Bản lĩnh U-23 Việt Nam ở sân chơi lớn châu Á 26/01/2026 06:39

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam chia tay vòng chung kết U-23 châu Á 2026 tại Jeddah (Saudi Arabia) với chiếc huy chương đồng trên một hành trình giàu cảm xúc mà không hề kém cạnh ngôi á quân Thường Châu 8 năm trước.

Nếu nhìn vào thứ hạng, thành tích của U-23 Việt Nam mùa giải U-23 châu Á 2026 đứng sau cột mốc á quân lịch sử ở Thường Châu 2018. Nhưng bóng đá không thể đánh giá bằng phép so sánh đơn giản. Huy chương đồng năm 2026 không đồng nghĩa U-23 Việt Nam yếu hơn, và không phải bước lùi. Trái lại, thầy trò HLV Kim Sang-sik cho thấy một phiên bản trưởng thành, kỷ luật và có năng lực cạnh tranh bền bỉ trước các đối thủ hàng đầu châu lục.

5 trận thắng đẹp của U-23 Việt Nam

Điểm đáng nhớ nhất của đội bóng trẻ Việt Nam tại giải lần này là sự ổn định. Đội bước vào giải với nền tảng tâm lý tích cực sau chuỗi thành tích khu vực, gồm chức vô địch U-23 Đông Nam Á và huy chương vàng SEA Games 33. Từ đó, các chiến binh Việt Nam tiếp tục duy trì đà tiến bộ bằng lối chơi chặt chẽ, rõ ràng về ý tưởng và nhất quán trong cách triển khai.

Ở vòng bảng, thầy trò HLV Kim Sang-sik toàn thắng, với cách giải quyết từng trận một cách gọn gàng trước Jordan 2-0, Kyrgyzstan 2-1, chủ nhà Saudi Arabia 1-0 mà không bị cuốn vào nhịp cảm xúc, giữ được cái đầu lạnh ở những thời điểm nhạy cảm.

Đội trưởng Khuất Văn Khang và đồng đội có hành trình ấn tượng ở Saudi Arabia. Ảnh: TAFC.

Từ vòng knock out, độ khó tăng lên rõ rệt, nhưng các tuyển thủ trẻ Việt Nam vẫn cho thấy họ luôn biết cách chiến thắng theo cách có tính toán. Trận tứ kết gặp U-23 UAE là một cuộc chơi giàu toan tính, khi đối thủ có thể lực, có nền tảng tổ chức, đá rất khó chịu và thường kéo đối thủ vào thế trận tiêu hao sinh lực. Dù vậy, U-23 Việt Nam vẫn thắng kịch tính 3-2 để vào bán kết.

Dù dừng lại trước ngưỡng cửa chung kết sau khi để thua U-23 Trung Quốc 0-3, các học trò HLV Kim Sang-sik vẫn để lại dấn ấn trong trận tranh hạng 3 với đội bóng lớn U-23 Hàn Quốc. Đây là trận cầu hội tụ đầy đủ mọi yếu tố khắc nghiệt, và đặc biệt khi Việt Nam rơi vào thế bất lợi vì phải chơi thiếu người, chỉ còn 10 cầu thủ trên sân.

Tuy nhiên, học trò thầy Kim không hoảng loạn, giữ kỷ luật đội hình, giải tỏa mọi áp lực và kéo trận đấu về chấm luân lưu rồi giành chiến thắng. Ấn tượng lớn nhất sau 120 phút và loạt 11 mét quyết định là chiến thắng của tinh thần, của tổ chức và của khả năng kiểm soát bản thân trong nghịch cảnh của U-23 Việt Nam.

Niềm hạnh phúc của các tuyển thủ trẻ Việt Nam ở đấu trường lớn. Ảnh: TAFC.

Chính ở đây, màn so sánh với Thường Châu 2018 trở nên thú vị. 8 năm trước là một bản hùng ca đầy cảm xúc, khi Quang Hải cùng đồng đội tạo ra câu chuyện khiến người ta rung động, và buộc châu Á phải nhìn Việt Nam bằng ánh mắt khác. Nhưng năm 2026 lại mang dáng dấp của một bước phát triển thực tế hơn.

Sức sống mới của U-23 Việt Nam

Đội tuyển U-23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik ít dựa vào khoảnh khắc ngẫu hứng, thay vào đó chính là sự ổn định và khả năng thắng theo nhiều kịch bản, có khi chủ động, lúc phải chịu trận chờ thời, đặc biệt là biết cách “sống sót” khi rơi vào thế bất lợi. Nếu 2018 là màn bùng nổ khiến cả châu lục bất ngờ, thì năm 2026 chứng kiến U-23 Việt Nam bền bỉ trên một nền tảng cơ bản để cạnh tranh lâu dài.

Một chi tiết phản ánh rõ điều đó, khi các tuyển thủ trẻ Việt Nam thắng 5 trận. Con số này có ý nghĩa rất lớn ở sân chơi châu Á, bởi chiến thắng trước các đối thủ mạnh và giàu truyền thống luôn là thước đo đáng tin cậy về nội lực. Và chiến thắng nhiều trận theo cách thuyết phục cho thấy các học trò HLV Kim Sang-sik không phải hiện tượng nhất thời.

Các học trò HLV Kim Sang-sik đánh bại đối thủ lớn Hàn Quốc để giành huy chương đồng. Ảnh: TAFC.

Sau hành trình đẹp ở giải châu Á, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng ban huấn luyện và toàn đội, ghi nhận tinh thần thi đấu quả cảm, đặc biệt ở trận tranh huy chương đồng khi Việt Nam chỉ còn 10 người nhưng vẫn giành chiến thắng. Lá thư mang ý nghĩa động viên lớn, khẳng định thành tích của đội tuyển là niềm vui chung của người hâm mộ cả nước.

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik cũng khẳng định ông tự hào về các học trò sau chuỗi ngày tập luyện cường độ cao và những trận đấu căng thẳng liên tục. Ông xem cuộc chơi lớn châu Á là bước đệm quan trọng để các cầu thủ phát triển, hướng đến mục tiêu cao hơn trong tương lai.

U-23 Việt Nam trưởng thành hơn sau những giải đấu lớn. Ảnh: TAFC.

Niềm vui của bóng đá trẻ Việt Nam còn được củng cố bằng sự ghi nhận từ bên ngoài. VFF nhận thư chúc mừng của Chủ tịch AFC Salman bin Ebrahim Al Khalifa, trong đó ông đánh giá màn trình diễn hiệu quả của U-23 Việt Nam là thành quả của sự nỗ lực và đầu tư bài bản vào bóng đá trẻ.

Có thể huy chương đồng U-23 châu Á 2026 không lấp lánh như ngôi á quân 2018, nhưng không hề khiến đội bóng trẻ Việt Nam trở nên nhỏ bé hơn. Ngược lại, mùa châu lục 2026 cho thấy Việt Nam đang mạnh lên theo cách ổn định hơn, thực dụng hơn và vững vàng hơn.