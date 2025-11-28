Malaysia thay đổi chiến thuật trước Việt Nam và Lào 28/11/2025 12:19

(PLO)- HLV đội tuyển U-22 Malaysia, ông Nafuzi Zain đã lên tiếng cho biết đội bóng của ông có thể phải điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị nếu lễ bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12 bị tổ chức lại.

Khả năng Malaysia thay đổi chiến thuật này được đặt ra sau khi Campuchia thông báo rút khỏi tám môn thi đấu, bao gồm cả bóng đá, vì lo ngại những vấn đề an ninh phát sinh từ căng thẳng chính trị với nước chủ nhà Thái Lan.

Ở lễ bốc thăm được tiến hành trước đó, U-22 Malaysia nằm ở bảng B cùng ứng cử viên nặng ký Việt Nam và Lào. Trong khi đó, Campuchia được xếp vào bảng A cùng với Thái Lan và Đông Timor. Bảng C là bảng có nhiều đội nhất với bốn đội gồm Indonesia, Myanmar, Philippines và Singapore. Việc Campuchia rút lui khiến cấu trúc hiện tại của các bảng đấu bị phá vỡ và nhiều khả năng ban tổ chức sẽ phải tiến hành bốc thăm lại để đảm bảo sự cân bằng giữa các bảng, tránh tình trạng bảng nhiều, bảng ít.

Không chỉ gặp biến động về số lượng đội tham dự, bảng B với sự hiện diện của Malaysia còn đối mặt với sự thay đổi bất đắc dĩ về địa điểm thi đấu. Ban đầu, các trận của bảng này được lên lịch tổ chức tại sân vận động Tinsulanon ở Songkhla, nhưng khu vực này đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt kéo dài. Chính vì điều đó, ban tổ chức đang tính đến phương án chuyển toàn bộ các trận đấu của bảng B lên Bangkok để đảm bảo điều kiện thi đấu lẫn an toàn cho vận động viên.

Ông Nafuzi chưa nhận được những thay đổi về bốc thăm lại môn bóng đá nam và lịch thi đấu cụ thể của đội tuyển trẻ Malaysia. Ảnh: EPA.

Dù nhiều thay đổi có thể xảy ra, HLV Nafuzi cho biết ông vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ ban tổ chức SEA Games hoặc Liên đoàn bóng đá Malaysia. Vì vậy, ông và các học trò vẫn tiếp tục tập trung tối đa vào kế hoạch chuẩn bị theo lịch trình ban đầu.

“Nếu có bốc thăm lại, chúng tôi hoàn toàn không biết sẽ rơi vào bảng nào. Hiện tại, toàn đội vẫn đang hướng đến các trận đấu gặp Lào và Việt Nam. Nhưng nếu kết quả bốc thăm thay đổi, đối thủ thay đổi, chắc chắn chúng tôi phải điều chỉnh chiến lược cho phù hợp”, ông Nafuzi chia sẻ, “Đến lúc này, vẫn chưa có bất kỳ xác nhận nào, nên chúng tôi chỉ có thể tiếp tục chuẩn bị theo kế hoạch cũ”.

Bên cạnh những bất ổn về lịch thi đấu và đối thủ, HLV Nafuzi còn đối mặt một vấn đề khó khăn khác: nguy cơ thiếu hụt nhân sự ở trận mở màn vào ngày 3-12. Một số cầu thủ của ông đang đứng trước khả năng phải trở lại thi đấu cho CLB chủ quản nếu lịch các trận Super League trùng với thời điểm diễn ra vòng bảng SEA Games.

Khi bị buộc phải điều chỉnh lịch thi đấu, U-22 Malaysia cũng sẽ thay đổi kế hoạch chuẩn bị cho vòng bảng gặp Việt Nam và Lào. Ảnh: DP.

“Dù các cầu thủ đang tập trung cùng đội tuyển, nhưng nếu giải đấu quốc nội tổ chức thi đấu, họ bắt buộc phải trở lại phục vụ CLB”, ông Nafuzi thừa nhận, “Điều đó đồng nghĩa chúng tôi có thể không thể sử dụng một vài cái tên quan trọng trong trận đầu tiên, đặc biệt là những cầu thủ thuộc biên chế CLB Terengganu, Selangor và Penang”.

Trong bối cảnh SEA Games 33 đang cận kề, việc chưa thể xác định bảng đấu, thời gian và lực lượng thi đấu khiến công tác chuẩn bị của U-23 Malaysia gặp không ít xáo trộn. Tuy nhiên, HLV Nafuzi khẳng định toàn đội vẫn duy trì tinh thần tập luyện nghiêm túc và sẵn sàng thích ứng với mọi thay đổi vào phút chót. Với ông, điều quan trọng nhất lúc này chính là giữ sự ổn định trong đội ngũ, đồng thời chuẩn bị các phương án dự phòng để đảm bảo đội tuyển không bị động khi bước vào giải đấu lớn nhất khu vực.