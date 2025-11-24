Wolves đưa ra tuyên bố về tin đồn Gomes gia nhập MU 24/11/2025 13:19

MU rất muốn cải tổ hàng tiền vệ của mình dưới thời HLV Ruben Amorim với ngôi sao người Brazil Joao Gomes của Wolves là những mục tiêu hàng đầu trong tương lai gần. Bây giờ, Wolves đã lên tiếng về tin đồn cầu thủ của mình là Gomes gia nhập MU.

Theo HLV Rob Edwards của Wolves, Manchester United chưa hề có động thái tiếp cận Joao Gomes. Cầu thủ người Brazil Gomes nằm trong danh sách rút gọn của "quỷ đỏ" thành Manchester khi họ đang nhắm đến việc cải tổ hàng tiền vệ dưới thời Ruben Amorim.

Joao Gomes cùng ngôi sao Elliot Anderson của Nottingham Forest, Carlos Baleba của Brighton và Conor Gallagher của Atletico Madrid, là những mục tiêu của MU. Với việc kỳ chuyển nhượng tháng giêng chỉ còn hơn một tháng nữa là mở cửa, MU dự kiến ​​sẽ đẩy mạnh nỗ lực chiêu mộ một tiền vệ mới trong thời gian tới.

Nhưng hiện tại, Quỷ Đỏ vẫn chưa chính thức liên hệ với Wolves về Gomes. Phát biểu trước trận thua 0-2 trước Crystal Palace tại Premier League, HLV Edwards của Wolves cho biết: "Chúng tôi đã bàn bạc nhiều vấn đề, nhưng trọng tâm của tôi là sắp xếp lại đội hình. Chúng tôi có một số cầu thủ giỏi và sẽ luôn có sự quan tâm, nhưng tôi chưa biết gì cả (về tin đồn Gomes gia nhập MU). Joao Gomes đã chơi rất xuất sắc trong tuần này".

Việc Gomes gia nhập MU vẫn chưa xảy ra. ẢNH: WOLVES

Một người hâm mộ cuồng nhiệt việc Gomes chuyển đến Old Trafford chính là đồng đội cũ của anh ở Wolves, Matheus Cunha. Cunha, người hiện chơi cho MU, đã so sánh Gomes với ngôi sao hiện tại của Quỷ Đỏ, Casemiro.

Cunha nói: "Joao Gomes giờ đã lớn tuổi hơn một chút, nhưng tôi đưa tên Casemiro vào chỉ để cho thấy Joao Gomes có thể đạt đến đâu. Tôi nghĩ Joao Gomes có khả năng đạt đến đẳng cấp đó. Cậu ấy rất khiêm tốn và làm việc rất chăm chỉ. Những đội bóng giỏi sẽ đến như một món quà khi bạn làm được điều đó.

Gomes thật phi thường trên sân. Tôi cảm thấy rất an toàn khi có cậu ấy trên sân. Tôi cảm thấy mình có thể mất bóng nhưng đã có các tiền vệ phía sau để sửa sai cho tôi. Gomes cũng chơi rất tốt cho đội tuyển quốc gia".

Joao Gomes gia nhập Wolves từ đội bóng Brazil Flamengo vào năm 2023 và đã có 104 lần ra sân cho đội bóng kể từ đó, ghi được bảy bàn thắng. Gomes mới chỉ ký hợp đồng mới với Wolves vào đầu năm nay, có thời hạn đến năm 2030, nhưng người ta cho rằng một lời đề nghị khoảng 44 triệu bảng có thể đủ để anh ra đi.

Gomes vẫn chưa phải là lựa chọn duy nhất của MU trong nhiệm vụ chiêu mộ một tiền vệ mới. Anderson của Nottingham Forest là mục tiêu ưu tiên của MU, mặc dù mức giá 100 triệu bảng của Anderson có thể gây ra một vấn đề đáng kể cho Quỷ Đỏ.

Nói về khả năng MU quan tâm đến tiền vệ ngôi sao của mình, HLV Dyche của Nottingham Forest cho biết: "Chuyện này không liên quan gì đến tôi, mà là do những người có quyền lực. Họ điều hành CLB và cả về mặt tài chính. Tôi chắc chắn họ sẽ hỏi ý kiến ​​tôi về tình hình này, nếu cần, không chỉ về Anderson mà còn về tất cả các cầu thủ ở đây".