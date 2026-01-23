Nóng: Bóng đá Malaysia không bị đình chỉ, sắp tái đấu tuyển Việt Nam 23/01/2026 10:23

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang đứng trước áp lực lớn hơn nhiều so với những gì dư luận tưởng khi vụ bê bối liên quan đến tài liệu giả mạo không dừng lại ở án kỷ luật và tiền phạt.

Theo thông tin do TNST tiết lộ, bóng đá Malaysia có thể phải gánh hai hệ quả cùng lúc, một là khoản phạt tài chính đã được đưa ra, hai là một cuộc điều tra quy mô lớn nhắm vào cách thức vận hành và trách nhiệm trong nội bộ liên đoàn.

Trước mắt, FAM đã nhận án phạt từ FIFA với số tiền 350.000 franc Thụy Sĩ. Tuy nhiên, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John, nhấn mạnh đây mới chỉ là phần “kỷ luật” nhìn thấy ngay lập tức. Phần đáng lo hơn nằm ở bước tiếp theo khi FIFA sẽ tiến hành điều tra riêng về quá trình nộp hồ sơ giả, xem ai đã xử lý các giấy tờ ấy, chúng được đi qua những khâu nào, và liệu đây có phải sai phạm cá nhân hay là lỗ hổng mang tính hệ thống.

Tổng thư ký AFC Windsor chỉ ra những nguy cơ bóng đá Malaysia phải đối mặt. Ảnh: TAFC.

Windsor giải thích khá rõ ràng về hai tuyến xử lý đang tách biệt. Tuyến thứ nhất liên quan trực tiếp tới các vấn đề diễn ra quanh hoạt động thi đấu, buộc FIFA phải áp dụng chế tài theo hồ sơ kỷ luật. Tuyến thứ hai lại xoáy vào trách nhiệm quản trị: ai chịu trách nhiệm, cơ chế kiểm tra nội bộ ở đâu, vì sao giấy tờ có thể lọt qua, và có dấu hiệu tổ chức bị “nhiễm” sai phạm hay không. Ông cho biết giai đoạn điều tra chính thức sẽ chỉ thật sự bắt đầu khi FIFA khởi động quy trình làm việc của các điều tra viên.

Trong kịch bản đó, nhiều quan chức cấp cao của bóng đá Malaysia sẽ được triệu tập để làm rõ vai trò và trách nhiệm. Danh sách được nhắc tới gồm quyền chủ tịch Datuk Yusoff Mahadi, Azman cùng những nhân vật chủ chốt khác từng tham gia hoặc liên quan tới quá trình xử lý hồ sơ. Mục tiêu là truy vết đường đi của các tài liệu, xác định người ra quyết định, người thực thi và những điểm yếu trong hệ thống kiểm soát.

FAM và 7 cầu thủ bị cho là giả mạo hồ sơ nhập tịch đang chịu lệnh trừng phạt của FIFA. Ảnh: TAFC.

Điều khiến người hâm mộ Malaysia phần nào yên tâm là Windsor khẳng định ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Malaysia chưa bị đặt vào nguy cơ bị FIFA đình chỉ. Ông nhấn mạnh khả năng bị đình chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả điều tra: nếu chỉ một nhóm nhỏ sai phạm, mức xử lý sẽ khác; còn nếu kết luận cho thấy vấn đề lan rộng, ảnh hưởng cả tổ chức, câu chuyện sẽ chuyển sang cấp độ nghiêm trọng hơn. Vì thế, đội tuyển Malaysia vẫn chơi vòng loại Asian Cup 2027 bình thường, với lượt cuối làm khách Việt Nam ngày 31-3.

Về thời gian, Windsor cho biết mọi thứ cần được giải quyết trước ngày 31-3 để không làm đứt gãy chu kỳ vòng loại Asian Cup. Trong trường hợp FAM kháng cáo, AFC dự kiến sẽ đề nghị FIFA và Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) thúc đẩy các phiên điều trần theo hướng rút ngắn, nhằm sớm có kết luận cuối cùng và tránh kéo dài bất ổn.