FIFA và AFC cùng lên tiếng về chiến thắng đầy cảm xúc của U-23 Việt Nam 24/01/2026 13:08

(PLO)- Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã có những bình luận đầy cảm xúc về U-23 Việt Nam sau chiến thắng đầy cảm xúc trước Hàn Quốc để giành huy chương đồng U-23 châu Á.

U-23 Việt Nam đã đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 7-6 trong loạt sút luân lưu sau 120 phút hòa nhau 2-2 để giành vị trí thứ ba tại giải vô địch bóng đá U-23 châu Á diễn ra tại Sân vận động King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia).

Trong một trận đấu kịch tính kết thúc với tỷ số 2-2 sau hiệp phụ, Nguyễn Quốc Việt ghi bàn thắng mở tỉ số cho Việt Nam 1-0 trong hiệp 1 nhưng Kim Tae-won đã gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc. Sau đó Nguyễn Đình Bắc đã giúp đội bóng Đông Nam Á tái lập thế dẫn trước.

Tuy nhiên, đội trưởng của Việt Nam Đình Bắc đã bị truất quyền thi đấu vào cuối trận, và Hàn Quốc gỡ hòa 2-2 nhờ bàn thắng của Shin Min-ha ở những phút bù giờ cuối cùng, buộc trận đấu phải bước vào 2 hiệp phụ và loạt sút luân lưu. Thủ môn Cao Văn Bình đã cản phá thành công cú sút thứ bảy, giúp Việt Nam giành thắng 7-6 để giành huy chương đồng.

Quốc Việt và Đình Bắc ghi 2 bàn thắng góp công vào chiến thắng của Việt Nam trước Hàn Quốc. ẢNH: AFC

Tiền đạo chủ lực của Việt Nam, Đình Bắc, với ba bàn thắng, nằm trong đội hình được HLV Kim Sang-sik cải tổ với tám sự thay đổi so với trận thua ở bán kết trước Trung Quốc, trong khi Hàn Quốc lựa chọn cặp tiền đạo Jung Seung-bae và Jeong Jae-sang.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) viết trong bài bình luận sau trận đấu, "đội bóng Đông Nam Á sớm gây nguy hiểm với những cơ hội của Đình Bắc và Nguyễn Thái Sơn, trong khi thủ môn Văn Bình phải cản phá cú sút của Kang Min-jun ở phút 27. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã bị choáng váng ba phút sau đó khi Việt Nam phá vỡ thế bế tắc bằng một pha phối hợp đồng đội tuyệt vời.

Nguyễn Đức Anh chặn được một pha tấn công của Hàn Quốc và đẩy bóng cho Quốc Việt, người đã chuyền bóng cho Đình Bắc bên cánh trái. Sau đó, Đình Bắc lại kiến ​​tạo cho Quốc Việt dứt điểm tung nóc lưới thủ môn Hwang Jae-yun của Hàn Quốc.

Hàn Quốc trở lại sân với tinh thần phấn chấn hơn sau giờ nghỉ, với sự góp mặt của hai cầu thủ dự bị Lee Hyun-yong và Kang Seong-jin. Đội bóng Đông Á suýt ghi bàn khi Seung-ba buộc Văn Bình phải cản phá ở phút 53. Việt Nam tiếp tục chơi mạo hiểm và để thủng lưới ở phút 69 sau khi Tae-won - người mới vào sân được vài phút - tung cú sút hiểm hóc đánh bại thủ môn Văn Bình gỡ hòa 1-1.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước Hàn Quốc. ẢNH: AFC

Niềm vui của Hàn Quốc chẳng kéo dài bao lâu khi Việt Nam tái lập thế dẫn trước với bàn thắng tuyệt đẹp của Đình Bắc từ một quả đá phạt trực tiếp hai phút sau đó, bóng đi thẳng vào góc dưới bên phải khung thành, vượt qua hàng rào chắn, giúp Đình Bắc có bàn thứ 4 tại giải U-23 châu Á và vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

Tuy nhiên, Đình Bắc đã phải rời sân sớm khi bị truất quyền thi đấu bốn phút trước khi hết giờ chính thức vì pha phạm lỗi thô bạo với Lee Chan-ouk. Hàn Quốc ngay lập tức tìm cách tận dụng lợi thế hơn người và đúng lúc Việt Nam tưởng chừng hóa giải được nguy hiểm, nhà vô địch năm 2020 đã gỡ hòa ở phút bù giờ cuối cùng 90+7".

Việt Nam không thể xử lý một quả tạt vào vòng cấm, tạo điều kiện cho Min-ha có thời gian và không gian để khống chế rồi sút bóng vào góc dưới bên phải khung thành, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Việt Nam chịu áp lực rất lớn trong 2 hiệp phụ trong cảnh chỉ còn chơi với 10 người, Văn Bình cản phá thành công các cú sút của Min-ha và Tae-won. Bất chấp những nỗ lực của Hàn Quốc, bàn thắng thứ ba vẫn chưa đến với họ, buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu.

Cả hai đội đều thực hiện thành công sáu quả luân lưu đầu tiên, sau đó Văn Bình cản phá cú sút của Bae Hyun-seo, tạo điều kiện cho Nguyễn Thanh Nhàn ghi bàn thắng quyết định, giúp Việt Nam giành vị trí thứ ba sau một trận đấu đầy kịch tính.

Thủ môn Cao Văn Bình là người hùng của U-23 Việt Nam. ẢNH: AFC

Trên Facebook, AFC viết, "Việt Nam giữ vững tinh thần trong loạt sút luân lưu để giành hạng 3 giải U-23 châu Á trong cuộc chiến hào hùng. Đây là tấm huy chương dành cho sự kiên cường của U-23 Việt Nam".

Trong khi đó, liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cũng chúc mừng chiến thắng của U-23 Việt Nam trên Facebook bằng câu nói đơn giản nhưng cực kỳ ý nghĩa “tinh thần Việt Nam”, cùng hình ảnh đội hình ra sân và cảnh cả đội ăn mừng chiến thắng trước Hàn Quốc.