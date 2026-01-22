FAM mất phương hướng, tổng thư ký AFC lên tiếng 22/01/2026 12:15

LĐBĐ Malaysia (FAM) đang cân nhắc từ chức hàng loạt để cứu bóng đá Malaysia qua vụ giả mạo hồ sơ nhập tịch. FAM mất phương hướng.

Tuy nhiên Tổng thư ký (TTK) AFC, ông Windsor John, người Malaysia quả quyết, chuyện FAM từ chức hàng loạt và cả ban chấp hành là vô nghĩa nếu không chịu cải tổ.

Tình hình bóng đá Malaysia đang rất rối ren vì án phạt khủng của FIFA sắp... áp xuống. Lỗi giả mạo hồ sơ rành rành ra đó, FAM không chịu nhận tội mà còn đưa FIFA ra tòa CAS, rồi nay lại “binh” từ chức hàng loạt để thoát án phạt (?).

Cố tình làm sai lệch hồ sơ 7 tuyển thủ,tội lỗi kịch khung của FIFA, nhưng FAM mất phương hướng, đòi thoát tội? Ảnh:AFC

TTK Windsor John trả lời phỏng vấn độc quyền báo Timesport: “Việc từ chức hàng loạt sẽ chẳng ý nghĩa và ích lợi gì nếu không cải tổ toàn bộ FAM. Thậm chí nếu như từ chức hàng loạt mong thoát án phạt của FIFA thì lại sẽ dính án phạt nặng hơn từ chính FIFA”.

Người hiểu bản chất vấn đề, bản chất mức độ vi phạm của FAM với FIFA qua việc giả mạo hồ sơ 7 tuyển thủ ông Windsor John thừa biết mức án nặng cỡ nào sẽ được áp xuống bóng đá Malaysia. Tuy nhiên FAM cứ kiện, rồi lại dẫn FIFA ra tòa mà họ cứ chối tội không liên quan giả mạo hồ sơ.

Về phần mình với tư cách người đứng đầu Ban thư ký AFC, ông Windsor John nêu quan điểm: “AFC chẳng bao giờ gây áp lực cho FAM từ chức hàng loạt hoặc cá nhân nào phải từ chức, AFC làm việc... trên bàn với FAM chứ không gây áp lực. FAM tự đưa ra quyết định, AFC chẳng thể khuyên bảo hay tư vấn, vì mọi thứ đã rõ ràng. FAM từ chức hàng loạt hay cá nhân từ chức không giải quyết được vấn đề, điều quan trọng nhất hiện nay là phải cải tổ sâu rộng, kiểm toán toàn bộ FAM và hồi phục các nguyên tắc quản trị của một liên đoàn. Từ chức hàng loạt” và cải tổ FAM nó nằm trong một “gói” mà FAM phải thực thi, chứ không phải từ chức hàng loạt để thoát tội”.

Cũng theo TTK AFC thì theo sự hiểu biết của ông, FAM sẽ đối mặt những điều tồi tệ hơn nếu từ chức mà không giải quyết vấn đề cải tổ, quản lý.

Có cái tội rất lớn của FAM là gian dối giấy tờ, 7 cầu thủ bị chủ động làm sai lệch hồ sơ nhưng vẫn cứ kiện, lôi cả FIFA ra tòa. FIFA chẳng cần biết khâu nào làm sai lệch hồ sơ, nhưng FAM là đơn vị hưởng lợi từ nhập tịch nên FAM phải là người chịu trách nhiệm lớn nhất.