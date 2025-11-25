VĐV người Ukraine trở thành nhà vô địch Sumo trên đất Nhật Bản 25/11/2025 19:14

Đô vật Danylo Yavhusishin của Ukraine trở thành nhà vô địch Sumo giải mạnh của Nhật Bản, giải quy tụ những nhà vô địch. Vào tháng 2-2022, gia đình của Danylo phân ly vì cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Chàng thiếu niên 14 tuổi Danylo Yavhusishin chưa đến tuổi quân dịch nên anh dễ dàng rời khỏi đất nước Ukraine, anh không theo bố mẹ sang Đức mà một thân một mình sang Nhật, trong lúc anh cũng không biết tiếng Nhật.

Đô vật Danylo,người Ukraine trở thành nhà vô địch Sumo của giải mạnh ở Fukuoka. Ảnh:A.S

Danylo Yavhusishin xin vào lò đào tạo Sumo của Nhật Bản và được phía Nhật Bản nhanh chóng giúp đỡ để anh ổn định cuộc sống và theo học môn thể thao quốc hồn quốc túy của đất nước mặt trời mọc.

Trong trận chung kết giải quốc tế Grand Sumo Tournement ở Fukuoka (Nhật Bản), Danylo đã đánh bại nhà vô địch Hoshoryu để lên ngôi cao nhất. Hoshoryu là người Mông Cổ, là nhà vô địch của nhiều giải thuộc hệ thống giải mạnh của Nhật.

Tại Nhật Bản, chàng trai người Ukraine Danylo Yavhusishin có tên thi đấu rất Nhật là Onishiki Arata. Báo chí Nhật Bản cho rằng Danylo là “báu vật” của Sumo vì anh có phong cách thi đấu rất ấn tượng, cùng với nền tảng sức mạnh vượt trội so với những võ sĩ Sumo Nhật Bản và Mông Cổ.

Người Nhật Bản luôn biết gìn giữ và phát triển văn hóa phi vật thể này, họ luôn nỗ lực nhân rộng nó ra nước ngoài nhưng rất khó khăn vì ai thi đấu môn này cũng phải theo chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Hiện nay Nhật Bản thường xuyên tổ chức những giải Sumo đình đám ở London và một số thành phố lớn ở châu Âu để truyền bá Sumo.

Hàng năm London có 2 giải Sumo do phía Nhật Bản tổ chức. Các giải này luôn thu hút dân Anh đến xem rất đông vì sự độc đáo của nó, nhất là bộ dạng của các võ sĩ khi thượng đài và cách ăn mặc khi thi đấu. Hiện nay ngoài Nhật Bản thì Mông Cổ cũng là quốc gia rất phát triển môn võ này do được Nhật Bản bảo trợ.