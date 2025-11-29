Man City – Leeds United: Tìm lại chiến thắng 29/11/2025 11:54

Sau 2 trận đấu gần nhất ở mọi đấu trường, Man City đang cho thấy sự chệch choạc, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã để thua 2 trận liên tiếp ở Premier League và Champions League. Khởi đầu là thất bại 1-2 trước Newcastle ở vòng 12, ở trận đấu này Man City kiểm soát bóng tốt hơn, có nhiều cơ hội dứt điểm nhưng kết quả lại không như mong đợi.

Tưởng chừng đó chỉ là cú sẩy chân nhưng hồi giữa tuần, The Citizens tiếp tục thể hiện phong độ bạc nhược khi để Bayer Leverkusen ghi 2 bàn ngay trên sân nhà Etihad. HLV Pep Guardiola đã thay 10/11 cầu thủ đá chính, tuy nhiên sơ đồ toàn chân sút dự bị đã không mang lại kết quả như mong đợi. Từ đó cho thấy chất lượng cầu thủ trên băng ghế dự bị của Man City ở mùa giải này chưa cao. Để thua Leverkusen, Man City bị đẩy xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Champions League, nếu muốn đi thẳng vào vòng trong thì The Citizens phải lấy lại phong độ ngay lập tức.

Man City cần giành 3 điểm ở vòng 13 để tìm lại chiến thắng, tiếp tục hành trình cạnh tranh chức vô địch với Arsenal. Ảnh: EPL

Còn riêng ở Premier League, trận thua 1-2 trước Newcastle đã đẩy Man City xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém top 1 của Arsenal 7 điểm. Khoảng cách này không quá lớn nhưng với phong độ đã thể hiện sau 2 trận vừa qua cũng đủ làm cho CĐV Man City lo lắng.

Nhiều chuyên gia nhận định, điểm yếu lớn nhất của Man City ở mùa giải này chính là phong độ của Erling Haaland, chỉ cần đối phương phong tỏa hoặc chân sút Man City chơi dưới sức thì hàng công Man City trở nên vô hại. HLV Pep Guardiola đã thử nhiều phương án nhưng lần lượt Cherki, Omar Marmoush hay Foden đều không thể đảm nhận được vị trí.

Giành 3 điểm ở vòng 13 này là nhiệm vụ bắt buộc mà Man City phải làm để có thể rút ngắn khoảng cách với Arsenal. Rất may cho Man City là đối thủ lần này là Leeds United, tân binh vừa thăng hạng và đang có phong độ không ổn định.

Leeds United đang nằm trong nhóm nguy hiểm khi chỉ giành được 11 điểm sau 12 vòng đấu, vị trí thứ 18 phản ánh đúng thực trạng mà đoàn quân của HLV Daniel Farke đã thể hiện. Hàng công chỉ ghi được 11 bàn nhưng để thủng lưới 22 bàn, với hiệu số hiện tại rất khó cho Leeds United có thể tạo nên bất ngờ trước Man City ở vòng 13 này.

Leeds Utd đang chìm sâu trong khủng hoảng khi để thua liên tiếp 3 trận. Ảnh: EPL

Hành quân làm khách trên sân Etihad của Man City là một thử thách quá sức cho Leeds United, đây không khác gì là miếng mồi ngon cho chủ sân Etihad ngắt mạch trận thất bại. Trong 5 trận gần nhất đấu giữa hai đội, Leeds United từng thắng Man City 1 lần vào tháng 4/2021 với tỷ số 2-1, còn lại toàn thua, trận thua đậm nhất với tỷ số 7-0.

Thông tin lực lượng, Man City vắng Rodri và Mateo Kovacic vì chấn thương. Trong khi đó Leeds có đội hình mạnh nhất. Trận đấu giữa Man City và Leeds United sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ, ngày 29-11.