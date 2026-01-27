VCK Futsal Asian Cup 2026: Tuyển Việt Nam ngược dòng ngoạn mục đánh bại Kuwait 27/01/2026 19:23

(PLO)- Cuộc ngược dòng rất ấn tượng của tuyển Việt Nam khi nửa đầu hiệp 1 bị Kuwait dẫn trước 2-0.

Ở lượt trận đầu tiên giải Futsal châu Á, Kuwait chủ động nhập cuộc rất nhanh như kiểu phủ đầu đối thủ bằng cách chơi nhanh pressing toàn mặt sân nhờ thể hình,sức mạnh cơ bắp. Điều này làm cho tuyển Việt Nam bối rối và có phần chới với.

Trong vòng 10 phút đầu, Kuwait đã có hai bàn thắng do công Al Enezi (phút 7) và Al Boreshed (phút 9) trừng phạt từ lỗi mất bóng của Công Đại.

Mười phút đầu trận, Kuwait phủ đầu và dẫn Việt Nam 2-0... Ảnh: AFC

Tuy nhiên 1 phút sau bàn thua thứ 2, futsal Việt Nam sực tỉnh và dường như bắt nhịp kịp để có bàn rút ngắn 1-2 do công của Thịnh Phát. Phút 16 thì trận đấu trở lại vạch xuất phát khi Thịnh Phát có bàn san bằng 2-2. Cả hai đội đều mắc lỗi trong phòng ngự dẫn đến bị đối phương trừng phạt.

1 phút trước khi hiệp 1 khép lại Al Shatti lại đưa Kuwait vượt lên dẫn 3-2. Trước khi hai đội vào nghỉ giữa trận thì Mạnh Dũng cũng kịp có bàn san bằng 3-3.

...Nhưng Việt Nam rất kiên cường để tổ chức lại thế trận. Ảnh: AFC

Kuwait rất khỏe nên đó là điều đã gây khó cho Việt Nam. Tuy nhiên khi Việt Nam nóng máy thì cũng là thời điểm dần lấy lại thế chủ động và đúng với đội bóng đang có thứ hạng 20 thế giới.

Càng về cuối trận, Việt Nam còn ưu thế hơn, Kuwait như đã hết bài... rồi Minh Quang hoàn thành cú đúp vào các phút 29 và 32 để đưa đội vượt lên dẫn 5-3.

Tuyển Việt Nam có cú ngược dòng thắng Kuwait 5-4 rất kịch tính. Ảnh: AFC

Phút 37, Kuwait rút ngắn 4-5 do công Al Fahdel. Tuy nhiên, đó cũng là kết quả cuối cùng.

Coi như đầu đã xuôi cho tuyển Futsal Việt Nam. Ở trận đấu cùng bảng B lúc 13 giờ, Thái Lan đã thắng Lebanon 2-0. Bảng A, Iraq thắng Kyrgyzstan 4-2.

Như vậy sau lượt trận đầu tuyển Futsal Việt Nam đứng nhì bảng B sau Thái Lan.

Lượt trận thứ nhì bảng B ngày 29-1: Việt Nam - Lebanon (13 giờ), Thái Lan - Kuwait (17 giờ).