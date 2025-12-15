Những bóng hồng vô địch thế giới ở đấu trường Pickleball Chiến binh Sao Vàng 15/12/2025 10:31

(PLO)- Ngày 20-12, tại CLB Pickleball VPP trên đường Cộng Hòa (phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM), giải Pickleball Cúp Chiến binh Sao Vàng 2025 chính thức khởi tranh với nhiều gương mặt quen thuộc của Quân đội và Thể thao Việt Nam.

Giải Pickleball Cúp Chiến binh Sao Vàng 2025 do SSDIC phối hợp cùng Wow Sport tổ chức sẽ quy tụ nhiều gương mặt tiêu biểu của lực lượng vũ trang. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của hai nữ võ sĩ Vovinam Quân đội từng chinh phục đỉnh cao châu lục và thế giới - Trung tá CN Nguyễn Thị Ngọc Truyển và Thiếu tá CN Biện Thị Minh Khoa - đã trở thành điểm nhấn nổi bật, thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Đối với các quân nhân, đặc biệt là những HLV, vận động viên xuất thân từ Vovinam, sân chơi Pickleball không phải là cuộc dạo chơi mang tính giải trí, mà còn là “mặt trận” mới để thử thách bản lĩnh, thể lực và tinh thần thi đấu vốn đã được tôi luyện trong môi trường kỷ luật cao.

Hình ảnh các vận động viên khoác trên mình sắc áo đỏ sao vàng, thi đấu trong các đội hình nội bộ cán bộ lực lượng vũ trang, đã tạo nên bầu không khí rất riêng cho giải đấu năm nay. Đó là sự hòa quyện giữa tinh thần hiện đại, trẻ trung của một môn thể thao mới với khí chất vững vàng, kỷ luật của người lính. Chính sự giao thoa ấy đã làm nên sức hút đặc biệt cho cuộc chơi lớn.

Trung tá CN Nguyễn Thị Ngọc Truyển 'yểu điệu thục nữ" trên sàn đấu Pickleball.

Trên sân đấu, Trung tá CN Nguyễn Thị Ngọc Truyển gây ấn tượng mạnh với phong thái điềm tĩnh, chắc chắn và đầy kinh nghiệm. Từng là chủ nhân của hàng loạt danh hiệu lớn như HCV Asian Indoor Games 2009, HCV Vovinam thế giới 2011, HCV Đại hội TDTT toàn quốc, đồng thời là trọng tài Vovinam quốc gia và quốc tế, Ngọc Truyển cho thấy đẳng cấp của một vận động viên từng trải qua nhiều đỉnh cao.

Khi chuyển sang Pickleball, chị không dựa vào sức mạnh đơn thuần mà kiểm soát trận đấu bằng khả năng đọc tình huống nhanh, điều tiết nhịp độ hợp lý và những pha xử lý gọn gàng, chính xác. Việc sát cánh cùng đồng đội Lê Viết Ngon trong nội dung đôi nam nữ thể hiện sự chuyển hóa tinh thần võ đạo sang một không gian thể thao hiện đại, năng động hơn.

Ở một sắc thái khác, Thiếu tá CN Biện Thị Minh Khoa mang đến cho giải đấu nguồn năng lượng tươi mới và đầy nhiệt huyết. Là HLV bộ môn Vovinam Quân đội với thành tích đáng nể, trong đó gồm hai HCV Đại hội TDTT toàn quốc các năm 2014 và 2018, cùng hai HCV Giải vô địch Vovinam quốc gia, Minh Khoa bước vào sân Pickleball với tinh thần bùng nổ.

Thiếu tá CN Minh Khoa sẽ đứng cặp đôi nam nữ với đồng đội Ngọc Sơn trong cuộc chơi lớn Cúp Chiến binh Sao Vàng 2025.

Quân nhân Ngọc Truyển giành nhiều ngôi vô địch Vovinam từ trong nước ra thế giới.

Lối chơi của chị nổi bật bởi tốc độ, sự linh hoạt trong di chuyển ngang sân, khả năng bám lưới hiệu quả và những pha phản công nhanh, dứt khoát. Thi đấu cùng đồng đội Nguyễn Ngọc Sơn, Minh Khoa sẽ truyền cảm hứng tích cực, tạo nên bầu không khí sôi động và giàu cảm xúc cho mỗi trận đấu.

Điểm chung giữa Ngọc Truyển và Minh Khoa là hình ảnh tiêu biểu của nữ quân nhân thời đại mới: bản lĩnh, kỷ luật, tự tin, xinh đẹp và không ngừng làm mới mình. Từ võ đài Vovinam đến sân Pickleball, từ những bài quyền truyền thống đến các pha bóng hiện đại, hai nữ võ sĩ cho thấy tinh thần sẵn sàng chinh phục những thử thách mới, mở rộng giới hạn bản thân và lan tỏa lối sống thể thao tích cực.

Ngọc Truyển sẽ mang tinh thần chiến binh từ sàn đấu Vovinam ra sân chơi Pickleball.

Sự góp mặt của hai nhà vô địch Vovinam thế giới tại Giải Pickleball Cúp Chiến binh Sao Vàng 2025 vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một giải đấu phong trào. Đó là thông điệp rõ ràng về sự hội nhập, đa dạng hóa phương thức rèn luyện thể chất trong lực lượng vũ trang, đồng thời khẳng định thể thao quân đội không ngừng đổi mới để bắt nhịp với xu thế hiện đại.

Được tổ chức trong không khí hướng tới kỷ niệm 30 năm Vovinam Quân đội (1995-2025), Cúp Chiến binh Sao Vàng 2025 đã tạo nên một sắc màu mới cho phong trào thể thao quân đội Việt Nam với những nữ chiến binh từng đứng trên bục cao nhất của đấu trường thế giới bước ra sân Pickleball.