Bóng đá Indonesia ‘nóng gáy’ với thành công của U-23 Việt Nam 22/01/2026 09:09

(PLO)- Câu chuyện của U-23 Việt Nam tại giải vô địch U-23 châu Á 2026 đang trở thành một lời thức tỉnh dành cho tân HLV John Herdman, người được kỳ vọng sẽ dẫn dắt U-23 Indonesia chinh phục những đỉnh cao mới.

Đội tuyển U-23 Việt Nam đã vào đến bán kết giải châu Á sau khi vượt qua U-23 UAE ở tứ kết, trước khi dừng bước vì thua Trung Quốc tại vòng bốn đội mạnh nhất. Kết quả này cũng là thành tích đáng chú ý của bóng đá Việt Nam, đồng thời tạo ra một thước đo mới cho các đối thủ trong khu vực, đặc biệt là Indonesia.

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, việc đội tuyển trẻ Việt Nam vào bán kết được xem là ngang với cột mốc Indonesia từng đạt ở U-23 châu Á 2024 khi đội bóng của HLV Shin Tae-yong cũng tiến sâu đến vòng này.

Tuy nhiên, nếu so theo chuẩn cao nhất mà Đông Nam Á từng chạm tới ở sân chơi U-23 châu Á, cả ông Kim lẫn Shin vẫn chưa thể chạm đến cái đỉnh Park Hang-seo từng tạo ra năm 2018. Khi ấy, U-23 Việt Nam vào thẳng chung kết và chỉ gục ngã trước Uzbekistan trong trận cuối cùng. Đó vẫn là dấu son lớn nhất của một đại diện Đông Nam Á tại giải đấu châu lục.

Tân HLV Herdman gánh nhiều trọng trách lớn cho bóng đá Indonesia. Ảnh: EPA.

Nhìn về tương lai, U-23 châu Á sẽ trở lại vào năm 2028 và đây cũng là vòng loại cho Thế vận hội 2028. Ba đội tuyển châu Á xuất sắc nhất sẽ giành vé đến Los Angeles, vì vậy mục tiêu của các đội không còn gói gọn trong chuyện “đi sâu”, mà chính là tranh suất Olympic. Với Indonesia, áp lực càng lớn khi họ từng có một lần vào bán kết gần đây, và giờ phải chứng minh đó không phải khoảnh khắc nhất thời.

Trong năm 2026, trước khi nghĩ đến giải U-23 châu Á tiếp theo, lứa U-23 các đội tuyển vẫn còn một nhiệm vụ lớn là Asian Games tổ chức tại Nhật Bản. Giải này thường quy tụ nhiều đội mạnh trong khu vực như Indonesia, Việt Nam, Thái Lan và không cần đá vòng loại. Đây là sân thử lửa quan trọng để HLV Herdman định hình bộ khung, thử nghiệm lối chơi và kiểm tra sức bền tâm lý của cầu thủ trẻ trong bối cảnh áp lực thi đấu kiểu giải lớn.

Những điểm khiến câu chuyện của Kim Sang-sik được làng bóng Indonesia nhắc đến nhiều nằm ở cách ông xây dựng nền tảng. Sau khi nhận nhiệm vụ từ tháng 5-2024, ông bắt đầu bằng các danh hiệu quan trọng như AFF Cup 2024, U-23 Đông Nam Á 2025 và huy chương vàng SEA Games 2025.

HLV Kim Sang-sik có nhiều đóng góp cho sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam. Ảnh: CCT.

Đằng sau chuỗi kết quả ấy chính là quá trình tuyển chọn cầu thủ rất kỹ, chủ động đi tìm nhân tố từ các giải trẻ, đồng thời trực tiếp rèn kỹ thuật và thể lực để cầu thủ đạt tiêu chuẩn mà ông đặt ra. Ông Kim can thiệp sâu vào chất lượng vận động, cường độ thi đấu và tính kỷ luật.

Cách làm của HLV Kim Sang-sik được cho là tương đồng với đồng hương đàn anh Shin Tae-yong, người từng đặt nặng việc nâng thể lực và khả năng chiến đấu của cầu thủ trẻ Indonesia. Sự đối lập càng nổi bật khi đặt cạnh giai đoạn trước đó dưới thời Patrick Kluivert năm 2025, thời điểm bị nhắc đến với cảm giác hụt hơi của các cầu thủ trẻ.

Vì thế, câu hỏi dành cho tân HLV Herdman không còn là “có tiềm năng hay không”, mà chính là ông có đủ năng lực để biến tiềm năng thành thành tích. Việt Nam đã tạo chuẩn bằng một lần vào bán kết ở U-23 châu Á 2026. Indonesia muốn gây tiếng vang thật sự thì phải làm tốt hơn, hoặc ít nhất lặp lại được điều đó một cách thuyết phục, hướng tới mục tiêu lớn nhất là đua suất Olympic.