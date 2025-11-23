Hé lộ đội hình của MU đấu Everton 23/11/2025 05:59

(PLO)- Đội hình của MU có thể được sắp xếp như thế nào trước Everton khi HLV Ruben Amorim xác nhận hai chấn thương.

MU sẽ chào đón Everton đến sân Old Trafford vào lúc 3 giờ sáng thứ ba ngày 25-11 đá trận đấu muộn nhất vòng 12 Premier League và HLV Ruben Amorim phải đưa ra một vài quyết định về đội hình của MU trước trận đấu sau một số chấn thương.

Manchester United phải đợi đến thứ ba tuần sau mới có thể trở lại thi đấu sau kỳ nghỉ quốc tế, nhưng điều đó lại là may mắn. Quỷ đỏ sẽ tiếp đón Everton trên sân nhà Old Trafford ở vòng 12 Premier League.

Và HLV Ruben Amorim hy vọng tận dụng tốt thời gian này, nhất là khi MU đang phải đối mặt với những chấn thương. Một số ngôi sao đã gặp vấn đề trước kỳ nghỉ quốc tế, bao gồm Casemiro, Lisandro Martinez và nhiều người khác.

Nỗi lo chấn thương của MU sau đó càng trở nên tồi tệ hơn khi Benjamin Sesko và Harry Maguire đều bị rút khỏi sân trong trận hòa 2-2 với Tottenham ở vòng 11 Premier League. Điều đó khiến chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha phải đưa ra một vài quyết định khó khăn trước trận đấu với Everton.

HLV Ruben Amorim tiết lộ đội hình của MU đấu với Everton sẽ vắng Maguire và Sesko. ẢNH: EPA

Sau đây là đội hình của dự kiến ​​Manchester United sẽ ra sân khi tiếp đón Everton.

Lammens chắc suất trong đội hình của MU

Bắt đầu ở vị trí thủ môn, tân binh Senne Lammens chắc chắn có được vị trí số một và điều đó sẽ tiếp tục diễn ra trong trận đấu với Everton. Tuy nhiên, hàng phòng ngự trước thủ môn người Bỉ sẽ có đôi chút khác biệt.

Maguire đã bị loại khỏi đội hình vì chấn thương, trong khi Kobbie Mainoo cũng có thể vắng mặt. Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Ruben Amorim của MU cho biết: "Harry Maguire chưa sẵn sàng, Kobbie Mainoo đã không tập luyện hôm 22-11, nhưng tôi nghĩ hôm sau chúng ta có thể thấy Kobbie Mainoo trở lại nên hãy chờ xem".

Điều đó có thể giúp Leny Yoro được đưa vào đội hình xuất phát, còn Luke Shaw và Matthijs de Ligt cũng sẽ được chọn làm trung vệ. Trong khi đó, Noussair Mazraoui và Patrick Dorgu sẽ được bố trí ở vị trí wing-back. Dorgu chỉ cần nhận thêm một thẻ vàng nữa là sẽ bị treo giò 1 trận vì nhận đủ 5 thẻ vàng, nhưng vẫn có thể ra sân thi đấu với Everton

Ở hàng tiền vệ, Casemiro dường như đã sẵn sàng ra sân, trong khi đội trưởng Bruno Fernandes vẫn là một trong những cái tên được ưu tiên trong danh sách. Chuyển sang tấn công, Matheus Cunha và Amad sẽ trở lại đội hình xuất phát sau khi đã có mặt trong đội hình đá chính trước Tottenham.

MU đau đầu tiền đạo cắm

Vị trí tiền đạo đang khiến MU đau đầu. Sesko vẫn chưa thể ra sân do chấn thương đầu gối gặp phải trong trận đấu với Tottenham.

Nói về tiền đạo này, Amorim cho biết: “Sesko sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần. Tôi không biết bao lâu nhưng chấn thương này không quá nghiêm trọng nên chúng tôi phải hết sức cẩn thận. Sesko sẽ sớm bình phục. Sesko đang trong quá trình hồi phục và cảm thấy khá hơn, vì vậy chúng tôi hy vọng cậu ấy sẽ trở lại sau vài tuần nữa.

Tôi nghĩ ít nhiều Sesko sẽ trở lại cùng lúc với việc Amad và Mbeumo lên đường dự giải vô địch châu Phi (AFCON) cùng đội tuyển của họ (cuối tháng 12). Tôi không muốn nói chắc chắn, nhưng khi họ đến trại huấn luyện của tuyển quốc gia, tôi hy vọng Sesko sẽ trở lại".

Điều đó có nghĩa Bryan Mbeumo sẽ đá chính thay Sesko trong trận gặp Everton, mặc dù Joshua Zirkzee vẫn là một lựa chọn mà Amorim có thể cân nhắc. Cunha cũng có thể chơi ở vị trí tiền đạo như một số 9 ảo.

Đội hình dự kiến ​​của Manchester United trong trận đấu với Everton ở vòng 12 Ngoại hạng Anh trên sân nhà Old Trafford: Lammens; Shaw, Yoro, De Ligt; Dorgu, Bruno Fernandes (đội trưởng), Casemiro, Mazraoui; Cunha, Amad, Mbeumo.