Vì sao Đình Bắc đoạt giải Vua phá lưới, dù chỉ bằng số bàn thắng với 3 cầu thủ khác? 25/01/2026 12:41

(PLO)- Nguyễn Đình Bắc khép lại giải U-23 châu Á bằng một danh hiệu trên bảng vàng: Vua phá lưới, nhưng điều khiến người ta thắc mắc nằm ở chỗ tiền đạo của U-23 Việt Nam không hề “một mình một ngựa” về số bàn thắng.

Đình Bắc ghi 4 bàn, đúng bằng ba chân sút khác gồm Ali Azaizeh (U-23 Jordan), Leonardo Farah Shahin (U-23 Lebanon) và Ryunosuke Sato (U-23 Nhật Bản). Vậy vì sao danh hiệu Vua phá lưới giải U-23 châu Á lại thuộc về cầu thủ của Việt Nam?

Câu trả lời nằm ở cách AFC phân định khi có nhiều cầu thủ đồng số bàn. Theo quy định, tiêu chí đầu tiên sau số bàn thắng là số đường kiến tạo. Ở giải năm nay, Đình Bắc có 2 pha kiến tạo, ngang với Sato. Hai cầu thủ này vì thế vượt lên trên Azaizeh và Farah Shahin, những người ghi 4 bàn nhưng đóng góp ít hơn ở khâu tạo cơ hội.

Khi vẫn còn hòa về kiến tạo, AFC xét tiếp tiêu chí “thâm” hơn: tổng thời gian thi đấu. Ai chơi ít phút hơn mà vẫn tạo ra cùng lượng bàn thắng/kiến tạo sẽ được đánh giá hiệu quả cao hơn. Đình Bắc có tổng thời lượng ra sân khoảng 361 phút sau 6 trận, trong khi Sato thi đấu 446 phút. Chênh lệch này đủ giúp Đình Bắc vượt qua đối thủ từ Nhật Bản, qua đó độc chiếm danh hiệu Vua phá lưới dù số bàn không vượt trội.

Đình Bắc ghi 4 bàn thắng cho U-23 Việt Nam ở vòng chung kết U-23 châu Á. Ảnh: TAFC.

Đáng chú ý, hành trình của Đình Bắc không dựa trên việc “cày ải” liên tục. Anh chỉ đá chính 2/6 trận của U-23 Việt Nam, phần còn lại được sử dụng linh hoạt nhằm đảm bảo thể trạng khi đội bóng phải tính toán nhân sự trong bối cảnh lực lượng bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Dù vậy, mỗi lần xuất hiện, tiền đạo thuộc CLB Công an Hà Nội đều biết cách để lại dấu ấn.

Anh mở màn giải đấu bằng bàn thắng khai thông bế tắc trong chiến thắng 2-0 trước Jordan, rồi tiếp tục ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam hạ chủ nhà Saudi Arabia 1-0, qua đó đứng đầu bảng A.

Chân sút của CLB Công an Hà Nội giành giải Vua phá lưới. Ảnh: TAFC.

Ở vòng knock out, Đình Bắc vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thứ hai trong chiến thắng kịch tính 3-2 sau hiệp phụ trước UAE. Khi Việt Nam dừng bước ở bán kết, anh vẫn kịp tạo điểm nhấn ở trận tranh hạng ba gặp Hàn Quốc bằng một pha đá phạt đẹp mắt nâng tỷ số, trước khi đội nhà giành hạng ba sau loạt luân lưu.

Dù không thể tham gia loạt sút 11m vì nhận thẻ đỏ ở cuối thời gian thi đấu chính thức, Đình Bắc vẫn là gương mặt nổi bật của giải: ghi bàn đều đặn, kiến tạo hiệu quả, và quan trọng nhất là làm được tất cả trong quỹ thời gian ít hơn các đối thủ cạnh tranh.