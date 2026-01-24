Khi đồng đội cứu Nguyễn Đình Bắc không bị “hứng gạch đá”... 24/01/2026 01:50

(PLO)- Nguyễn Đình Bắc có góp công lớn trong các trận đấu của U-23 Việt Nam với những bàn thắng và kiến tạo, nhưng anh suýt thành tội đồ nếu các đồng đội không chơi như cảm tử quân.

Những chàng trai U-23 đã chiến đấu như những cảm tử quân ở hai hiệp phụ ở trận tranh hạng 3 với Hàn Quốc để "cứu" đồng đội Nguyễn Đình Bắc thoát khỏi cái thua đáng tiếc do chiếc thẻ đỏ không đáng của anh.

Trận này, Đình Bắc chơi rất hay, với nhiều lần làm khổ hàng thủ Hàn Quốc. Anh cũng có 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo cho Quốc Việt mở điểm. Nhưng cũng chính anh đã khiến đồng đội chơi trong thế 10 chống 11 trong hơn 30 phút và giành chiến ở loạt sút luân lưu may rủi.

Hàn Quốc gây áp lực khủng khiếp sau khi Đình Bắc bị thẻ đỏ phút 86 phải rời sân. Ảnh: AFC.

Có lẽ do Đình Bắc quá “hăng” và muốn ngăn cản Hàn Quốc tổ chức một pha tấn công từ giữa sân. Anh đã bay người đạp gầm giày vào cổ chân của Lee Chan-ouk trong một tình huống không cần thiết để rồi nhận chiếc thẻ đỏ.

Rất may, Đình Bắc rời sân thì đồng đội của anh đã gồng mình ra chống đỡ những pha tấn công tới tấp của đối thủ để khung thành Cao Văn Bình không thủng thêm bàn nào nữa.

U-23 Việt Nam đã chiến đấu như cảm tử quân ở 2 hiệp phụ. Ảnh: AFC.

Đó là một bài học cực lớn cho Đình Bắc trong quá trình trưởng thành của mình sau nhiều sự cố. Trước đó, Nguyễn Đình Bắc đã trải qua những thăng trầm sau khi khoác áo tuyển Việt Nam và từng ghi bàn vào lưới Nhật Bản. Anh có nhiều thay đổi sau đó khiến có lần ông thầy Văn Sỹ Sơn ở CLB Quảng Nam đã không ngại "nắn gân" Đình Bắc để giúp cầu thủ trẻ này tỉnh ra.

Nguyễn Đình Bắc sau pha bóng bạo lực ở trận cầu quan trọng với Hàn Quốc sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm cho mình, trong hoàn cảnh không cần phải chứng minh sức mạnh của mình mà gây nguy hiểm cực kỳ cho đồng nghiệp.

Cũng rất may đồng đội của Bắc đã chiến đấu như những cảm tử quân và cuối cùng đánh bại đội bóng hơn hẳn mọi thứ một cách rất tâm phục khẩu phục để giành hạng 3 tại giải châu Á.