7 năm sau, dự đoán của Pep Guardiola đã trở thành sự thật 29/11/2025 07:29

Bảy năm sau, dự đoán của Pep Guardiola bắt đầu trở thành sự thật. Arsenal đang trên con đường có thể dẫn họ đến lịch sử vĩ đại, khi màn trình diễn ấn tượng của họ kể từ đầu mùa giải là một dấu hiệu.

Đội bóng của Mikel Arteta hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League và dẫn đầu bảng đấu tại Champions League. Vị trí này giúp "pháo thủ" trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch ở cả hai giải đấu.

Pháo thủ chưa bao giờ nâng cao chiếc cúp Champions League, lần gần nhất họ gần chạm đến vinh quang là vào năm 2006, khi để thua Barcelona 1-2 trong trận chung kết. Danh hiệu Ngoại hạng Anh gần nhất của Arsenal là vào năm 2004.

Vẫn còn nhiều trận đấu nữa mới kết thúc mùa giải, nhưng những dấu hiệu về một mùa giải tuyệt vời đã bắt đầu xuất hiện với đội chủ sân Emirates. Chiến thắng 3-1 tại Champions League của Arsenal trước Bayern Munich, đội bóng duy nhất có thành tích hoàn hảo trước khi thất thủ tại sân Emirates, đã khiến một số nhà quan sát và người hâm mộ tin rằng Arsenal xứng đáng được gọi là đội bóng xuất sắc nhất châu Âu, thậm chí là trên toàn thế giới, vào thời điểm hiện tại.

Dự đoán của Pep Guardiola về Declan Rice đã chính xác. ẢNH: EPA

Declan Rice, chìa khóa cho sự ổn định của Arsenal

Với những màn trình diễn thuyết phục như vậy, thật khó để không đồng tình với điều đó. Dự án của Arteta dường như đã tìm thấy động lực tốt nhất. Một trong những nhân tố chủ chốt cho sự ổn định của Arsenal là Declan Rice, tiền vệ được Arsenal chiêu mộ từ West Ham vào năm 2023 với giá 105 triệu bảng Anh.

Khoản đầu tư khổng lồ đó của "pháo thủ" đã được đền đáp bằng một loạt màn trình diễn đẳng cấp, và nếu đóng góp của Declan Rice trong mùa giải này mang về danh hiệu, thì giá trị đó sẽ càng trở nên xứng đáng hơn. Rice rời sân Emirates sau chiến thắng 3-1 trước Bayern với giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận. Huyền thoại Arsenal Martin Keown đã ca ngợi màn trình diễn của anh.

"Đây là màn trình diễn hoàn thiện nhất mà tôi từng thấy ở cầu thủ này", Keown nói sau trận đấu. Mùa giải này, Declan Rice gần như là cầu thủ đá chính trong mọi trận đấu, ra sân từ đầu 15 trong số 17 trận đấu của Arsenal tại Premier League và Champions League, ghi được hai bàn thắng và có sáu đường kiến ​​tạo.

Cạnh tranh với Man City

Arsenal phải vượt qua sự cạnh tranh từ Manchester City để ký hợp đồng với Declan Rice hai năm trước. HLV Pep Guardiola lúc đó rất muốn đưa tiền vệ người Anh về Etihad.

"Mọi người đều biết chúng tôi muốn có Declan Rice. Cuối cùng, Arsenal đã thúc đẩy mạnh mẽ hơn và muốn có cậu ấy hơn, có lẽ Mikel Arteta thuyết phục hơn tôi, hoặc CLB của họ, hoặc lời đề nghị mà họ đưa ra. Chúng tôi không thể đáp ứng được những gì họ đề nghị vì chúng tôi cũng đang nhắm đến Josko Gvardiol, và chúng tôi không đủ khả năng chi trả", Guardiola nói về vụ chuyển nhượng thất bại.

"Có thể chúng tôi kém năng lực hơn, hoặc có thể đó là lý do", ông thầy người Tây Ban Nha nói thêm.

Tuy nhiên, sự trân trọng của Guardiola dành cho Rice không phải là điều gì mới mẻ. Năm 2018, khi Rice vẫn còn là một cầu thủ tuổi teen chơi cho West Ham, Guardiola đã dành cho anh sự quan tâm đặc biệt sau khi hai đội gặp nhau tại Ngoại hạng Anh.

"Declan Rice là một cầu thủ trẻ rất giỏi và cậu ấy sẽ là cầu thủ Anh hàng đầu trong nhiều năm nữa", Pep Guardiola từng phát biểu vào thời điểm đó.

Declan Rice có khả năng giành quả bóng vàng thế giới 2026. ẢNH: EPA

Declan Rice đang hướng tới Quả bóng vàng?

Dự đoán đó giờ đây dường như ngày càng chính xác. Declan Rice hiện đang nằm trong số sáu ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2026 theo đánh giá của nhiều nhà cái, xếp ngay sau Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Erling Haaland, Harry Kane và Vitinha.

Trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng năm 2025, Rice xếp thứ 27. Tuy nhiên, cơ hội để Rice vươn lên vị trí cao hơn vào cuối mùa giải 2025/26 được đánh giá là rất cao. Rodri đã giành được giải thưởng danh giá quả bóng vàng vào năm 2024 sau khi Manchester City vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League vào năm 2023, nên không thể phủ nhận Rice có thể tiếp bước người chơi cùng vị trí với mình, đặc biệt là nếu Anh đăng quang tại World Cup 2026 thì khả năng giành quả bóng vàng của Rice sẽ càng cao hơn.