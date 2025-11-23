‘Ngựa chứng’ Pogba tái xuất sau 811 ngày rắc rối vì doping và tống tiền 23/11/2025 12:24

(PLO)- Ngôi sao người Pháp Paul Pogba đã trở lại thi đấu lần đầu tiên sau 811 ngày trong trận AS Monaco thua Rennes 1-4 tại sân chơi Ligue 1.

Paul Pogba đã chính thức trở lại sân cỏ sau hơn hai năm rưỡi vắng bóng khi vào sân trong trận thua 1-4 của AS Monaco trước Rennes tại Ligue 1. Khoảnh khắc anh bước vào sân ở những phút cuối trận đánh dấu lần đầu tiên Pogba thi đấu trở lại sau 811 ngày đầy biến động, quãng thời gian mà sự nghiệp của anh bị gián đoạn bởi chấn thương liên miên, án treo giò vì doping và cả rắc rối liên quan đến một vụ tống tiền gây chấn động.

Ở phút 85, anh được HLV Sebastien Pocognoli tung vào sân trong thời điểm Monaco đã bị dẫn bốn bàn và chỉ còn chơi với 10 người. Dù kết quả trận đấu không còn nhiều hy vọng thay đổi, sự xuất hiện của nhà vô địch World Cup 2018 vẫn tạo nên bầu không khí đặc biệt tại Roazhon Park. Khán giả đội chủ nhà dành cho anh những tràng pháo tay nồng nhiệt, như để chào đón sự trở lại của một trong những cái tên nổi bật nhất bóng đá Pháp trong hơn một thập kỷ qua.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Pogba một lần nữa nhận được sự tán thưởng từ khán đài, như một sự thừa nhận về những thử thách khắc nghiệt mà anh đã phải vượt qua.

Pogba tái xuất sau hơn hai năm gặp nhiều biến cố ngoài sân cỏ. Ảnh: EPA.

Pogba từng trải qua cú sốc lớn vào tháng 8-2023 khi không vượt qua được bài kiểm tra doping sau một trận đấu trong màu áo Juventus. Án phạt ban đầu dành cho anh là bốn năm cấm thi đấu, nhưng sau khi xem xét, thời hạn này đã được giảm xuống còn 18 tháng. Dẫu vậy, Juventus vẫn quyết định chấm dứt hợp đồng với anh vào tháng 11 cùng năm, khép lại giai đoạn thứ hai đầy trắc trở của anh tại Turin, nơi anh liên tục phải nghỉ thi đấu vì chấn thương và gặp không ít vấn đề bên lề.

Biến cố ngoài sân cỏ của Pogba càng trở nên phức tạp hơn khi năm 2024, anh trai ruột Mathias bị kết án ba năm tù, trong đó có hai năm tù treo, vì liên quan đến vụ tống tiền Pogba vào năm 2022. Mathias và một nhóm người đã tìm cách ép anh giao nộp số tiền lên tới 13 triệu euro, khiến Pogba phải báo cảnh sát và vụ việc làm rúng động dư luận Pháp.

Mặc dù trải qua hàng loạt cú sốc như vậy, sự nghiệp của Pogba vẫn tìm thấy cơ hội sống lại khi AS Monaco quyết định trao cho anh một bản hợp đồng, coi đó như một canh bạc có tính toán. Kể từ khi Pogba được phép thi đấu trở lại vào tháng 3, đội bóng xứ Công quốc đã rất cẩn trọng trong việc giúp anh hồi phục thể trạng và hòa nhập trở lại với cường độ bóng đá đỉnh cao.

Cựu tiền vệ của Juventus đang trên đường tìm lại chính mình. Ảnh: EPA.

Trong trận đấu gặp Rennes, HLV Pocognoli quyết định cho Pogba vào sân trong bối cảnh đội bóng của ông gần như không thể lật ngược tình thế. Trước đó, Rennes đã dẫn trước nhờ các bàn thắng của Abdelhamid Ait Boudlal và Mahdi Camara, trong khi Denis Zakaria nhận thẻ đỏ khiến Monaco chỉ còn 10 người.

Breel Embolo tiếp tục nâng tỷ số, rồi Ludovic Blas ghi bàn từ chấm phạt đền. Sau khi Pogba xuất hiện trên sân, Mika Biereth ghi bàn danh dự cho Monaco, giúp họ rút ngắn cách biệt trong những phút cuối.

Dù chỉ chơi vài phút, sự trở lại của ngôi sao người Pháp mang ý nghĩa tinh thần lớn lao. Nó đánh dấu bước khởi đầu mới của một cầu thủ từng ở đỉnh cao thế giới và giờ đang nỗ lực chứng minh bản thân lần nữa sau những năm tháng đầy biến cố.