'MU không đủ khả năng chi trả cho tôi' 29/11/2025 07:01

(PLO)- "MU không đủ khả năng chi trả cho tôi. Tôi đã nói với người đại diện rằng tôi sẽ chơi ở đó miễn phí!", đó là ai?

Odion Ighalo đã phải giảm mạnh tiền lương để có được một vụ chuyển nhượng trong mơ tới MU, tuyên bố gã khổng lồ nước Anh không thể sánh được với những gì anh kiếm được ở Trung Quốc. Ighalo nói, "MU không đủ khả năng chi trả cho tôi. Tôi đã nói với người đại diện rằng tôi sẽ chơi ở đó miễn phí!".

Odion Ighalo đã tiết lộ giấc mơ chuyển đến Manchester United của anh gần như sụp đổ vì đội bóng khổng lồ nước Anh không đủ khả năng chi trả cho anh. Và Ighalo thừa nhận anh đã phải chấp nhận giảm lương đáng kể để chuyển đến Old Trafford. Ighalo gia nhập Manchester United từ Shanghai Shenhua (Trung Quốc) theo dạng cho mượn vào năm 2020, nhưng chỉ ghi được năm bàn sau 23 lần ra sân.

Ighalo phải từ bỏ hợp đồng trị giá 200.000 bảng Anh một tuần tại Trung Quốc để thực hiện ước mơ khoác áo Manchester United. Ighalo chia sẻ với Ladbrokes tại buổi ra mắt "Ladisfaction": "Tôi đang trong giai đoạn tiền mùa giải với Shanghai khi tên tôi lần đầu tiên được nhắc đến trong cuộc trò chuyện với Manchester United.

Odion Ighalo cho biết, "MU không đủ khả năng chi trả cho tôi...". ẢNH: Press Association

Chúng tôi đang ở trại huấn luyện và người đại diện của tôi gọi điện để thông báo rằng Manchester United đang tìm kiếm một tiền đạo theo dạng cho mượn để thay thế Anthony Martial và Marcus Rashford, cả hai đều bị chấn thương. Rõ ràng là tôi có tên trong danh sách cùng với khoảng bốn cầu thủ khác. Ngay từ khi nghe tin đó, tôi đã cảm thấy vô cùng bồn chồn.

Tôi cầu nguyện mọi chuyện sẽ không suôn sẻ với những mục tiêu khác của họ để tôi có thể thực hiện được giấc mơ chuyển đến Manchester United. Khi còn nhỏ, tôi luôn là một fan cuồng nhiệt của Manchester United, vì vậy tôi rất muốn thực hiện được vụ chuyển nhượng đó.

Tôi chỉ nhớ mình đã run rẩy khi thời điểm chuyển nhượng càng đến gần. Tôi vẫn không tin bất cứ điều gì cho đến khi nhìn thấy lời đề nghị chính thức từ Manchester United, thì tôi mới biết chuyện đó thực sự đã xảy ra.

Tôi từng mơ ước trở thành cầu thủ của Manchester United. Tôi nhớ mình đã hạ cánh xuống Manchester và thấy tất cả các phóng viên ở khắp mọi nơi, hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, và đó chính là lúc giấc mơ của tôi trở thành hiện thực.

Tôi đã chấp nhận giảm lương để ký hợp đồng với Manchester United, nhưng thành thật mà nói, tôi đã sẵn sàng chơi cho họ miễn phí. Khi người đại diện của tôi nói chuyện với tôi về việc chuyển nhượng, anh ấy nói rằng Manchester United không đủ khả năng chi trả cho tôi vì mức lương tôi được trả ở Trung Quốc, và tất cả những điều đó.

Tôi chỉ bảo anh ấy hoàn tất thỏa thuận. Họ muốn trả cho tôi bao nhiêu thì tôi cũng vui lòng. Anh biết đấy, chúng ta đang nói về Manchester United. Manchester United ở Anh. Tôi không quan tâm họ trả tôi bao nhiêu... chỉ cần hoàn tất thương vụ! Và thế là xong".