Bán kết 2 bóng đá nữ SEA Games 33: Tuyển Việt Nam tái đấu Philippines ở chung kết 14/12/2025 22:47

(PLO)- Tuyển Việt Nam có cơ hội "đòi nợ" thua vòng bảng 0-1, nhưng "kèo" này rất khó nuốt trôi cho nhà đương kim vô địch.

Tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ Philippines ở chung kết SEA Games 33 sau khi đối thủ này ngược dòng thắng chủ nhà Thái Lan trong một trận đấu kịch tính ở bán kết bóng đá nữ SEA Games.

Tuyển Thái Lan và Philippines đã cống hiến một trận đấu kịch tính qua 120 phút rồi đến loạt luân lưu đầy may rủi.

Nếu như ở hiệp 1, Philippines dứt điểm chuẩn xác hơn họ có thể ghi hơn hai bàn thắng. Tuy nhiên, những cơ hội đó bị qua đi một cách đáng tiếc.

Jiraphone Mangkhaldee (9) mở điểm cho tuyển Thái Lan phút 53. Ảnh: CTP.

Những cô gái Philippines ngày nay nếu có lực lượng đầy đủ từ nước ngoài về họ không còn sợ hãi tuyển Thái Lan nữa. Hồi AFF Cup 2022 họ còn thắng Thái Lan 3-0 ở chung kết, trước đó là bán kết đánh bại tuyển Việt Nam 4-0.

Thành phần tuyển Philippines tham dự SEA Games 33 này cũng tương đối tốt khi HLV Mark Torcaso triệu tập được nhiều gương mặt đang thi đấu ở Mỹ, Nhật Bản về. Đó cũng chính là lý họ chơi kiên cường trước tuyển Việt Nam và đánh bại 1-0.

Trong khi đó, HLV Srathongvian khi lên tiếp quản ghế trưởng từ Akira Nishino thì gọi lại nhiều cựu binh Sunisa, Dangda...

Tuyển nữ Philippines quá khoẻ, khi đảo ngược tình thế qua loạt luân lưu thắng 4-2. Ảnh: CTP.

Philippines có một đội tuyển cực trẻ trong đó có 3 cầu thủ 18 tuổi, 1 cầu thủ 19 tuổi và nhiều cầu thủ 23 tuổi được chơi bên cạnh các đàn chị như Hali Long, Chandler...

Một đội Philippines rất mạnh và bền, chơi thứ bóng đá đơn giản, mạnh mẽ, tính kỷ luật rất cao. Đó là điều họ gây khó cho chủ nhà Thái Lan.

Càng về cuối trận và đến 2 hiệp phụ thì tuyển Thái Lan xuống sức thấy rõ. Sự tinh quái của chủ nhà SEA Games 33 là dùng biện pháp phạm lỗi ngoài vùng cấm để ngăn chặn nhiều tình huống Philippines áp sát. Hai cánh của họ rất mạnh, với những pha tấn công rất nhanh, trong khi Thái Lan chọn phương án phạm lỗi để ngăn chặn.

Hai bàn thắng của 90 phút thi đấu chính thức do công Jiraphon Mangkhaldee ghi phút 53, Philippines san bằng 1-1 phút 87 từ chấm 11m do công Joel Mari.

Hai hiệp phụ không bên nào ghi được bàn thắng. Bước vào loạt luân lưu, hai cầu thủ Thái Lan sút hỏng, Philippines thắng 4-2.

Như vậy, trận chung kết bóng đá nữ là cuộc tái đấu Việt Nam - Philippines tại SEA Games 33 này.

+ Lịch thi đấu chung kết là tranh hạng ba ngày 17-12: Tranh HCĐ (hạng 3): Thái Lan- Indonesia (15 giờ 30); Tranh HCV (ngôi vô địch): Việt Nam- Philippines (19 giờ 30).