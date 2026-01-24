Kết thúc U-23 châu Á: U-23 Trung Quốc chịu không nổi Nhật Bản 24/01/2026 23:58

(PLO)- U-23 Trung Quốc không thể làm điều bất ngờ trước U-23 Nhật Bản quá đẳng cấp và thua 0-4 ở chung kết giải U-23 châu Á.

Nếu chỉn chu hơn ngay 20 phút đầu trận U-23 Nhật Bản đã giải quyết xong trận đấu. U-23 Trung Quốc không chịu nổi lối đá tiki-taka phiên bản Nhật.

Hiệp 1, 5 cơ hội ngon ăn với những cú dứt điểm cận thành trong vòng 20 phút đầu trận thì U-23 Nhật Bản biến thành 2 bàn thắng do công Yuto Ozeki (phút 12) và Kosei Ogura (phút 20).

U-23 Trung Quốc không thể làm điều bất ngờ trước Blue Samurai. Ảnh: AFC

Blue Samurai chơi nhàn hạ vẫn giữ ưu thế và phút 59, Ryunosoki Sato nâng tỉ số 3-0 từ chấm 11m. Rồi phút 76, Kosei Ogura hoàn thành cú đúp và Nhật dẫn sâu 4-0.

Hầu hết các đội Nhật hay thể hiện cách chơi như ru ngủ, nhưng điều kiện thuận lợi toàn đội “siết” vài đợt bằng những pha phối hợp nhỏ, nhanh và di chuyển đều khắp sân khiến đối thủ rơi vào vòng xoáy không đoán được hướng phát triển bóng để mà tổ chức phòng ngự, thế là Nhật Bản ghi bàn.

Blue Samurai ở một đẳng cấp khác so với U-23 Trung Quốc, Blue Samurai vừa khỏe, bền và kỹ chiến thuật hoàn hảo. U-23 Trung Quốc không thể thể hiện như cách họ thắng Việt Nam, đó là nặng va chạm, tiểu xảo và cả những đợt tấn công bất ngờ. Nếu U-23 Trung Quốc áp dụng những bài vở đó e rằng không thể làm gì được trước U-23 Nhật Bản vì mọi thứ họ không bằng Nhật.

HLV Antonio Puche của U-23 Trung Quốc phải tâm phục trước đồng nghiệp Go Oiwa. Ảnh: AFC

Và thế là HLV Antonio Puche sẽ rất khó có đường để binh nhằm tạo bất ngờ như cách họ từng thắng U-23 Việt Nam tại bán kết.

Các bàn thắng và thế trận dễ dàng cho thấy Nhật không cần thiết siết nữa vẫn giữ ưu thế trận đấu, còn Trung Quốc thì phải hùng hục trong sự vô vọng do có sự khác biệt về đẳng cấp quá xa.

Trận chung kết U-23 châu Á quá... 1 chiều, không kịch tính và hấp dẫn như trận tranh hạng 3.

Như vậy U-23 Nhật Bản bảo vệ thành công ngôi vô địch và là lần thứ 3 vô địch U-23 châu Á.