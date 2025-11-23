HLV Pep Guardiola lên tiếng sau cuộc cãi vã dữ dội 23/11/2025 13:13

(PLO)- HLV Pep Guardiola của Man City tiết lộ những gì ông thực sự nói với các ngôi sao của Newcastle và trọng tài trong cuộc đối đầu giận dữ.

HLV Pep Guardiola có cuộc tranh luận dữ dội với các cầu thủ Newcastle là Joelinton và Bruno Guimaraes trên sân sau khi Manchester City bị đánh bại 2-1 tại St James' Park ở vòng 12 Premier League.

Pep Guardiola dường như đã nổi giận sau khi Manchester City bị Newcastle đánh bại 2-1 ở vòng 12 ngoại hạng Anh. Cú đúp của Harvey Barnes trong hiệp hai đã mang về ba điểm cho đội chủ nhà Newcastle sau một trận đấu đầy biến cố tại sân St James' Park khi cuộc tranh luận vẫn tiếp tục sau tiếng còi mãn cuộc.

Barnes đưa Chích Chòe vượt lên dẫn trước 1-0 với một cú dứt điểm chính xác từ rìa vòng cấm địa, trước khi cú sút bị Ruben Dias giúp Man City gỡ hòa 1-1 năm phút sau đó. Thủ môn Gianluigi Donnarumma chơi rất hay giúp Man City giữ vững thế trận, nhưng anh bất lực trước cú sút cận thành của Barnes ấn định tỉ số 2-1 cho Newcastle.

Bàn thắng quyết định của Barnes mất khá nhiều thời gian để được VAR xác nhận vì dường như Nick Woltemade đã ở thế việt vị khi đánh đầu chuyền bóng cho Bruno Guimaraes. Man City đã phản đối trọng tài Sam Barrot khi họ cho rằng thủ môn Donnarumma cũng bị phạm lỗi, nhưng bàn thắng vẫn được công nhận sau một khoảng thời gian dài kiểm tra.

HLV Pep Guardiola đã có cuộc tranh luận với Bruno Guimaraes. ẢNH: SKY SPORTS

Sự thất vọng của Pep Guardiola về việc Man City mất điểm - điều mà Arsenal có thể tận dụng khi họ gặp Tottenham vào đêm nay 23-11 - đã bùng phát sau tiếng còi mãn cuộc. Pep Guardiola bắt tay HLV Eddie Howe của Newcastle sau trận đấu rồi sau đó ông đã có cuộc cãi vã với Joelinton, người phải được các đồng đội và ban huấn luyện kéo ra ngoài, và Guimaraes.

HLV của Man City đã có một cuộc trò chuyện dài và căng thẳng với đội trưởng Newcastle, nhưng có vẻ không mấy thân thiện. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng tiến đến gần trọng tài Barrott và dường như mắng mỏ một người quay phim.

Khi được Sky Sports (Anh) hỏi về cuộc nói chuyện với Guimaraes, Pep Guardiola trả lời: "Tôi đã nói anh ấy giỏi như thế nào, và hỏi về tình hình của Gigio (Donnarumma) và những gì đã xảy ra, cũng như những tình huống trước đó. Mọi thứ đều ổn". Và khi nhắc lại những gì đã nói với Barrott, Pep Guardiola trả lời: "Không, không có gì, không có gì. Mọi thứ đều ổn... Mọi thứ đều ổn. Mọi thứ đều như vậy..."

Pep Guardiola đối đầu với người quay phim trong trận gặp Newcastle. ẢNH: Ed Sykes

HLV Pep Guardiola giải thích rõ hơn về sự bất bình của ông rằng Donnarumma có thể đã bị phạm lỗi dẫn đến bàn thắng quyết định của Barnes. "Chuyện đó đã xảy ra với Bournemouth, rồi lại xảy ra nữa... Gigio đã chứng kiến ​​hành động đó, còn tôi thì không", Pep Guardiola nói, "Tôi không thấy tình huống đó, nhưng tôi rất tin tưởng vào các cầu thủ của mình. Nhưng VAR và các trọng tài đã quyết định ngược lại trong hiệp một, trong hiệp hai. Vậy nên mọi chuyện là như vậy. Chúng ta đã quen với điều đó..."

Thất bại của Man City trước Newcastle đến ngay sau chiến thắng 3-0 trước Liverpool. Bây giờ, Man City đã tụt xuống vị trí thứ ba tại Premier League, kém Arsenal bốn điểm. Arsenal có thể tạo cách biệt bảy điểm lên Man City nếu đánh bại Spurs vào đêm nay trong trận derby thành London.