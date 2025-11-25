3 tài năng trẻ của MU có thể thay thế các ngôi sao trị giá 121 triệu bảng 25/11/2025 07:01

Chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha Ruben Amorim sẽ mất 3 cầu thủ ngôi sao vào cuối năm nay vì Cúp bóng đá châu Phi, nhưng ông có 3 tài năng trẻ của MU trong đội hình dự bị để sử dụng.

Ruben Amorim đã tìm đến hệ thống đào tạo trẻ của Manchester United để tìm câu trả lời, khi một số ngôi sao của Manchester United chuẩn bị lên đường tham dự Cúp bóng đá các quốc gia châu Phi (AFCON). AFCON sẽ khai mạc vào ngày 21-12-2025 và kéo dài đến ngày 18-1-2026.

Nhiều ngôi sao nổi tiếng của Premier League sẽ rời CLB để trở về khoác áo đội tuyển quốc gia. Đối với Amorim, điều này có thể đồng nghĩa với việc ông mất những cầu thủ quan trọng trị giá 121 triệu bảng Anh gồm Bryan Mbeumo, Amad và Noussair Mazraoui trong suốt một tháng.

HLV của đội chủ sân Old Trafford đang cố gắng giữ chân họ ở lại CLB càng lâu càng tốt trước khi giải đấu bắt đầu. Khi những cầu thủ ngôi sao rời đội, điều đó mở ra cơ hội cho những người khác thể hiện khả năng. Và đối với Amorim, trọng tâm của ông là học viện đào tạo trẻ, theo tờ Manchester Evening News (Anh).

Amorim có 3 tài năng trẻ của MU có thể thay thế cho các ngôi sao hiện tại. ẢNH: MANCHESTER UNITED

HLV Ruben Amorim của MU nói: "Đây là một tình huống mà chúng tôi đã biết, nhưng cũng là cơ hội cho các cầu thủ khác. Chúng tôi cũng có đội U-21 và chúng tôi cũng cần gửi đi một thông điệp trong thời gian đó, vì vậy chúng ta hãy chờ xem. Nhưng tất nhiên, điều đó không lý tưởng vì họ (Amad, Mazraoui và Mbeumo) rất quan trọng trong đội của chúng tôi. Chúng tôi cũng không có một đội hình có chiều sâu. Nhưng học viện đào tạo trẻ của chúng tôi là dành cho khoảnh khắc này, và chúng tôi sẽ sẵn sàng".

Với những cân nhắc này, tờ Mirror Football (Anh) xem xét một số cầu thủ triển vọng của học viện đào tạo Manchester United có thể thay thế các ngôi sao tham dự AFCON vào cuối năm.

Shea Lacey - Bryan Mbeumo

Mới 18 tuổi, Shea Lacey đã thể hiện tài năng bóng đá của mình ở cả đội trẻ của MU lẫn đấu trường quốc tế. Lacey từng khoác áo đội tuyển Anh ở các cấp độ U-15, U-16, U-17 và gần đây nhất là U-20.

Lacey mới 18 tuổi là tài năng sáng giá của MU. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Với MU, Lacey ra mắt đội U-18 khi mới 15 tuổi và hiện thường xuyên ra sân cho đội U-21. Thay thế Mbeumo, cầu thủ trẻ này sở hữu tốc độ và sự tinh quái bên cánh phải. Lacey cũng có khả năng chuyển đổi sang vị trí tiền vệ tấn công, một phẩm chất chắc chắn sẽ làm hài lòng Amorim. Tuy không sở hữu thể lực như Mbeumo, Lacey bù lại bằng sự nhanh nhẹn và kỹ thuật điêu luyện, dễ dàng vượt qua các hậu vệ đối phương. Anh cũng nổi tiếng là bậc thầy đá phạt ở cấp độ học viện đào tạo trẻ.

Bendito Mantato - Amad

Mantato là một phần của đại gia đình MU từ khi mới chín tuổi. Giờ đây, ở tuổi 18, anh đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình trong những tình huống áp lực cao, bao gồm cả bàn thắng quyết định vào những phút cuối cùng giúp đội nhà đánh bại Arsenal ở tứ kết FA Youth Cup đầu năm nay.

Mantato là một trong 3 tài năng trẻ của MU. ẢNH: THE FA

Sinh ra và lớn lên tại Manchester, Mantato có thể chơi ở cả vị trí tiền đạo cánh lẫn hậu vệ cánh. Khả năng thích nghi này hoàn toàn phù hợp với chiến thuật của Amorim, sử dụng bộ ba trung vệ và hai hậu vệ cánh thiên về tấn công, những người luôn dâng cao trong các pha phản công.

Giống như ngôi sao trị giá 32,5 triệu bảng Amad, Mantato là một cầu thủ rê bóng điêu luyện với tốc độ cực nhanh bên cánh. Những phẩm chất này, cùng với sự linh hoạt, khiến anh trở thành ứng cử viên hàng đầu lấp đầy khoảng trống mà Amad để lại sau sự ra đi tạm thời.

Jaydan Kamason - Noussair Mazraoui

Kamason là cầu thủ đầu tiên từ "Chương trình Tài năng mới nổi" của Manchester United được ký hợp đồng chuyên nghiệp. Cựu HLV trưởng đội U-18 Manchester United Adam Lawrence chia sẻ với tờ The Athletic (Anh) rằng vị trí của Kamason "chủ yếu là hậu vệ cánh, nhưng Kamason thích dâng cao và có thể tác động đến lối chơi ở phần sân đối phương".

Kamason đang trưởng thành từng ngày trong đội hình của đội trẻ MU. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Điều này hoàn toàn phù hợp với mẫu hậu vệ cánh mà Amorim đang hướng đến. Kamason sở hữu khả năng bứt phá, vượt qua đối thủ và tung ra những đường chuyền nguy hiểm, những phẩm chất hoàn toàn tương đồng với Benjamin Sesko và Matheus Cunha.

Kamason cũng đã chứng minh được khả năng đáp ứng những yêu cầu về thể chất khi phòng ngự trong khi vẫn có thể chuyển đổi liền mạch giữa các giai đoạn phòng ngự và tấn công, và có thể là sự thay thế hoàn hảo cho Mazraoui, người được Manchester United mua với giá 17,6 triệu bảng Anh.