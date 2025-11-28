Liverpool yêu cầu Klopp thay thế Slot với kế hoạch sa thải HLV khẩn cấp 28/11/2025 12:01

HLV Arne Slot đang chịu áp lực ngày càng tăng sau chuỗi thành tích kém cỏi của Liverpool, và ý tưởng đưa HLV Jurgen Klopp trở lại Anfield đang được cân nhắc nghiêm túc, cũng như kế hoạch dài hạn của CLB. Liệu Klopp thay thế Slot trở lại Liverpool có thành hiện thực?

Liverpool thực sự có thể sẽ quay sang cựu HLV của họ là Jurgen Klopp nếu họ quyết định sa thải Arne Slot. Chiến lược gia người Đức hiện đang được Liverpool xem xét như một ứng cử viên thực sự cho vị trí mà ông từng nắm giữ tại Anfield.

Klopp rời Liverpool vào mùa hè năm 2024, và được thay thế bởi Slot. Chiến lược gia người Hà Lan đã tạo được dấu ấn ngay lập tức và dẫn dắt Liverpool đến chức vô địch Premier League ngay trong mùa giải đầu tiên, nhưng giờ đây đang chịu áp lực ngày càng lớn sau chuỗi trận thảm hại với chín trận thua sau 12 trận trên mọi đấu trường.

Tờ Mirror Football (Anh) cho biết hiện tại, HLV của Liverpool chưa có nguy cơ bị sa thải ngay lập tức. Tuy nhiên, tờ The Sun (Anh) đưa tin nếu Slot cuối cùng bị ban lãnh đạo Liverpool sa thải, họ có thể đề nghị Klopp tiếp quản vị trí này cho đến cuối mùa giải. Người ta cho rằng Liverpool sau đó sẽ đàm phán với mục tiêu dài hạn hàng đầu của họ, đó là HLV trưởng của PSG Luis Enrique.

Báo cáo cho biết các cuộc thảo luận đã diễn ra giữa ban lãnh đạo Liverpool về tương lai của Slot. Các ông chủ của The Kop được cho là lo ngại rằng HLV người Hà Lan sẽ mất đi quyền lực trong phòng thay đồ đội chủ sân Anfield.

Liệu Klopp thay thế Slot trở lại dẫn dắt Liverpool? ẢNH: MIRROR

Phát biểu sau trận Liverpool thua 4-1 trước PSV Eindhoven tại Champions League vào tối thứ Tư, HLV Arne Slot cho biết: “Thật tuyệt nếu có thể lật ngược tình thế và giành chiến thắng. Nhưng nếu bạn làm HLV và không làm tốt thì việc bị hỏi là điều bình thường.

Nếu bạn thua nhiều lần như vậy, mọi người sẽ bắt đầu bàn tán về điều đó. Tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ cấp trên. Tôi ổn với vị trí của mình. Họ không gọi điện liên tục trong ngày để nói rằng họ tin tưởng tôi, nhưng trong những cuộc trò chuyện bình thường, tôi cảm thấy được sự tin tưởng đó".

Liverpool sẽ trở lại thi đấu vào Chủ nhật (giờ Anh) khi họ gặp West Ham United tại Sân vận động London ở vòng 13 Premier League. Nếu Liverpool thua West Ham, Slot sẽ gặp áp lực cực lớn. Sau khi chi hơn 420 triệu bảng Anh cho việc chuyển nhượng vào mùa hè, thật khó để lý giải tại sao sự sụp đổ của Liverpool lại nhanh và lớn đến vậy, nhất là khi họ từng dẫn đầu ngoại hạng Anh mùa này với 5 trận toàn thắng đầu mùa giải.

125 triệu bảng Anh trong số đó được Liverpool chi cho tiền đạo Alexander Isak. Tuy nhiên, tuyển thủ Thụy Điển đã gặp khó khăn kể từ khi chuyển đến Liverpool từ Newcastle, với bàn thắng duy nhất cho CLB mới là chiến thắng trước Southampton tại Carabao Cup.

Trong khi đó, Jurgen Klopp hiện đang làm việc tại Red Bull với tư cách là Trưởng bộ phận bóng đá toàn cầu. Khi được hỏi về khả năng không bao giờ trở lại với nghề huấn luyện nữa, Klopp đã đưa ra một câu trả lời thú vị.

“Đó là những gì tôi nghĩ. Nhưng bạn không biết đâu", Jurgen Klopp nói với tờ The Athletic (Anh) vào tháng 10, "Tôi 58 tuổi rồi. Nếu tôi bắt đầu lại ở tuổi 65, mọi người sẽ nói, "Ông đã nói là sẽ không bao giờ làm thế nữa mà!". Đó là những gì tôi nghĩ bây giờ. Tôi không bỏ lỡ bất cứ điều gì trong sự nghiệp làm HLV".