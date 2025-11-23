HLV Cristiano Roland không thua Nhật Bản, Úc, UAE, ngại gì Malaysia 23/11/2025 19:36

(PLO)- HLV Cristiano Roland từng dẫn U-17 Việt Nam không thua Nhật Bản, Úc và UAE ở giải châu Á rồi...

Thầy trò HLV Cristiano Roland đang tăng tốc để bắt kịp đàn anh đàn chị của các đội tuyển Việt Nam.

Thầy trò HLV Roland của U-17 Việt Nam ra quân trận đầu bảng C vòng loại U-17 châu Á đánh bại U-17 Singapore 6-0, trong khi Malaysia thắng U-17 Quần đảo Bắc Mariana 13-0, còn Hong Kong thắng Macau 2-0.

Nhìn cục diện bảng C cho thấy khả năng cao nhất là U-17 Việt Nam sẽ giải quyết ngôi nhất bảng với U-17 Malaysia.

Học trò HLV Cristiano Roland cùng U-17 Việt Nam ra quân trận đầu đánh bại U-17 Singapore 6-0. Ảnh: AFC.

Hồi tháng 4 qua, HLV Roland từng xuất sắc dẫn U-17 Việt Nam đá giải châu Á với giấc mơ World Cup U-17 nhưng bất thành. Lần đó thầy trò HLV Roland cùng bảng cực khó với Nhật Bản, Úc và UAE, kết quả U-17 Việt Nam có ba trận toàn hòa 1-1.

Nếu lần đó U-17 Việt Nam vào tứ kết, cũng đồng nghĩa với việc chiếc vé World Cup U-17 được trao tay do cúp thế giới trẻ diễn ra ở Qatar với 48 đội tham dự, châu Á có 8 suất.

Malaysia đối thủ tranh ngôi nhất bảng C cùng thầy trò HLV Cristiano Roland. Ảnh: AFC.

Dẫu tan vỡ giấc mơ World Cup nhưng HLV Roland đã được đánh giá rất cao khi không để thua ba đội mạnh trên.

Lần này HLV Roland lại dẫn U-17 Việt Nam với sứ mệnh dự vòng chung kết U- 17 châu Á.

Bảng C có 6 đội và mới chỉ đi qua lượt trận đầu. Nhìn thực lực các đội cho thấy, khả năng rất cao là U-17 Việt Nam và Malaysia tranh ngôi nhất bảng ở lượt trận cuối vào ngày 30-11.

Cục diện bảng C cho thấy khả năng rất cao U-17 Việt Nam và Malaysia tranh ngôi nhất bảng lượt trận cuối ngày 30-11.

Lượt trận đầu Malaysia thắng Quần đảo Bắc Mariana 13-0, còn Việt Nam thắng Singapore 6-0. Hong Kong ra quân trận đầu thắng Macau 2-0. Tuy nhiên, Hong Kong không mạnh bằng Việt Nam. Đối thủ tiềm tàng tranh ngôi nhất bảng với các tuyển thủ trẻ Việt Nam chính là U-17 Malaysia. Đội trẻ Malaysia không hề yếu. Họ có thể hình và sức mạnh rất ấn tượng.

Phía bên kia, thầy trò Cristiano Roland có được nhiều lợi thế là được đá sân nhà.

Thành phần U-17 Việt Nam hiện nay có hầu như đầy đủ những gương mặt từng dự vòng chung kết U-17 châu Á hồi tháng 4 qua với chiến tích ba trận trước ba đối thủ sừng sỏ Nhật Bản, Úc và UAE đều không thua cùng tỉ số 1-1.

Bóng đá Việt Nam với các tuyến đội tuyển dự vòng loại châu Á đều có vé đi vòng chung kết châu Á với ngôi nhất bảng từ tuyển nữ Việt Nam, U-20 nữ, đội tuyển futsal nam, U-23 Việt Nam, đội tuyển quốc gia nam cũng sắp nhất bảng F vòng loại Asian Cup 2027 khi AFC đưa ra án phạt tuyển Malaysia.

Nay với “em út” U-17 Việt Nam, thầy trò Roland phải theo kịp các đàn anh, đàn chị khi điều kiện đang rất thuận lợi.

Ngày 24-11, đội tuyển U-17 Việt Nam ra quân trận thứ nhì bảng C gặp Quần đảo Bắc Mariana lúc 19 giờ.