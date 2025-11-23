Bí ẩn chấn thương của Cunha trước trận MU gặp Everton 23/11/2025 12:24

(PLO)- Chấn thương của Cunha xảy ra trong 'tai nạn khi tập luyện cùng Manchester United trước cuộc đối đầu với Everton ở vòng 12 Premier League.

Matheus Cunha đã gặp tai nạn khi đang tập luyện cùng MU để chuẩn bị cho trận đấu với Everton ở vòng 12 Premier League trên sân nhà Old Trafford vào lúc 3 giờ ngày 25-11. Chấn thương của Cunha rất bí ẩn khi nó được tiết lộ bởi "bên thứ ba".

Matheus Cunha được cho là đã gặp tai nạn trong buổi tập của Manchester United. Tiền đạo người Brazil đã trở lại "quỷ đỏ" để hội quân cùng HLV Ruben Amorim và các đồng đội trước trận đấu giữa MU và Everton vào rạng sáng thứ ba tuần sau.

Nhưng giờ đây, thông tin Matheus Cunha đã gặp tai nạn trên sân tập đã được tiết lộ. Cầu thủ 26 tuổi người Brazil dự kiến ​​sẽ tham gia sự kiện bật đèn Giáng sinh ở Altrincham vào tối thứ Bảy.

Tuy nhiên, VisitAltrincham thông báo rằng Cunha sẽ không tham dự nữa vì "lý do sức khỏe". Tổ chức này đăng trên Instagram: "Thật không may, Matheus Cunha đã gặp tai nạn trong buổi tập hôm nay và sẽ không thể tham dự sự kiện Christmas Lights Switch on tối nay tại Altrincham vì lý do sức khỏe”.

Manchester United vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức. Thông tin này được đưa ra khi phần lớn đội hình Manchester United đã trở lại trung tâm huấn luyện Carrington vào tuần này sau kỳ nghỉ quốc tế kéo dài hai tuần để các đội tuyển quốc gia đá các trận vòng loại World Cup 2026 cuối cùng, theo tờ Manchester Evening News (Anh) đưa tin.

Bí ẩn chấn thương của Cunha, không rõ anh có kịp bình phục ra sân trong trận gặp Everton hay không. ẢNH: EPA

Tuy nhiên, một số cầu thủ chủ chốt của MU đã vắng mặt trong buổi tập mở màn, bao gồm Benjamin Sesko, Harry Maguire và Kobbie Mainoo - tất cả đều đang điều trị chấn thương. Tin tức này được đưa ra trong bối cảnh MU đang đặt mục tiêu cải thiện vị trí tại Ngoại hạng Anh khi tiếp đón Everton dưới sự dẫn dắt của HLV David Moyes trên sân nhà Old Trafford

"Quỷ đỏ" thành Manchester đang hướng đến trận đấu này với chuỗi trận bất bại ấn tượng trong năm trận gần nhất, nhờ các chiến thắng trước Sunderland, Liverpool và Brighton , cũng như các trận hòa trước Nottingham Forest và Tottenham.

Hiện tại, MU đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League sau 11 vòng đấu, chỉ kém đội đầu bảng Arsenal tám điểm. MU có thể lọt vào Top 4 Premier League nếu đánh bại Everton. Tuy nhiên, HLV Amorim vẫn còn một vài lo ngại về chấn thương trước trận đấu với Everton.

Sesko đã bị chấn thương đầu gối trong trận đấu giữa MU và Spurs trước kỳ nghỉ quốc tế, và dự kiến ​​anh sẽ không thể trở lại cho đến tháng 12. Maguire cũng bị thay ra trong cùng trận đấu do chấn thương gân kheo, và Amorim thừa nhận rằng trung vệ người Anh "chưa sẵn sàng" cho trận đấu sắp tới.

Mặt khác, Mainoo đã vắng mặt hoàn toàn trong trận đấu giữa MU và Spurs do chấn thương, nhưng vẫn có khả năng anh sẽ góp mặt tại Nhà hát của những giấc mơ vào thứ ba tuần tới, tùy thuộc vào quá trình hồi phục của anh. Trong một tin tức khác, Lisandro Martinez cuối cùng cũng có thể trở lại Ngoại hạng Anh trong trận đấu rất được mong đợi với The Toffees.

Hậu vệ người Argentina đã phải nghỉ thi đấu từ tháng Hai do chấn thương dây chằng chéo trước (ACL), nhưng các báo cáo cho thấy anh sắp hồi phục hoàn toàn. Cầu thủ 27 tuổi này trở lại tập luyện đầy đủ trước kỳ nghỉ quốc tế, nhưng Amorim quyết định không cho anh ra sân ngay lập tức.

Mặc dù không được triệu tập lên tuyển quốc gia Argentina, Martinez vẫn tập luyện cùng Argentina và tiếp tục hành trình lấy lại 100% thể lực trong thời gian nghỉ ngơi. Nói về cơ hội ra sân của Martinez trong trận đấu với Everton, HLV Ruben Amorim của MU cho biết: "Licha (Martinez) sắp được ra sân rồi" - một bình luận chắc chắn sẽ làm nức lòng người hâm mộ Manchester United trên toàn thế giới.