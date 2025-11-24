Cập nhật tình hình về chấn thương bí ẩn của ngôi sao MU 24/11/2025 13:06

(PLO)- Cập nhật chấn thương bí ẩn của ngôi sao MU Matheus Cunha khi tiền đạo người Brazil bị nghi ngờ sẽ vắng mặt trong trận đấu với Everton.

HLV Ruben Amorim của MU đang phải đau đầu lựa chọn cầu thủ cho trận đấu với Everton trên sân nhà Old Trafford ở vòng 12 Premier League vào 3 giờ sáng mai 25-11, sau khi ngôi sao MU Matheus Cunha dính chấn thương trong buổi tập.

Manchester United đang lo lắng về tình trạng thể lực của Matheus Cunha sau khi tiền đạo người Brazil này dính chấn thương trong buổi tập hôm thứ Bảy tuần trước. Manchester United sẽ đối đầu với Everton và hiện đang thiếu một tiền đạo, với Benjamin Sesko phải ngồi ngoài - và giờ khả năng ra sân của Cunha vẫn còn bỏ ngỏ.

Tiền đạo người Brazil được giao một vai trò quan trọng trong trận đấu tại Old Trafford, với Ruben Amorim nhiều khả năng sẽ để anh đá tiền đạo ảo số 9 khi Sesko vắng mặt. Nhưng tin tức chấn thương của Cunha đã đến từ một nguồn tin bất thường vào thứ Bảy tuần trước.

Cunha dự kiến ​​sẽ thắp đèn Giáng sinh ở Altrincham vào tối thứ Bảy tuần trước. Tuy nhiên, chàng trai 26 tuổi này đã rút lui khỏi vai trò đó, dẫn đến một tuyên bố, nhưng nó không đến từ MU. Theo đó VisitAltrincham viết trên mạng xã hội: "Thật không may, Matheus Cunha đã gặp tai nạn trong buổi tập luyện hôm nay và sẽ không thể tham dự Lễ hội đèn Giáng sinh tối nay tại Altrincham vì lý do sức khỏe".

Ngôi sao MU Cunha dính chấn thương bí ẩn trước trận đấu với Everton. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Tin tức này khiến người hâm mộ MU lo lắng, bởi họ đã biết đội bóng sẽ không có Sesko, Harry Maguire và Kobbie Mainoo trong buổi tập hôm thứ Sáu tuần trước vì chấn thương. Tuy nhiên, ESPN đưa tin Cunha chỉ bị "chấn thương nhẹ", nghe có vẻ ít đáng lo ngại hơn nhiều so với "tai nạn".

Nhưng khả năng ra sân trong trận MU gặp Everton của Cunha vẫn còn bỏ ngỏ và nó sẽ được đánh giá trước giờ bóng lăn lúc 3 giờ sáng mai 25-11. Cunha mới chỉ ghi được một bàn thắng sau 11 lần ra sân cho MU mùa này, sau khi chuyển đến từ Wolves với giá 62,5 triệu bảng vào mùa hè.

Mặc dù vậy, tuyển thủ Brazil vẫn là cầu thủ chủ chốt của Amorim trên hàng công, phối hợp ăn ý với tân binh Bryan Mbeumo. Tầm quan trọng của Cunha trong trận đấu với Everton càng được củng cố bởi tin tức Sesko vẫn chưa bình phục chấn thương gặp phải trong trận hòa 2-2 với Tottenham trước kỳ nghỉ quốc tế.

"Sesko sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần", HLV Ruben Amorim nói trong buổi họp báo trước trận đấu, "Không nghiêm trọng lắm đâu, chúng tôi phải cẩn thận. Cậu ấy đang cảm thấy tốt hơn".

Amorim cho biết Mainoo sẽ được đánh giá trong buổi tập tiếp theo của MU, nhưng Maguire đã bị loại khỏi trận đấu tại Old Trafford. "Maguire chưa sẵn sàng", Amorim cho biết, "Mainoo không tập, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể gặp Mainoo vào buổi tập sau, vậy nên hãy chờ xem".

HLV Amorim nói thêm: "Có cơ hội cho những cầu thủ khác như đội U-21. Chúng tôi sẽ thấy điều đó không lý tưởng. Họ rất quan trọng trong đội của chúng tôi".

Manchester United hiện đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League. Họ bất bại trong năm trận gần nhất và có thể kết thúc tuần trong tốp 4 nếu đánh bại Everton 3 bàn cách biệt.