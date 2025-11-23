Tổng hợp vòng loại Asian Cup 2027: Đội tuyển Singapore có vé đi Asian Cup 2027, Đông Nam Á vui trở lại 23/11/2025 12:18

Tuyển Việt Nam có vé đi Asian Cup 2027 khi AFC sắp đưa ra án kỷ luật với Malaysia do vụ làm sai lệch hồ sơ nhập tịch. Tuyển Việt Nam đang đứng nhì bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 12 điểm, nhất bảng là Malaysia có 15 điểm nhưng đội này đang chờ “án tử” từ AFC. Coi như tuyển Việt Nam lên ngôi nhất bảng F chỉ là yếu tố thời gian.

Tuyển Việt Nam chuẩn bị được "trao tay" vé đi Asian Cup 2027. Ảnh:AFC

Vòng loại Asian Cup 2027 chỉ còn 1 lượt trận cuối vào vào 31-3-2026. Malaysia có 15 điểm, Việt Nam 12 điểm, Lào xếp thứ 3 với 3 điểm, Nepal chưa có điểm xếp cuối bảng F. Tổng thư ký AFC, ông Windsor John, người Malaysia cũng mong muốn án phạt được đưa ra sớm vì khi có kết quả vòng loại Asian Cup 2027, ít ngày sau AFC sẽ tiến hành bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027.

Trước lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027 cuối tháng 3 năm tới, Đông Nam Á đầy triển vọng góp nhiều gương mặt tại Asian Cup 2027. Đội tuyển Singapore đang trong cơn thoái trào nhưng nhà cầm quân tạm quyền Gavin Lee lên dẫn dắt bỗng trở nên bừng sáng và tuyển Singapore đã có vé đi Asian Cup 2027 trước 1 lượt trận.

Sau 5 lượt trận ở bảng C, đội tuyển Singapore dẫn đầu bảng với 11 điểm, phía sau là Hong Kong (8 điểm), đội xếp thứ 3 không còn khả năng cạnh tranh ngôi nhất là Bangladesh (5 điểm). Nếu lượt trận cuối Singapore thua Bangladesh ngay trên sân nhà, còn Hong Kong thắng Ấn Độ ngay tại Ấn Độ cũng không thể lấy ngôi nhất của Singapore. Vì lúc đó Singapore và Hong Kong cùng 11 điểm nhưng đối đầu Singapore tốt hơn (hai đội hòa nhau 0-0 tại Singapore và Singapore thắng 2-1 tại Hong Kong).

Singapore đã chính thức lên ngôi nhất bảng C đi Asian Cup 2027 sớm 1 vòng đấu.

Trong khi đó, tuyển Thái Lan và Philippines rơi vào thế cực căng để săn tấm vé đi Asian Cup 2027. Lượt trận cuối, tuyển Thái Lan trong thế "dựa lưng tường" phải đánh bại đối thủ Trung Á Turkmenistan trên sân nhà mà lượt đi tuyển Thái Lan đã thua 1-3. Chỉ có con đường thắng tuyển Thái Lan mới có vé đi Asian Cup 2027.

Tương tự ở bảng A sau 5 lượt trận, Philippines và Tajikistan cùng 13 điểm, nhưng Tajikistan xếp nhất do có hiệu số bàn thắng/bại tốt hơn (+11 so với +10), hai đội này đối đầu ở Philippines hòa nhau 2-2. Philippines phải thắng lượt cuối trên sân khách mới có vé đi Asian Cup 2027.

Tuyển Thái Lan phải thắng Turkmenistan lượt cuối mới lấy ngôi nhất bảng từ tay Turkmenistan để đi Asian Cup 2027.

Còn tuyển Indonesia đã lấy vé đi Asian Cup 2027 sớm nhờ vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026. Như vậy bóng đá Đông Nam Á đã chắc 3 suất đi Asian Cup 2027 trước lượt trận cuối cùng gồm tuyển Việt Nam (hoặc Malaysia), Singapore và Indonesia. Hai đội vọng có vé đi tiếp là Thái Lan phải thắng Turkmenistan lượt cuối tại Rajamangala tối 31-3-2026 và Philippines thắng Tajikistan trên sân khách. Tuyển Thái Lan có hy vọng cao hơn tuyển Philippines.