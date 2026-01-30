Dàn sao pickleball thế giới ‘đổ bộ’ TP.HCM, sàn đấu bùng nổ 30/01/2026 15:02

(PLO)- Sau hai ngày diễn ra sôi động tại TP.HCM, cuộc chơi lớn Miami Pickleball Club - Legend Tour 2026 để lại nhiều dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng yêu thể thao.

Sự kiện quy tụ hàng loạt vận động viên pickleball quốc tế, đại diện Việt Nam cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, hoa á hậu và khách mời nổi tiếng, biến sân đấu trở thành không gian giao lưu, trình diễn và kết nối hiếm có của bộ môn pickleball tại Việt Nam.

Là một trong những sự kiện thể thao quốc tế mở màn năm 2026, Legend Tour 2026 mang đến trải nghiệm tổ chức bài bản, tiệm cận tiêu chuẩn của các giải đấu chuyên nghiệp. Từ công tác vận hành, không gian thi đấu đến chuỗi hoạt động bên lề, tất cả tạo nên một bức tranh toàn diện về cách pickleball đang dần khẳng định vị thế tại Việt Nam.

Ngay trong ngày đầu tiên, không khí lễ hội đã bao trùm toàn bộ khu vực tổ chức. Người chơi trong nước có cơ hội trực tiếp giao lưu, tập luyện và trao đổi chuyên môn cùng các vận động viên quốc tế đến từ Miami Pickleball Club.

Legend Tour 2026 hấp dẫn nhiều tay vợt quốc tế cùng nhiều nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu và khách mời nổi tiếng.

Những buổi training trên sân giúp cộng đồng tiếp cận tư duy chiến thuật hiện đại, cách di chuyển, phối hợp và xử lý bóng ở tốc độ cao. Xen kẽ là các hoạt động thử thách kỹ năng, trò chơi tương tác và khu vực trải nghiệm tại các booth đối tác, thu hút đông đảo người tham dự ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất ngày 28-1 chính là minigame Miss Pickleball. Ca sĩ Hiền Hồ cùng 7 người đẹp đã mang đến màn trình diễn vừa di chuyển vừa đánh bóng đầy ngẫu hứng và vui nhộn. Phần giao lưu theo đội diễn ra trong tiếng cười và sự cổ vũ không ngớt từ khán giả, góp phần lan tỏa hình ảnh pickleball như một môn thể thao trẻ trung, thân thiện và giàu tính giải trí.

Các trận đấu diễn ra vô cùng lôi cuốn người xem.

Ngày 29-1 đánh dấu cao trào của toàn bộ Legend Tour khi các trận giao lưu đỉnh cao được tổ chức tại WowSport Metropole, thuộc khu công viên sáng tạo với tầm nhìn bao quát toàn cảnh TP.HCM. Sự kiện thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt ngay từ những phút đầu tiên. Bên cạnh các vận động viên, sự xuất hiện của hoa hậu, á hậu Diễm Trang, Ngọc Hằng, Ánh Vương, người mẫu Neyun cùng ông Valentin Trần mang đến sắc màu trẻ trung và năng động cho ngày hội thể thao.

Trước khi bước vào loạt trận chính thức, các khách mời đã cùng nhau tham gia những trận “đánh social” trên sân, xóa nhòa khoảng cách giữa vận động viên, nghệ sĩ và người hâm mộ. Chính sự cởi mở này giúp Legend Tour 2026 trở thành điểm hẹn giao lưu đúng nghĩa của cộng đồng pickleball.

Legend Tour 2026 là điểm hẹn lý tưởng cho các vận động viên Việt Nam và quốc tế.

Tâm điểm chuyên môn là các trận đấu giữa Miami Pickleball Club và đội hình đại diện Việt Nam, thi đấu theo thể thức 6 games, Best of 3. Trên sân, các pha bóng diễn ra với nhịp độ cao, liên tục đổi chiều điểm số khiến khán giả không thể rời mắt. Các tay vợt quốc tế thể hiện lối chơi chắc chắn, khả năng kiểm soát trận đấu tốt cùng những pha xử lý gọn gàng, chính xác. Sự ăn ý trong các nội dung đôi giúp đội hình MPC tạo ra nhiều tình huống tấn công đẹp mắt và giàu tính trình diễn.

Ở phía đối diện, các tay vợt Việt Nam cho thấy tinh thần thi đấu tự tin và sự tiến bộ rõ rệt. Những pha tăng tốc, phản công quyết liệt và sự phối hợp linh hoạt giữa các tay vợt trẻ đã mang đến không ít tình huống giằng co hấp dẫn, nhận được tràng pháo tay lớn từ khán đài. Chuỗi trận giao lưu phản ánh rõ nét sự giao thoa về chiến thuật, tốc độ và phong cách giữa pickleball quốc tế và lực lượng đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

Các tay vợt chủ nhà giao lưu hữu nghị với vận động viên nước ngoài.

Khép lại hai ngày thi đấu và giao lưu, Legend Tour 2026 để lại nhiều hình ảnh đáng nhớ, tinh thần thể thao tích cực và sự kết nối bền chặt giữa cộng đồng trong nước với bạn bè quốc tế. Sự kiện được xem như một cột mốc quan trọng, cho thấy pickleball Việt Nam đang từng bước mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng tổ chức và hướng tới những giải đấu lớn hơn trong tương lai.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban tổ chức và các đối tác đã góp phần đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn cho vận động viên lẫn khán giả, đặt nền móng cho hành trình phát triển dài hơi của bộ môn pickleball tại Việt Nam.