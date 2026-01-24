3 lần gục ngã, chàng trai Quảng Trị đứng dậy chinh phục 103km ở Prenn Trail Summit

Tại Prenn Trail Summit, chàng trai Cao Xuân Lộc (31 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị) đã hoàn thành 103km trong 21 giờ 54 phút. Đây là một chiến thắng không chỉ trước đường chạy, mà trước chính giới hạn của bản thân.
Trong cộng đồng chạy trail, cự ly 100km thường được xem là “cánh cửa tâm lý” mà không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và thể lực để bước qua.
Cao Xuân Lộc cho biết cánh cửa ấy từng khép lại ba lần với anh, đó là ở các giải: Vietnam Mountain Marathon (Lào Cai), Cuc Phuong Jungle Paths (Thanh Hóa) và Laan Ultra Trail (Lâm Đồng). Ở cả ba lần đó, anh đều buộc phải bỏ cuộc vì những chấn thương nặng: đứt dây chằng, rách sụn chêm, đau dải chậu chày.
Mỗi lần dừng lại là một lần tiếc nuối, nhưng cũng là một lần Lộc hiểu rõ hơn sự khắc nghiệt của đường chạy siêu dài.
Có thời điểm, Lộc từng tự hỏi mình có phù hợp với 100km hay không. Nhưng thay vì rời bỏ, anh chọn cách quay lại bằng tâm thế thận trọng hơn, kỷ luật hơn và thấu hiểu hơn.
Sáu tháng trước Prenn Trail Summit 2025, Lộc gần như “tái cấu trúc” toàn bộ quá trình tập luyện. Mỗi tuần, anh leo từ 600–700 tầng cầu thang để tăng sức bền và sức mạnh cơ chân.
Lộc cho biết núi Hàm Lợn (TP Hà Nội) đã trở thành địa điểm tập chính, nơi anh thực hiện các buổi chạy cường độ cao nhằm mô phỏng địa hình dốc, trơn và kéo dài của trail.
Song song với đó, Lộc tham gia nhiều giải chạy đường bằng cự ly marathon 42km để rèn khả năng duy trì thể lực trong thời gian dài. Buổi tối, thay vì nghỉ ngơi thụ động, anh đọc sách, tài liệu về chạy bộ cự ly dài, học cách quản lý nhịp độ, dinh dưỡng và đặc biệt là tâm lý khi đối mặt với cơn đau.
“Lần này tôi không chạy theo cảm hứng nữa, mà chạy bằng sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng”, Lộc chia sẻ.
Khi bước vào đường chạy ở Prenn Trail Summit 2025, mọi thứ diễn ra đúng như những gì anh từng hình dung, đặc biệt là những điều khó khăn nhất mà anh đã lường trước.
Lộc kể, sau khoảng 40km đầu, cơn đau quen thuộc bắt đầu xuất hiện. Những ký ức dang dở của ba lần trước như trở lại. Nhưng khác với trước đây, Lộc không hoảng sợ. Anh chậm lại, điều chỉnh nhịp thở, thực hiện mọi thứ theo đúng kế hoạch, và chỉ tập trung vào từng bước chân.
Đêm xuống trong rừng Lâm Đồng, nhiệt độ giảm, sương lạnh bám dày, cơn buồn ngủ kéo đến liên hồi. Lộc biết rằng chỉ cần dừng lại ngủ, cơ thể sẽ cứng và căng cơ, đồng nghĩa với việc cuộc đua có thể kết thúc ngay trong rừng.
“Rất lạnh, rất buồn ngủ nhưng tôi không dám ngủ. Tôi cứ đi thật chậm, miễn là không đứng lại", Lộc kể.
Sau gần 22 giờ bền bỉ, Cao Xuân Lộc cán đích với thành tích 21 giờ 54 phút cho cự ly 103km. Ở vạch đích, không tiếng reo hò ồn ào, không ăn mừng quá lớn. Chỉ là một khoảnh khắc lặng lẽ, khi anh biết mình đã làm được điều từng nghĩ là không thể.
Với Cao Xuân Lộc, Prenn Trail Summit 2025 không chỉ là một giải chạy. Đó là lời khép lại cho ba lần dang dở, và là minh chứng rằng trong chạy trail – cũng như trong cuộc sống – thất bại không phải dấu chấm hết, nếu con người còn đủ kiên nhẫn để chuẩn bị lại từ đầu và đi tiếp đến tận cùng.
1.800 vận động viên đến từ 26 quốc gia tham dự Prenn Trail Summit 2025
Giải chạy siêu địa hình chuẩn quốc tế Prenn Trail Summit 2025 đã chính thức khởi tranh tại tỉnh Lâm Đồng với hệ thống 8 cự ly thi đấu, trong đó nổi bật là siêu cự ly 250km – dài nhất Việt Nam đến thời điểm hiện tại.
Theo Ban tổ chức, ngày 22-1, cự ly 250km đã xuất phát với sự tham gia của 44 vận động viên, mở màn cho hành trình chinh phục những cung đường địa hình khắc nghiệt kéo dài từ cao nguyên Di Linh đến cao nguyên Lâm Viên. Các cự ly còn lại gồm 187km, 103km, 75km, 55km, 25km, 10km và 3km, phù hợp với nhiều cấp độ vận động viên, từ chuyên nghiệp đến phong trào.
Trước đó, khu vực Expo của giải tại Tea Resort Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt) đã mở cửa từ ngày 21 đến 25-1, đón gần 1.800 vận động viên đến từ 26 quốc gia đến nhận BIB và racekit trong không khí sôi động. Ban tổ chức cũng bố trí thêm điểm phát BIB tại UBND xã Bảo Thuận nhằm tạo thuận lợi cho các vận động viên thi đấu cự ly dài.
Prenn Trail Summit là giải chạy địa hình mang dấu ấn lịch sử, tái hiện hành trình thám hiểm của bác sĩ Alexandre Yersin trên vùng đất Lâm Đồng. Từ khi ra đời năm 2023, giải nhanh chóng tạo dấu ấn trong cộng đồng trail trong nước và quốc tế. Đặc biệt, từ mùa giải 2025, Prenn Trail Summit trở thành giải đấu trong nước có cự ly dài nhất, đồng thời mở ra cơ hội tham dự Tor des Géants® (TorX) cho các vận động viên hoàn thành cự ly 103km, 187km hoặc 250km.
Bên cạnh đó, giải còn nằm trong hệ thống tính điểm của Asia Trail Master (ATM), ITRA và UTMB Index, góp phần đưa hình ảnh chạy trail Việt Nam hội nhập sâu hơn với các đấu trường quốc tế.