Nguyễn Đình Bắc và câu chuyện tuổi trẻ được phép sai lầm của Beckham 24/01/2026 14:30

(PLO)-Sai lầm của tuổi trẻ là điều ai cũng mắc phải, nếu nhìn theo nghĩa tích cực, đó là điều đó để một người trưởng thành hơn. Vậy câu chuyện của Nguyễn Đình Bắc có liên quan gì đến... David Beckham?

Những ngày qua, chuyện mâu thuẫn trong gia đình của David Beckham đang nóng trên truyền thông quốc tế, nhưng cựu danh thủ Anh chỉ nói, tuổi trẻ được phép sai lầm để trưởng thành. Liệu câu nói này có đúng với Nguyễn Đình Bắc?

Tại giải U-23 châu Á, Nguyễn Đình Bắc là ngôi sao sáng nhất trong đội hình U-23 Việt Nam khi anh đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 4 bàn thắng cùng 2 kiến tạo. Nhưng pha vào bóng quá "nhiệt" bằng gầm giày cực kỳ nguy hiểm của Đình Bắc với cầu thủ U-23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng 3 khiến anh phải nhận thẻ đỏ, đã cho thấy một khía cạnh khác của Đình Bắc. Chiếc thẻ đỏ đó buộc 10 người còn lại của U-23 Việt Nam phải chiến đầu như những cảm tử quân đề về thứ 3 U-23 châu Á.

Brooklyn, con trai của Beckham muốn thoát khỏi cái bóng quá lớn của bố mẹ mà thôi. Ảnh: A.N

Quá trình trưởng thành của Đình Bắc thực ra không có gì đáng nói. Đôi lúc sự cao ngạo, ích kỷ lại giúp cá nhân trưởng thành hơn qua sự tự tin vào chính bản thân mình. Trong bóng đá lành quá, ngoan quá đôi lúc lại thiếu đột biến, sáng tạo.

Đình Bắc sẽ lại trưởng thành hơn nữa sau chiến thẻ đỏ phút 86 ở trận tranh hạng ba. HLV Kim Sang-sik hoàn toàn chia sẻ với “sự háo thắng” của... "gà trống non". Vấn đề là sau mỗi lần vấp ngã, cầu thủ không được lặp lại lỗi này.

Nhìn cách fan Việt Nam săn đón đội bóng trẻ của ông Kim cũng sẽ thấy sự khao khát vươn lên của bóng đá Việt Nam. Nhiều nền bóng đá phát triển ở châu Á không quá quan tâm giải trẻ, nhưng Đông Nam Á lại là câu chuyện khác.

Nguyễn Đình Bắc tiến bộ nhanh cùng những trả giá cho lỗi lầm. Ảnh:AFC

Những ngày qua, con trai cả của David Beckham là Brooklyn đã lên tiếng phản pháo lại sau mâu thuẫn gia đình. Tuy nhiên Beckham rất hiểu chuyện chỉ cười và nói, "Tuổi trẻ được phép sai lầm để trưởng thành".

Con trai cả của Beckham “kết tội” rằng, bố mẹ anh đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống của anh. Mẹ của Brooklyn - danh ca, nhà thiết thế Victoria Adams hứa thiết kế áo cưới cho vợ của Brooklyn nhưng rồi không thực hiện.

Brooklyn hiện không “tương tác” với gia đình. Ở một góc độ khác, Brooklyn cũng chỉ là nạn nhân của gia đình nổi tiếng. Các con của những ông bố, bà mẹ nổi tiếng thường sống trong áp lực cực lớn và họ muốn yên thân, thoát khỏi sự so sánh. Brooklyn muốn thoát ra cái bóng quá lớn của ông bố Beckham và mẹ Victoria Adams.

Beckham hiểu chuyện nên chỉ cười và tuyên bố, "Tuổi trẻ được phép sai lầm để trưởng thành". Đình Bắc xuất sắc nhưng cũng không thể vượt qua cái tôi để trưởng thành. Vấn đề là tuổi trẻ được phép sai lầm để trưởng thành.