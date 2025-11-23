Liverpool quyết định tương lai của HLV Arne Slot sau trận thua Nottingham 23/11/2025 19:01

(PLO)- Liverpool vừa nhận thông tin quan trọng liên quan đến tương lai của HLV Arne Slot sau thất bại nặng nề 0-3 trước đội bóng chiếu dưới Nottingham Forest, một trận đấu khiến tình hình của họ thêm rối ren.

Trận thua của Liverpool diễn ra đúng thời điểm Premier League trở lại sau quãng nghỉ một tuần để phục vụ các trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup 2026.

Ở vòng đấu trước đó, Chelsea giành thắng lợi 2-0 trước Burnley, tạo cơ hội để Liverpool giảm bớt sức ép khi được chơi trên sân nhà Anfield trước Nottingham Forest. Tuy nhiên, thay vì tận dụng ưu thế sân bãi để tìm lại nhịp độ thi đấu, nhà đương kim vô địch lại tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng. Thất bại trước đội bóng được dẫn dắt bởi Sean Dyche đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng Arne Slot tiếp tục giữ ghế chỉ đạo, dù ông từng đưa Liverpool đến chức vô địch mùa trước.

Trên bảng xếp hạng Premier League, Liverpool giờ đây chỉ đứng thứ 11. Khoảng cách giữa họ và nhóm xuống hạng thậm chí đang gần hơn so với Arsenal, đội đang dẫn đầu bảng và cũng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua vô địch mùa trước.

HLV Slot đối diện với tương lai bất định sau chuỗi 8 trận thua đau của nhà đương kim vô địch. Ảnh: EPA.

Một chuỗi kết quả nghèo nàn khiến tình hình càng trở nên đáng lo: Liverpool đã để thua 8 trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Riêng tại Premier League, họ thất bại 5 trong 6 trận gần nhất. Điều này khiến một bộ phận lớn người hâm mộ lên tiếng đòi sa thải nhà cầm quân người Hà Lan.

Dù vậy, chuyên gia Jamie Redknapp của Sky Sports, người từng khoác áo Liverpool suốt 11 năm, cho rằng HLV Arne Slot vẫn còn đủ uy tín để được trao thêm thời gian. Theo ông, những đóng góp của Slot trong mùa giải vô địch vừa qua là lý do để ban lãnh đạo lẫn người hâm mộ cần kiên nhẫn hơn. Redknapp cũng nhắc đến các yếu tố khiến phong độ của Liverpool đi xuống, bao gồm nỗi mất mát lớn khi tiền đạo Diogo Jota qua đời và quá trình hòa nhập của các bản hợp đồng mới trong mùa hè.

Trong bối cảnh áp lực đè nặng từ khắp nơi, HLV Arne Slot vẫn không né tránh trách nhiệm. Phát biểu sau trận đấu, ông khẳng định mọi kết quả tốt hay xấu đều thuộc về ông. Theo Slot, nhà vô địch Liverpool đã không tạo được đủ số lượng cơ hội nguy hiểm, và những thay đổi chiến thuật mà ông thực hiện trong trận đấu hầu như không mang lại hiệu quả. Ông thừa nhận đội bóng đang trải qua giai đoạn tồi tệ, khi thất bại nối tiếp thất bại và hàng công gặp khó khăn trong khâu dứt điểm.

Đội bóng đất Cảng đang rơi vào khủng hoảng ở Premier League. Ảnh: EPA.

Ông thầy người Hà Lan cũng nhắc đến sự chuẩn bị cho Champions League, giải đấu mà Liverpool phải thi đấu chỉ trong vài ngày tới, khiến áp lực càng thêm lớn. Dù vậy, ông khẳng định toàn đội sẽ phải ngẩng cao đầu, tiếp tục nỗ lực và tìm cách xoay chuyển tình thế.

HLV Slot nhấn mạnh rằng Liverpool sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng trách nhiệm của ông là giúp họ phát huy hết khả năng. Việc đội bóng đánh mất bản sắc trong thời gian gần đây chỉ càng cho thấy ông chưa hoàn thành mục tiêu đó. Chính vì vậy, Slot không ngần ngại nhận phần lỗi về mình và khẳng định sẽ nỗ lực cải thiện trong thời gian tới.

Tương lai của ông tại Anfield vì thế vẫn là chủ đề được bàn tán sôi nổi, nhất là khi Liverpool cần một cú hích lớn để thoát khỏi khủng hoảng. Tuy nhiên, ít nhất ở thời điểm hiện tại, vẫn còn những người tin rằng Arne Slot xứng đáng có thêm cơ hội để sửa sai và tìm lại hình ảnh của một nhà vô địch.