361 phút ra sân. Tuy nhiên, Sato giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất giải là cầu thủ xuất sắc nhất vòng chung kết U-23 châu Á năm nay. Đồng đội của Sato ở U-23 Nhật Bản là Rui Araki giành giải thủ môn hay nhất.