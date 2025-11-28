Nội bộ MU dậy sóng 28/11/2025 11:38

Nội bộ MU dậy sóng khi một ngôi sao của họ đã thích một bài đăng trên mạng xã hội chỉ trích cách Ruben Amorim sử dụng cầu thủ ở hàng tiền vệ mùa giải này, với Bruno Fernandes và Casemiro đá chính cùng nhau.

Tiền vệ Patrick Dorgu của Manchester United đã khuấy động dư luận bằng cách nhấn thích một bài đăng trên mạng xã hội chỉ trích cách Ruben Amorim lựa chọn Casemiro và Bruno Fernandes ở hàng tiền vệ. Quỷ đỏ đã có khởi đầu mùa giải đầy khó khăn, hiện đang đứng thứ 10 tại Ngoại hạng Anh với chỉ năm chiến thắng sau 12 trận đầu tiên.

Bất chấp những trận thắng ấn tượng như chiến thắng trước Liverpool tại Anfield, trận thua gần đây trước Everton tại Old Trafford đã làm giảm sút tinh thần của họ. Điểm mấu chốt trong chiến thuật của MU mùa này chính là bộ đôi tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes và Casemiro.

Cả hai cầu thủ đều có mặt trên sân trong trận thua đáng thất vọng 1-0 trước Toffees vào đêm thứ Hai, cho đến khi Casemiro được thay thế bởi Kobbie Mainoo ngay trước phút thứ 60 sau khi nhận thẻ vàng.

Nội bộ MU dậy sóng vì 1 bài đăng chỉ trích Amorim. ẢNH: INSTAGRAM

Tuy nhiên, có vẻ như không phải ai trong phòng thay đồ cũng đồng tình với cách sử dụng cầu thủ hiện tại của HLV trưởng Ruben Amorim. Dorgu đã đồng tình với một bài đăng trên Instagram, lập luận rằng Bruno Fernandes và Casemiro không nên chơi cùng nhau.

Bài đăng được chia sẻ bởi "mufcunion" có ảnh chụp màn hình từ mạng xã hội X với nội dung: "Bất kỳ HLV nào coi Casemiro và Bruno Fernandes là trụ cột khả thi đều là người không nghiêm túc".

Chú thích của bài đăng trên Instagram viết: "Bruno Fernandes và Casemiro không thể chơi cùng nhau", và nhận được một lượt thích từ Dorgu, người đã gia nhập MU từ Lecce với giá 25 triệu bảng hồi đầu năm nay. Hậu vệ cánh người Đan Mạch này đã ra sân 12 lần trên mọi đấu trường mùa này, đóng góp một pha kiến ​​tạo.

Bruno Fernandes và Casemiro là cặp đôi đáng gờm của Manchester United mùa này, cùng nhau đá chính ở 10 trong số 13 trận đấu của "quỷ đỏ" trên mọi đấu trường. 3 trận cả hai không đá chính cùng nhau là cuộc đối đầu với Grimsby Town ở vòng 2 Carabao Cup, và hai trận đấu tại Premier League với Brentford và Manchester City.

Trong những trận đấu đó, Manuel Ugarte được chọn đá cặp với Bruno Fernandes thay cho Casemiro. Tuy nhiên, việc lựa chọn Ugarte cho trận đấu với Brentford đã được quyết định do Casemiro đã nhận thẻ đỏ trong trận đấu trước đó với Chelsea.

Tương lai của Casemiro tại Old Trafford hiện đang bị bỏ ngỏ khi hợp đồng của anh sắp hết hạn. Mặc dù đã có một mùa giải tốt hơn so với mùa giải trước, vẫn chưa rõ liệu cầu thủ 33 tuổi người Brazil này có tiếp tục gắn bó với MU hay không.

Điều này đã khiến MU được liên hệ với một số cầu thủ để tăng cường hàng tiền vệ trong mùa hè, bao gồm Carlos Baleba của Brighton, trong khi Elliot Anderson của Nottingham Forest là cái tên mới nhất được đưa vào danh sách trước kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

Tuy nhiên, hoạt động trên mạng xã hội của Dorgu chỉ trích quyết định lựa chọn của HLV trưởng Manchester United không mang lại điều tốt lành cho anh, HLV hoặc đồng đội của anh tại Old Trafford.