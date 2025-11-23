Hành động cứng rắn để cứu bóng đá Malaysia 23/11/2025 14:44

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh, đã nhấn mạnh sự cần thiết phải siết chặt quy trình kiểm tra đối với các cầu thủ nhập tịch, đồng thời đề nghị trao cho Ủy viên Thể thao quyền giám sát chính thức nhằm đảm bảo cuộc điều tra độc lập liên quan đến Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thực sự mang lại những thay đổi cần thiết.

Bộ trưởng Hannah Yeoh đã trình bày những nội dung chính của cuộc điều tra do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif dẫn đầu, cùng với tình trạng đơn kháng cáo của FAM tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) và các bước cải cách mà bà muốn triển khai ngay để ngăn ngừa những bê bối tương tự tái diễn.

Theo bà Yeoh, điều quan trọng nhất là báo cáo độc lập phải được xử lý nghiêm túc: các cơ quan có thẩm quyền phải đọc, đánh giá và hành động dựa trên những phát hiện đó. Bà khẳng định đây là thời điểm cần thiết để đảm bảo sự minh bạch, bởi Malaysia không thể để những sai phạm tương tự lặp lại. Bà cho biết đã yêu cầu Ủy viên Thể thao Arrifin Ghani rà soát toàn bộ nội dung trong báo cáo của Raus và phối hợp chặt chẽ với Bộ để quyết định các bước tiếp theo. Việc này, theo bà, là một phần trong nỗ lực củng cố cấu trúc quản trị thể thao tại Malaysia.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia nhấn mạnh sự cần thiết phải siết chặt quy trình kiểm tra đối với các cầu thủ nhập tịch. Ảnh: EPA.

Những hành động này được xem là tín hiệu rõ ràng cho thấy cách bà Yeoh dự định sử dụng quyền hạn theo luật định nhằm thúc đẩy cải cách mà vẫn tránh vượt qua ranh giới can thiệp của chính phủ vào bóng đá, điều mà FIFA luôn theo dõi sát sao. Bộ trưởng cũng đề cập đến những lỗ hổng trong hệ thống hiện tại, vốn cho phép một số trường hợp nhập tịch gây tranh cãi diễn ra mà không qua quy trình giám sát đầy đủ.

Bà Yeoh đề xuất rằng trong thời gian tới, mọi hồ sơ xin nhập tịch của các vận động viên có nguồn gốc nước ngoài phải được Hội đồng Thể thao Quốc gia (NSC) kiểm tra trước khi chuyển đến Bộ Nội vụ xem xét. Theo bà, điều này nhằm đảm bảo rằng việc nhập tịch chỉ diễn ra khi thật sự cần thiết cho thể thao quốc gia, tránh tình trạng sử dụng nhập tịch như một “đường tắt”. Bà nhấn mạnh rằng tiêu chí quan trọng phải là thành tích, chứ không phải lợi ích ngắn hạn hay những quyết định vội vàng.

Liên quan đến việc Bộ tạm dừng giải ngân khoản hỗ trợ bổ sung cho FAM, bà Yeoh khẳng định đây không phải động thái mang tính trừng phạt. Mục tiêu của Bộ là đợi các khuyến nghị trong báo cáo điều tra được thực hiện một cách nghiêm túc trước khi nguồn tiền công được giải ngân.

Đội tuyển Malaysia có đến 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: EPA.

Theo bà Yeoh, phải đảm bảo rằng mọi khoản ngân sách đều được sử dụng đúng mục đích và chịu sự giám sát rõ ràng. Điều này cho thấy Bộ đang kỳ vọng rằng sự kết hợp giữa báo cáo độc lập và quá trình kiểm toán của Ủy viên Thể thao sẽ thiết lập một chuẩn mới trước khi FAM tiếp tục nhận được hỗ trợ tài chính.

Bà Yeoh cũng lưu ý rằng nếu CAS bác đơn kháng cáo của FAM, các cơ quan tư pháp của FIFA hoặc thậm chí Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có thể đưa ra những hình phạt nghiêm khắc hơn so với mức phạt hiện tại. Điều này khiến việc cải cách trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Tuy vậy, bà cũng thẳng thắn nói rằng dù áp lực chính trị gia tăng, bà không thể can thiệp vào hoạt động lãnh đạo của FAM vì điều đó có thể bị xem là sự can thiệp của chính phủ, khiến bóng đá Malaysia đối mặt nguy cơ bị FIFA đình chỉ.

Bộ trưởng Hannah Yeoh khẳng định, dù không can thiệp trực tiếp vào FAM, chính phủ vẫn có thể nâng cao tính minh bạch và hiệu quả thông qua việc cải thiện các cơ chế giám sát và quản trị hiện có. Đây sẽ là hướng đi quan trọng để khôi phục niềm tin của công chúng vào bóng đá Malaysia trong giai đoạn đầy biến động này.