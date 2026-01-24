SEA Games 1995 và U-23 châu Á 2026: Nhớ Trần Minh Chiến khi Hiểu Minh ngồi xe lăn 24/01/2026 14:02

(PLO)- Từ SEA Games 1995 đến U-23 châu Á 2026, bóng đá Việt Nam đều phải trả giá để làm nên những cột mốc lịch sử.

SEA Games 1995, tiền đạo Trần Minh Chiến trở về nước trên đôi nạng cùng thành tích lịch sử là chiếc HCB bóng đá nam, sau đó anh cũng giải nghệ vì chấn thương quái ác năm đó. Bây giờ, Hiểu Minh cũng trong tình cảnh tương tự khi anh trở về nước trên xe lăn sau chấn thương nặng tại vòng chung kết U-23 châu Á.

VCK U-23 châu Á năm nay, U-23 Việt Nam đã hạ gục tất cả các kèo trên để mang tấm HCĐ về cho bóng đá Việt Nam. Đó là tấm HCĐ hiển hách không kém thành tích á quân lịch sử của thế hệ “Thường Châu 2018” tại giải U-23 châu Á, thậm chí thế hệ hiện nay còn chơi hay hơn.

U-23 Việt Nam chiến đấu như những cảm tử quân. Ảnh: AFC

“Thường Châu 2018”, U-23 Việt Nam làm nên kỳ tích khi các đối thủ chưa tôn trọng và chưa xem Việt Nam là đối trọng. Tương tự, tấm HCB SEA Games 1995 cũng vậy khi thời điểm đó bóng đá Việt Nam mới gia nhập thể thao quốc tế trở lại.

Tại giải U-23 châu Á năm nay, U-23 Việt Nam đã hạ gục tất cả các đối thủ kèo trên để có tấm HCĐ. Hiểu Minh đã phải đi xe lăn trở về nhà sau chấn thương cực nặng trong trận bán kết gặp Trung Quốc. 30 năm về trước, tiền đạo Trần Minh Chiến bó bột trên đôi nạng trở về sân bay Tân Sơn Nhất rồi nhận những vòng nguyệt quế. Chiếc HCB lịch sử tại SEA Games 1995 đã truyền cảm hứng cho các thế hệ cầu thủ tiếp theo của Việt Nam, trong đó có đội U-23 hiện nay.

Với U-23 Việt Nam, mỗi trận ra quân là một chiến trường khốc liệt vì bóng đá Việt Nam chưa ngồi mâm đầu châu Á. Mỗi khi xung trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn với tư cách kèo dưới. Mỗi trận U-23 Việt Nam ra sân là sự tính toán kỹ lưỡng của HLV Kim Sang-sik và tinh thần quả cảm của U-23 Việt Nam.

Trình độ bóng đá Việt Nam chưa áp đặt được lối chơi lên đối thủ, nhưng tinh thần thì vượt trội. U-23 Việt Nam đã như cảm tử quân để đánh bại Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3, mỗi trận ra quân U-23 Việt Nam đều chơi 200% sức lực.

Tay săn bàn Nguyễn Đình Bắc cần giữ gìn năng lượng khi con đường còn ở phía trước. Ảnh: AFC

Tấm HCĐ U-23 châu Á ở Saudi Arabia hôm nay có giá trị tương tự như tấm HCB SEA Games 1995 tại Thái Lan. Mỗi sự tiến bộ, mỗi một thành tích đều phải trả giá là điều không tránh khỏi trên bước đường nâng tầm bóng đá Việt Nam.