HLV Slot phản ứng sau khi Liverpool bị vùi dập thê thảm 23/11/2025 12:09

(PLO)- HLV Arne Slot của Liverpool thẳng thắn thừa nhận thất bại 0-3 ngay trên sân nhà trước Nottingham Forest ở vòng 12 Premier League là một cú sẩy chân vô cùng đáng thất vọng.

Đây không chỉ là trận thua thứ hai liên tiếp của Liverpool tại giải Ngoại hạng Anh mà còn là lần thứ sáu họ trắng tay kể từ đầu mùa. Đối với một đội bóng vừa lên ngôi vô địch mùa trước, chuỗi phong độ tệ hại như vậy rõ ràng là điều khó có thể chấp nhận.

Trận thua này khiến Liverpool rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với chỉ 18 điểm, một kết quả trái ngược hoàn toàn so với những gì người hâm mộ từng kỳ vọng ở đội quân của Slot. Nhà cầm quân người Hà Lan không giấu được sự thất vọng khi phát biểu sau trận đấu, nhấn mạnh việc để thua ba bàn ngay tại “thánh địa” Anfield dù đối thủ là ai đi chăng nữa cũng là thất bại không thể bào chữa. Ông cho biết rất khó để định lượng mức độ tệ hại của kết quả này, nhưng “chắc chắn nó cực kỳ tệ”, và đó là điều không cần phải bàn cãi.

Theo Slot, Liverpool đã nhập cuộc không hề tệ và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, kịch bản quen thuộc những trận gần đây lại tiếp tục tái diễn: họ phung phí quá nhiều cơ hội, trong khi mỗi lần Nottingham tổ chức được một pha lên bóng, Liverpool lại đối mặt nguy cơ thủng lưới. Slot bày tỏ sự tiếc nuối khi đội bóng của ông không biết tận dụng các thời điểm quan trọng, còn đối thủ lại tỏ ra lạnh lùng trong dứt điểm.

Gibbs-White phá lưới Liverpool ở những phút cuối và dập tắt mọi hy vọng của chủ sân Anfield. Ảnh: EPA.

Nottingham Forest vượt lên dẫn trước ở phút 33 sau cú dứt điểm chuẩn xác của Murillo. Sang hiệp hai, khi Liverpool còn chưa kịp tái lập thế trận, đội khách đã kịp nhân đôi cách biệt nhờ pha lập công của Nicolo Savona chỉ một phút sau khi hiệp đấu mới bắt đầu. Đến phút 78, Morgan Gibbs-White kết liễu hy vọng có điểm của The Reds bằng bàn thắng thứ ba, khiến Anfield rơi vào bầu không khí nặng nề.

Những khó khăn hiện tại của Liverpool không chỉ đến từ phong độ sa sút của các trụ cột mà còn vì họ chưa thể sử dụng đội hình tốt nhất. Một số cái tên quan trọng vẫn chưa kịp trở lại, điển hình như Curtis Jones, cầu thủ vốn thường được tin dùng ở vị trí hậu vệ phải trong hệ thống của Slot. Dù vậy, ông thầy người Hà Lan vẫn từ chối đổ lỗi cho hoàn cảnh. Ông khẳng định mọi kết quả, tốt hay xấu, đều nằm trong trách nhiệm của mình.

HLV Slot nói rằng ông luôn hướng sự tôn trọng về phía các cổ động viên, những người đã nán lại trên khán đài tới giây phút cuối để cổ vũ đội bóng dù chứng kiến màn trình diễn không như mong muốn. Ông cũng bày tỏ niềm tin vào tinh thần chiến đấu của các cầu thủ, những người vẫn nỗ lực cho đến tiếng còi mãn cuộc dù bị dẫn trước với cách biệt lớn.

HLV Arne Slot thất vọng với cú ngã ngựa đau đớn của nhà đương kim vô địch Premier League. Ảnh: EPA.

Vị thuyền trưởng cũng chỉ ra sự khác biệt giữa trận thua Nottingham và màn trình diễn trước Manchester City gần đây. Theo ông, Liverpool thường là đội kiểm soát thế trận tốt hơn trong hầu hết các trận đấu từ đầu mùa và có khả năng tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng.

Nhưng trong giai đoạn này, họ gần như không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, trong khi hàng thủ lại đánh mất sự chắc chắn vốn có, liên tục để thủng lưới từ những tình huống mà đáng lẽ họ phải xử lý tốt hơn.

HLV Slot cho biết toàn đội cần nhanh chóng tìm lại sự cân bằng, bởi những thất bại kiểu này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tinh thần và tham vọng của nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, ông cũng tin rằng nếu Liverpool duy trì được thái độ thi đấu tích cực và cải thiện khả năng tận dụng cơ hội, họ hoàn toàn có khả năng trở lại cuộc đua trong phần còn lại của mùa giải.