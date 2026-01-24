Đội tuyển U-23 Việt Nam về nước: Đình Bắc được săn đón nhất 24/01/2026 21:32

(PLO)- Sau trận đấu đầy cảm xúc với U-23 Hàn Quốc, tối 24-1, các cầu thủ đội tuyển U-23 Việt Nam đã đặt chân đến sân bay Nội Bài. Các cầu thủ đi trong tiếng hô vang của người hâm mộ.

Tối 24-1, đội tuyển U-23 Việt Nam đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài, các cầu thủ và Ban huấn luyện đi giữa vòng tay người hâm mộ trong tiếng reo hò không ngớt.

Trong sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, các tuyển thủ Việt Nam nở nụ cười, vẫy tay đáp lại tình cảm nồng nhiệt của người hâm mộ.

Dù vừa trải qua chuyến bay dài và lịch trình thi đấu căng thẳng, các cầu thủ vẫn dành thời gian giao lưu, ký tặng và chụp hình lưu niệm với người hâm mộ có mặt tại sân bay.

Nhiều người hâm mộ xúc động khi được tận mắt chứng kiến những “chiến binh sao vàng” trở về sau hành trình quả cảm.

Tiếng hô “Việt Nam vô địch”, “U-23 Việt Nam” vang lên liên tục, tạo nên khoảnh khắc ấm áp, khép lại một giải đấu giàu cảm xúc với chiếc HCĐ của đội tuyển trẻ ngay trong đêm lạnh tại sân bay Nội Bài.

Một người hâm mộ nhỏ tuổi có mặt tại sân bay từ sớm. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Có cả những người cao tuổi cũng vượt lạnh tới đón đội tuyển. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Không khí trở nên huyên náo khi các cầu thủ bước ra. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Cờ đỏ sao vàng bay phất phới khắp nơi. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Niềm vui của người hâm mộ khi nhìn thấy các cầu thủ. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Tiếng hô vang theo các cầu thủ ra tận cửa xe. Clip: VIẾT THỊNH.

Cầu thủ Đình Bắc nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Đình Bắc được người hâm mộ và giới truyền thông vây kín. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Hôm nay thời tiết Hà Nội rất lạnh, nhưng không ngăn được người hâm mộ đến tận sân bay chào đón đội tuyển. Ảnh: VIẾT THỊNH.