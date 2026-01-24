3 lần gục ngã, chàng trai Quảng Trị đứng dậy chinh phục 103km ở Prenn Trail Summit 24/01/2026 17:09

(PLO)- Sau 3 lần thất bại ở cự ly 100km vì chấn thương, chàng trai quê Quảng Trị vẫn không từ bỏ khát vọng chinh phục Prenn Trail Summit.

Tại Prenn Trail Summit, chàng trai Cao Xuân Lộc (31 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị) đã hoàn thành 103km trong 21 giờ 54 phút. Đây là một chiến thắng không chỉ trước đường chạy, mà trước chính giới hạn của bản thân.

Cao Xuân Lộc thi đấu tại Prenn Trail Summit 2025. Ảnh: BAN TỔ CHỨC

Trong cộng đồng chạy trail, cự ly 100km thường được xem là “cánh cửa tâm lý” mà không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và thể lực để bước qua.

Cao Xuân Lộc cho biết cánh cửa ấy từng khép lại ba lần với anh, đó là ở các giải: Vietnam Mountain Marathon (Lào Cai), Cuc Phuong Jungle Paths (Thanh Hóa) và Laan Ultra Trail (Lâm Đồng). Ở cả ba lần đó, anh đều buộc phải bỏ cuộc vì những chấn thương nặng: đứt dây chằng, rách sụn chêm, đau dải chậu chày.

Mỗi lần dừng lại là một lần tiếc nuối, nhưng cũng là một lần Lộc hiểu rõ hơn sự khắc nghiệt của đường chạy siêu dài.

Có thời điểm, Lộc từng tự hỏi mình có phù hợp với 100km hay không. Nhưng thay vì rời bỏ, anh chọn cách quay lại bằng tâm thế thận trọng hơn, kỷ luật hơn và thấu hiểu hơn.

Cao Xuân Lộc nhận áo của finisher và huy chương hoàn thành cự ly giải chạy Prenn Trail Summit 2025. Ảnh: THANH TÚ

Sáu tháng trước Prenn Trail Summit 2025, Lộc gần như “tái cấu trúc” toàn bộ quá trình tập luyện. Mỗi tuần, anh leo từ 600–700 tầng cầu thang để tăng sức bền và sức mạnh cơ chân.

Lộc được chăm sóc y tế khi về đích. Ảnh: THANH TÚ

Lộc cho biết núi Hàm Lợn (TP Hà Nội) đã trở thành địa điểm tập chính, nơi anh thực hiện các buổi chạy cường độ cao nhằm mô phỏng địa hình dốc, trơn và kéo dài của trail.

Song song với đó, Lộc tham gia nhiều giải chạy đường bằng cự ly marathon 42km để rèn khả năng duy trì thể lực trong thời gian dài. Buổi tối, thay vì nghỉ ngơi thụ động, anh đọc sách, tài liệu về chạy bộ cự ly dài, học cách quản lý nhịp độ, dinh dưỡng và đặc biệt là tâm lý khi đối mặt với cơn đau.

“Lần này tôi không chạy theo cảm hứng nữa, mà chạy bằng sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng”, Lộc chia sẻ.

Khi bước vào đường chạy ở Prenn Trail Summit 2025, mọi thứ diễn ra đúng như những gì anh từng hình dung, đặc biệt là những điều khó khăn nhất mà anh đã lường trước.

Lộc kể, sau khoảng 40km đầu, cơn đau quen thuộc bắt đầu xuất hiện. Những ký ức dang dở của ba lần trước như trở lại. Nhưng khác với trước đây, Lộc không hoảng sợ. Anh chậm lại, điều chỉnh nhịp thở, thực hiện mọi thứ theo đúng kế hoạch, và chỉ tập trung vào từng bước chân.

Đêm xuống trong rừng Lâm Đồng, nhiệt độ giảm, sương lạnh bám dày, cơn buồn ngủ kéo đến liên hồi. Lộc biết rằng chỉ cần dừng lại ngủ, cơ thể sẽ cứng và căng cơ, đồng nghĩa với việc cuộc đua có thể kết thúc ngay trong rừng.

“Rất lạnh, rất buồn ngủ nhưng tôi không dám ngủ. Tôi cứ đi thật chậm, miễn là không đứng lại", Lộc kể.

Cao Xuân Lộc cán đích với thành tích 21 giờ 54 phút cho cự ly 103km. Ảnh: BAN TỔ CHỨC

Sau gần 22 giờ bền bỉ, Cao Xuân Lộc cán đích với thành tích 21 giờ 54 phút cho cự ly 103km. Ở vạch đích, không tiếng reo hò ồn ào, không ăn mừng quá lớn. Chỉ là một khoảnh khắc lặng lẽ, khi anh biết mình đã làm được điều từng nghĩ là không thể.

Với Cao Xuân Lộc, Prenn Trail Summit 2025 không chỉ là một giải chạy. Đó là lời khép lại cho ba lần dang dở, và là minh chứng rằng trong chạy trail – cũng như trong cuộc sống – thất bại không phải dấu chấm hết, nếu con người còn đủ kiên nhẫn để chuẩn bị lại từ đầu và đi tiếp đến tận cùng.