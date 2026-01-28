Lượt trận thứ tư bảng A, Cúp C1 Đông Nam Á- Shopee Cup: “Sát thủ mặt thẹo” 2 lần chọc thủng lưới Nguyễn Filip 28/01/2026 22:45

(PLO)- Faisal Halim, người được fans bóng đá Malaysia và CLB Selangor trao biệt danh "sát thủ mặt thẹo" vì anh ghi bàn rất giỏi sau tai nạn khiến gương mặt bị biến dạng.

Fan của tuyển Malaysia lẫn CLB Selangor thường gọi tay săn bàn Faisal Halim bằng biệt danh thân thương và chia sẻ cùng sự ngưỡng mộ “sát thủ mặt thẹo”. Sau tai nạn bị tạt acid tại bãi xe ở siêu thị tại Kuala Lumpur, anh bị những vết thẹo lớn trên mặt.

Điều đáng chú ý trong lần gặp gỡ báo chí sau tai nạn làm biến dạng gương mặt mà cảnh sát điều tra không tìm ra hung thủ, Faisal Halim đã rất hài lòng với nick “Sát thủ mặt thẹo” vì anh trở lại CLB và đội tuyển Malaysia liên tục ghi bàn. Và khi 7 tuyển thủ nhập tịch "lậu" bị đình chỉ thi đấu, anh tự tin trở lại với nhiều bàn thắng.

Faisal Halim nói rằng, anh rất vui với biệt danh đó, sau một năm tái xuất ấn tượng với lối chơi vươn lên tầm cao mới, bù đắp cho tai ương ập xuống (nghỉ đá bóng dài hạn, mất suất đội tuyển vì ngoại binh nhập tịch), khiến anh suy sụp tinh thần bên cạnh nỗi đau thể xác.

Việt Anh truy cản mệt mỏi nhưng rồi Faisal Halim vẫn hoàn thành cú đúp. Ảnh: CTP.

Faisal Halim đứng dậy mạnh mẽ và được yêu mến tặng cho biệt danh rất... sốc này. Halim thích nó.

Trở lại trận đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ tư bảng A Shopee Cup, đội trưởng Faisal Halim đã hai chọc thủng lưới Nguyễn Filip của đội khách Công an Hà Nội để mang về chiến thắng cho đại diện Malaysia.

Một trận đấu có chất lượng trung bình của hai đại diện bóng đá Malaysia và Việt Nam. Ảnh: CTP.

Thực chất cuộc chạm trán giữa Selangor và CLB Công an Hà Nội vào đêm 28-1 chỉ có chất lượng trung bình. HLV Mano Polking tung bốn cầu thủ thuần nội ở đội hình xuất phát gồm Quang Hải, Việt Anh, Văn Hậu và Văn Đô, còn lại là ngoại binh lẫn nhập tịch.

Các chân sút CLB Công an Hà Nội chơi lấn lướt hơn và có vài cơ hội ở đầu trận nhưng họ không thể thắng nổi thủ môn Al Hafiz. Sau đó Selangor cân bằng thế trận. Hiệp 1 qua đi mà không bên nào ghi được bàn thắng.

HLV Kim Pan-gon và đồng nghiệp Mano Polking. Ảnh: CTP.

Sang hiệp hai, “sát thủ mặt thẹo” Faisal Halim chơi tỏa sáng và hoàn thành cú đúp vào lưới thủ môn Nguyễn Filip ở các phút 60 và 69 để giúp Selangor thắng đại diện Việt Nam 2-0.

Thua trận này, cánh cửa vào tốp 2 ở bảng A gần như đã đóng với thầy trò HLV Mano Polking. CLB Công an Hà Nội khó có cửa đi tiếp khi trong tay chỉ có 4 điểm, dù vẫn còn 1 lượt trận nữa.

Kết quả hai trận cùng bảng: Buriram đến Singapore làm khách trước Tampines Rovers và đánh bại đối thủ 4-1. Trong khi đó, trên sân nhà Pathum Utd, đại diện Thái Lan thắng Dynamic Herb Cebu của Philippines 2-0.

Như vậy, Selangor vươn lên ngôi nhất bảng (8 điểm), Pathum Utd nhì bảng (7 điểm), Buriram xếp thứ 3 (6 điểm), Tampines Rover (6 điểm) đứng thứ 4, còn CLB Công an Hà Nội rơi xuống vị trí thứ 5.