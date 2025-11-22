Luật sư thể thao nói về nguy cơ lãnh án của cầu thủ nhập tịch và bóng đá Malaysia 22/11/2025 13:12

Là một chuyên gia luật thể thao nổi tiếng tại Malaysia và đồng thời là trọng tài của Liên đoàn Xe đạp Quốc tế (UCI), Richard cho rằng các cầu thủ có thể cho rằng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã sơ suất trong việc quản lý và xử lý hồ sơ mà họ nộp cho FIFA, nhưng đây là một cáo buộc không dễ chứng minh.

Luật sư Richard Wee cũng đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ động thái pháp lý nào như vậy đều rất khó thành công và thậm chí có thể mang lại hậu quả ngược. Ông giải thích rằng một vụ kiện như vậy thường có phạm vi hẹp, yêu cầu bằng chứng cụ thể cho thấy FAM không hoàn thành nghĩa vụ trách nhiệm trong việc rà soát tài liệu.

Ngược lại, FAM cũng không thiếu cơ sở để kiện lại các cầu thủ, nếu chứng minh rằng chính họ đã cung cấp thông tin sai lệch về nguồn gốc. Theo lời Richard, FAM có thể lập luận rằng các cầu thủ đã khai báo rằng họ mang dòng dõi Malaysia hoặc có ông bà là người Malaysia, nhưng thực tế lại không đúng, và điều này có thể bị xem là hành vi lừa dối.

Bóng đá Malaysia bị phát hiện cầu thủ nhập tịch "lậu" ở trận thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: EPA.

Ngoài ra, luật sư Richard Wee cũng nhấn mạnh rằng người đại diện đóng vai trò trung gian trong quá trình nhập tịch, cũng có thể trở thành đối tượng bị kiện, bởi cả FAM và các cầu thủ đều đã quy trách nhiệm cho các bên môi giới. Tuy nhiên, Richard cho rằng việc lôi nhau ra tòa sẽ chỉ khiến mọi bên liên quan trở nên mất uy tín và không có lợi cho bất kỳ ai, đặc biệt khi cả FAM, cầu thủ và đại diện đều đang chịu nhiều áp lực từ công chúng lẫn truyền thông.

Một yếu tố khác mà Richard nhắc đến là khía cạnh hình sự. Bảy cầu thủ hiện đều đã trở thành công dân Malaysia, vì vậy họ phải tuân thủ pháp luật trong nước. Điều này đồng nghĩa rằng họ có thể bị điều tra theo Bộ luật Hình sự nếu có dấu hiệu liên quan đến tội làm giả giấy tờ. Richard nói rõ cảnh sát có đủ thẩm quyền mở cuộc điều tra hình sự để làm rõ trách nhiệm, và tùy theo kết quả, FAM cũng có thể bị xem xét trách nhiệm tương ứng.

Khi bình luận về quyết định của Ủy ban Kháng cáo FIFA, nơi giữ nguyên toàn bộ án phạt dành cho FAM và các cầu thủ, luật sư Richard mô tả phán quyết này là “rất chi tiết và đầy đủ”. Ông nhấn mạnh rằng quá trình kháng cáo được dẫn dắt bởi những chuyên gia luật giàu kinh nghiệm, trong đó có cả cựu cố vấn của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ủy ban này đã nghiên cứu mọi tài liệu liên quan, từ lời khai của tổng thư ký FAM, người hiện bị đình chỉ và được FIFA mô tả là “một chiêu trò đánh bóng hình ảnh”, cho đến các giấy khai sinh gây tranh cãi dẫn đến việc FAM bị cáo buộc làm giả.

Luật sư thể thao kỳ cựu Richard Wee phân tích các khía cạnh pháp lý trong vụ bê bối của bóng đá Malaysia. Ảnh: TNST.

Richard lưu ý rằng ủy ban thừa nhận Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD) có cấp giấy khai sinh tạm thời, nhưng nhấn mạnh rằng trách nhiệm vẫn thuộc về người cung cấp bộ hồ sơ gốc cho NRD. Việc nộp tài liệu sai hoặc chưa đầy đủ không chỉ vi phạm quy định hành chính mà còn có thể cấu thành hành vi gian lận. Trong bối cảnh này, cơ sở của phán quyết FIFA dựa trên nguyên tắc “trách nhiệm tuyệt đối” và tiêu chuẩn chứng minh “sự hài lòng thoải mái”, một tiêu chuẩn trong luật thể thao, thấp hơn mức yêu cầu của tòa án hình sự nhưng cao hơn chuẩn của tòa dân sự.

Theo ông, FIFA không cần chứng minh ý đồ gian lận, khi chỉ cần xác định rằng tài liệu là giả hoặc gây hiểu lầm cũng đủ để áp dụng Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật. Ông nhấn mạnh rằng ngay cả khi FAM hoặc cầu thủ khẳng định họ vô tội, bản chất của bộ hồ sơ đã thể hiện dấu hiệu giả mạo, và điều đó là đủ để áp đặt biện pháp kỷ luật.

Ủy ban Kháng cáo đã phân tích từng trường hợp cầu thủ một và đưa ra những nhận định mà Richard mô tả là “mang tính buộc tội rõ ràng” đối với bóng đá Malaysia. Ông nhấn mạnh FAM sẽ phải đối mặt với vô vàn thách thức nếu muốn đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Các thẩm phán tại CAS đều là chuyên gia luật thể thao, có khả năng phân tích pháp lý rất sâu, vì thế FAM sẽ phải đưa ra các lập luận mang tính kỹ thuật.

Các ngoại binh nhập tịch đang chịu án treo giò 1 năm của FIFA. Ảnh: TNST.

Luật sư Richard dự đoán FAM có thể lập luận rằng các giấy tờ do NRD cấp đều là tài liệu hợp pháp của chính phủ Malaysia, và vì vậy không thể bị xem là vi phạm Điều 22. Tuy nhiên, ông cảnh báo đây chỉ là một hướng suy luận có thể xảy ra, và không thể tiên đoán chính xác cho đến khi quá trình kháng cáo bắt đầu. Ông cho rằng công chúng nên chuẩn bị tinh thần cho một chiến lược mang tính kỹ thuật, thay vì kỳ vọng những lập luận hoàn toàn mới lạ.

Cuối cùng, luật sư Richard nhấn mạnh sự cần thiết của việc truy cứu trách nhiệm đến cùng. Theo ông, vụ bê bối này không chỉ ảnh hưởng đến FAM hay các cầu thủ, mà còn làm tổn hại uy tín của cả quốc gia. Ông đặt câu hỏi rằng danh dự và nhân phẩm của Malaysia đang ở đâu khi xảy ra vụ việc như vậy và kết luận đây là một hồi chuông cảnh tỉnh để cải thiện tính minh bạch trong quản lý thể thao.