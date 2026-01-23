Hàn Quốc toàn thua ở trận tranh hạng 3, U-23 Việt Nam vượt qua nỗi đau 23/01/2026 13:24

(PLO)- U-23 Việt Nam và Hàn Quốc đều quyết tâm kết thúc giải U-23 châu Á đang diễn ra tại Saudi Arabia một cách tốt đẹp bằng chiến thắng trong trận tranh hạng ba vào hôm nay.

Vào lúc 22 giờ hôm nay 23-1, U-23 Việt Nam sẽ gặp U-23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng 3 giải U-23 châu Á. Cả hai đội đều phải quên đi nỗi thất vọng từ những thất bại ở bán kết, khi Việt Nam để thua Trung Quốc với tỷ số 3-0, còn Hàn Quốc bị Nhật Bản đánh bại 1-0. HLV trưởng U-23 Việt Nam, Kim Sang-sik, cho biết ông kỳ vọng các cầu thủ sẽ thi đấu hết mình để vượt qua nỗi đau thua trận bán kết khiến giấc mơ vô địch tan vỡ.

2 HLV nói gì?

“Chúng ta phải tiếp tục chiến đấu và cống hiến hết sức mình trước Hàn Quốc", ông Kim cho biết, "Từ trận đấu đầu tiên đến nay, chúng tôi liên tục đối đầu với những đối thủ mạnh hơn về thể lực, nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã thể hiện quyết tâm cao độ. Chúng tôi đã trưởng thành rất nhiều trong giải đấu này và mặc dù tôi hài lòng với sự tiến bộ của đội, nhưng vẫn còn nhiều điều cần cải thiện".

HLV Kim Sang-sik khẳng định U-23 Việt Nam sẽ tiếp tục chiến đấu. ẢNH: AFC

Tương tự, HLV Lee Min-sung của U-23 Hàn Quốc thừa nhận đội bóng của ông vẫn còn những lĩnh vực cần khắc phục để giành quyền tranh hạng ba.

“Về vấn đề ghi bàn, chúng tôi còn rất nhiều điều cần phải khắc phục. Trong trận đấu tiếp theo, để ghi bàn, chúng tôi cần tìm được sự cân bằng tốt hơn trong lối chơi để tạo ra nhiều cơ hội hơn và kiểm soát trận đấu tốt hơn nhằm giành chiến thắng”, ông Lee nói, "Tôi hy vọng đội bóng sẽ tiếp tục phát triển và tiến bộ hơn nữa.”

Thống kê về Việt Nam và Hàn Quốc

Theo thống kê của liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), đây sẽ là lần thứ ba Việt Nam và Hàn Quốc gặp nhau tại giải U-23 châu Á. Hàn Quốc bất bại trong các lần gặp trước đó với Việt Nam, trong đó có chiến thắng 2-1 năm 2018 và trận hòa 1-1 năm 2022.

Nếu Việt Nam giành chiến thắng trước Hàn Quốc, đó sẽ là thành tích tốt nhất của đội tại giải đấu này kể từ khi về nhì năm 2018.

Đáng chú ý, AFC cho biết, đây sẽ là lần thứ ba U-23 Hàn Quốc thi đấu trận tranh hạng ba giải U-23 châu Á. 2 trận trước, họ toàn thua, thua Jordan 3-2 trên loạt sút luân lưu năm 2013 và thua Qatar 1-0 năm 2018.

Việt Nam và Hàn Quốc sẽ bước vào trận tranh hạng 3 với tâm trạng không tốt. ẢNH: AFC

Việt Nam đã để thủng lưới 6 bàn trong giải đấu đang diễn ra, chỉ có hai lần trước đó họ để thủng lưới nhiều hơn trong một kỳ giải (9 bàn năm 2018; 8 bàn năm 2016); tuy nhiên, Nếu không thủng lưới trước Hàn Quốc, thầy trò ông Kim sẽ có trận thứ ba giữ sạch lưới ở giải lần này, trước đó họ chưa từng giữ sạch lưới quá 2 trận trong bất kỳ lần tham dự nào.

U-23 Hàn Quốc đã có sáu cầu thủ ghi bàn khác nhau trong giải đấu đang diễn ra, đứng thứ hai sau Nhật Bản (7).