Việt Nam và Malaysia quyết liệt bám đuổi, chờ ngày 30-11 27/11/2025 19:23

Việt Nam và Malaysia đang quyết liệt cạnh tranh ngôi nhất bảng C vòng loại U-17 châu Á. Tuy nhiên khả năng khi hai đội chạm trán nhau mới hạ hồi phân giải.

Sau lượt trận thứ nhất, U-17 Malaysia lên ngôi đầu bảng, sau lượt trận thứ 2, U-17 Việt Nam qua mặt Malaysia và tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng sau lượt trận thứ ba. Cuộc rượt đuổi quyết liệt giữa Việt Nam và Malaysia sẽ chỉ kết thúc khi bảng C kết thúc.

U-17 Việt Nam toàn thắng nhưng khả năng cao Việt Nam và Malaysia đá chung kết bảng lượt cuối ngày 30-11. Ảnh: AFC

Bảng C có 6 đội thì Việt Nam và Malaysia tỏ ra vượt trội các đối thủ cùng bảng như Singapore, Macau, Hong Kong, Quần đảo Bắc Mariana.

Sau ba lượt trận, Việt Nam và Malaysia đều toàn thắng. Cả Việt Nam và Malaysia đều giữ sạch mành lưới sau 270 phút (3 trận), cùng với đó, Malaysia cũng đã cho thấy dấu hiệu đuổi gần kịp số bàn thắng của U-17 Việt Nam. Sau 3 lượt trận, U-17 Việt Nam ghi được 22 bàn, thì Malaysia ghi được 19 bàn.

Việt Nam và Malaysia chia nhau ngôi nhất và nhì bảng, đều giữ sạch mành lưới sau 3 trận.

Với U-17 Singapore thì Việt Nam thắng 6-0, tuy nhiên Malaysia sẽ khó làm được điều như U-17 Việt Nam làm được. Mỗi khi Singapore gặp Malaysia, họ thi đấu rất máu lửa và lạnh lùng, Malaysia không bao giờ dễ dàng khi đối đầu với Singapore ở mọi cấp độ đội tuyển.

Malaysia cũng có nhiều cá nhân xuất sắc, Việt Nam và Malaysia là trận chung kết bảng C đúng nghĩa. Ảnh: AFC

Ngay việc AFC xếp lịch thi đấu các bảng họ cũng đã hình dung ra những đội bóng nào sẽ cạnh tranh ngôi nhất bảng. Vì thế, AFC thường xếp các đội mạnh nhất gặp nhau ở lượt trận cuối cùng. Cụ thể ở đây Việt Nam và Malaysia sẽ chạm trán ở lượt trận cuối (thứ 5) vào lúc 19 giờ ngày 30-11.

Khả năng cao là U-17 Việt Nam vẫn sẽ duy trì ngôi nhất sau 4 lượt trận và đến lượt cuối Việt Nam và Malaysia sẽ đá chung kết bảng.

Lứa U-17 Việt Nam hiện nay đã từng được trui rèn rất tốt qua vòng chung kết U-17 châu Á hồi tháng 4 vừa qua, trong đó U-17 Việt Nam ở bảng tử thần khi cùng với Nhật Bản, UAE và Úc. U-17 Việt Nam đã có 3 trận toàn hòa 1-1. Lần đó nếu vượt qua vòng bảng vào tứ kết, U-17 Việt Nam đã có vé dự World Cup U-17 tại Qatar.

+ Lịch đấu lượt trận thứ tư (ngày 28-11):

Malaysia - Singapore (16 giờ)

Việt Nam - Macau (19 giờ)

Hong Kong - Quần đảo Bắc Mariana (19 giờ).