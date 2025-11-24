Messi lại in dấu giày lên 4 bàn thắng của Inter Miami, vượt xa Ronaldo 24/11/2025 13:15

(PLO)- Lionel Messi tiếp tục chứng minh tầm ảnh hưởng tuyệt đối của mình tại Inter Miami khi góp dấu giày vào toàn bộ các bàn thắng trong chiến thắng FC Cincinnati 4-0 ở trận bán kết miền Đông, diễn ra vào sáng 24-11 (theo giờ Việt Nam).

Trong chuyến làm khách được đánh giá là không hề dễ dàng, Inter Miami tung vào sân đầy đủ bộ tứ quen thuộc gồm Messi, Sergio Busquets, Rodrigo De Paul và Jordi Alba nhằm kiểm soát trận đấu ngay từ đầu.

Cincinnati nhập cuộc với tâm thế của đội chủ nhà và nhanh chóng tạo ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm. Những đợt lên bóng của họ khá sắc nét nhưng lại thiếu sự chính xác ở khâu dứt điểm, khiến lợi thế sân nhà không được chuyển hóa thành bàn thắng. Inter Miami, dù thi đấu có phần thận trọng trong những phút đầu, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc tỏa sáng của ngôi sao lớn nhất là đủ để xoay chuyển cục diện.

Phút 19, Mateo Silvetti thực hiện một pha tạt bóng chuẩn xác, đặt Messi vào vị trí thuận lợi trong vòng cấm. Siêu sao người Argentina bật cao đánh đầu, đưa Inter Miami vượt lên dẫn trước trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Cincinnati. Từ thời điểm đó, trận đấu càng trở nên hấp dẫn hơn khi hai đội liên tục ăn miếng trả miếng.

Ngôi sao của Inter Miami lại tỏa sáng rực rỡ. Ảnh: EPA.

Sau giờ nghỉ, Inter Miami chủ động đẩy cao tốc độ. Phút 57, Messi đáp lại người kiến tạo trước đó bằng một pha chuyền bóng đầy tinh tế, giúp Silvetti ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ vài phút sau, số 10 của Inter Miami lại đóng vai trò người kiến tạo, mở ra pha lập công của Tadeo Allende. Trong tình huống này, Messi thu hút toàn bộ sự chú ý của hàng phòng ngự đối phương trước khi thực hiện đường chuyền dọn cỗ, còn Allende chỉ việc đệm bóng đơn giản.

Đến phút 74, Allende hoàn tất cú đúp sau một pha bóng lộn xộn trong khu vực cấm địa đội chủ nhà, đưa Miami dẫn 4-0. Dù không phải là đường kiến tạo trực tiếp, sự hiện diện của Messi trong pha bóng vẫn đóng vai trò quyết định khi buộc hàng phòng ngự Cincinnati rơi vào tình trạng hỗn loạn. Tỷ số này được giữ nguyên đến hết trận, giúp Inter Miami thẳng tiến vào trận chung kết miền Đông, nơi họ sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp Philadelphia Union - New York City FC.

Chiến thắng này một lần nữa làm nổi bật tầm ảnh hưởng của Messi lên lối chơi của Inter Miami. Tính từ khi đặt chân đến giải Nhà nghề Mỹ (MLS), Messi đã liên tục phá vỡ những cột mốc ấn tượng. Anh hiện là cầu thủ sở hữu số pha kiến tạo trung bình mỗi trận cao nhất trong lịch sử giải đấu, đồng thời vượt qua mốc 1.000 lần tham gia trực tiếp vào các bàn thắng trong sự nghiệp cấp CLB và đội tuyển, bao gồm cả bàn thắng và kiến tạo, một thành tích mà rất ít cầu thủ chạm tới.

Messi luôn khiêm tốn nhưng hiện có tổng số bàn thắng và kiến tạo vượt trội Ronaldo. Ảnh: EPA.

So với Cristiano Ronaldo, người luôn được xem là đối trọng lớn nhất của M10 trong suốt hơn một thập kỷ, Messi nổi bật ở khả năng tạo cơ hội và đóng góp vào lối chơi tập thể. Tuy nhiên, Ronaldo lại sở hữu thành tích ghi bàn khủng khiếp với hơn 900 bàn thắng chính thức, giữ kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử bóng đá.

Messi tuy số lượng bàn thắng có thấp hơn đôi chút, nhưng lại vượt trội ở tổng số kiến tạo và tầm ảnh hưởng trong việc tổ chức lối chơi. Cả hai đều thiết lập những chuẩn mực mới cho bóng đá hiện đại, nhưng theo góc nhìn của nhiều chuyên gia, Messi trội hơn ở sự toàn diện và khả năng kết nối tập thể, trong khi Ronaldo là biểu tượng của sức mạnh, ý chí và bản năng săn bàn.

Với phong độ hiện tại, Messi đang đưa Inter Miami trở thành ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu MLS Cup, đồng thời tiếp tục nối dài di sản của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.