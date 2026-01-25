Trung Quốc chờ khoảnh khắc lịch sử, Nhật viết luôn cái kết 25/01/2026 11:22

(PLO)- Rời sân vận động Hoàng tử Abdullah Al Faisal với gương mặt sầu thảm, các cầu thủ U-23 Trung Quốc hiểu rằng giấc mơ chạm tay vào danh hiệu đầu tiên đã vỡ tan, trong khi HLV Puche thì thốt lên: "Tỉ số quá khắc nghiệt".

Trong trận chung kết U-23 châu Á vừa diễn ra khuya 24-1, đội tuyển U-23 Nhật Bản trình diễn một đẳng cấp vượt trội và thắng thuyết phục U-23 Trung Quốc 4-0, khép lại trận đấu theo cách khiến đối thủ gần như không có cơ hội phản kháng.

Ngay từ những phút đầu, Nhật Bản đã áp đặt thế trận bằng nhịp chơi nhanh, những pha phối hợp gọn và khả năng chuyển trạng thái cực kỳ mượt mà. Trung Quốc bước vào chung kết với thành tích bất bại và chưa từng để thủng lưới tại giải, nhưng lớp “áo giáp” ấy nhanh chóng bị xé toạc.

Hiệp một trở thành bước ngoặt định đoạt tất cả khi Nhật Bản liên tiếp ghi hai bàn, đẩy đối phương vào thế rượt đuổi trong trạng thái rối nhịp và hụt hơi.

U-23 Nhật quá mạnh so với đối thủ ở trận chung kết U-23 châu Á. Ảnh: TAFC.

Người tạo khác biệt lớn nhất là Kosei Ogura với một cú đúp, bên cạnh các pha lập công của Yuto Ozeki và Ryunosuke Sato. Với chiến thắng này, Nhật Bản trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch U-23 châu Á và nâng cúp lần thứ ba, một cột mốc cho thấy sự ổn định đáng nể của họ ở cấp độ trẻ.

Sau trận, HLV Antonio Puche không giấu nổi sự thất vọng, nhưng vẫn thẳng thắn nhìn nhận đối thủ ở “một đẳng cấp khác”. Ông gửi lời chúc mừng Nhật Bản và nhấn mạnh đội bóng của mình thua kém về cả chiến thuật lẫn lối chơi.

Dù vậy, nhà cầm quân này cho biết ông tự hào vì các học trò không buông xuôi, ngay cả khi bị dẫn sâu, điều mà các cầu thủ của ông chưa từng trải qua ở giải lần này.

Đội tuyển trẻ của Nhật Bản vô địch châu Á thuyết phục. Ảnh: TAFC.

Thống kê cũng phản ánh rõ thế trận: Trung Quốc chỉ có vỏn vẹn hai cú sút trúng đích trước sức ép liên tục của Nhật Bản. Ông Puche cho rằng tỷ số này quá khắc nghiệt, bởi một vài tình huống bóng nảy “đổi hướng” đã khiến học trò ông chịu bất lợi.

Tuy nhiên, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, thực tế vẫn không thể phủ nhận Nhật Bản đã chơi một trận chung kết hoàn hảo, còn Trung Quốc đành nuốt trọn cay đắng trong đêm mà họ kỳ vọng sẽ bước lên đỉnh châu lục.