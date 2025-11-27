Phản ứng của U-22 Việt Nam sau 2 lần đổi sân thi đấu SEA Games 33 27/11/2025 16:49

(PLO)- Tình hình mưa lũ kéo dài tại tỉnh Songkhla buộc nước chủ nhà Thái Lan phải điều chỉnh quy mô lẫn địa điểm tổ chức SEA Games 33, diễn ra từ ngày 9 đến ngày 20-12, trong đó gồm đội tuyển U-22 Việt Nam.

Toàn bộ các môn thi đấu được lên kế hoạch tổ chức tại Songkhla sẽ chuyển về thủ đô Bangkok để đảm bảo điều kiện thi đấu, an toàn cho vận động viên cũng như các đoàn tham dự SEA Games 33, đặc biệt là bóng đá nam bảng B có tuyển U-22 Việt Nam.

Thông tin này đã được ông Chalitrat Chantarubeksa, Phó Tổng thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan, chia sẻ với làng báo Đông Nam Á. Theo ông, Chủ tịch Ủy ban SEA Games Chaiyapak Siriwat đã chính thức xác nhận việc di dời toàn bộ nội dung thi đấu dự kiến diễn ra tại Songkhla, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đợt lũ lịch sử đang hoành hành khu vực miền Nam.

Có tổng cộng 10 môn thể thao phải thay đổi địa điểm, gồm boxing, pencak silat, bóng đá nam bảng B (có sự góp mặt của U-22 Việt Nam), cờ vua, judo, kabaddi, karate, vật, bi sắt và wushu. Việc điều chỉnh này được đưa ra sau cuộc họp khẩn của Ban tổ chức SEA Games 33 với Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Atthakorn Sirilatthayakorn cùng đại diện các đoàn thể thao. Các thành viên tham dự đều bày tỏ lo lắng khi chỉ còn chưa đầy 10 ngày để chuẩn bị, trong khi cơ sở vật chất ở Songkhla bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi ngập lụt.

Nước chủ nhà Thái Lan tiếp tục di dời nhiều địa điểm thi đấu do ảnh hưởng của lũ lụt. Ảnh: BKP.

Đối với môn bóng đá nam, bảng B – nơi U22 Việt Nam thi đấu – nhiều khả năng sẽ diễn ra tại sân vận động Thammasat, điểm đến quen thuộc của các giải bóng đá lớn tại Thái Lan. Sân Thammasat đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), từ chất lượng mặt sân, hệ thống chiếu sáng đến an ninh và các tiện ích liên quan. Trong lịch sử, sân này từng tổ chức trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam, vì vậy công tác tổ chức được đánh giá khá thuận lợi.

Ông Chalitrat nhấn mạnh rằng các nước tham dự thống nhất cao với quyết định chuyển địa điểm, bởi điều kiện vệ sinh sau lũ tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Không khí ẩm thấp và nguồn nước ô nhiễm có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe vận động viên, điều mà Ban tổ chức không thể xem nhẹ. Cùng với đó, nhiều tuyến đường ở Songkhla bị ngập sâu, cô lập các khu vực trọng điểm, khiến công tác di chuyển và hậu cần trở nên bất khả thi.

Trước tình huống bị động do thiên tai, phía Thái Lan cam kết sẽ xem xét phương án hỗ trợ tài chính cho các đoàn vận động viên đã đặt phòng khách sạn hoặc vé máy bay tới Songkhla trước khi có thông báo điều chỉnh. Theo ông Chalitrat, dù thay đổi là điều không ai mong muốn, nước chủ nhà vẫn muốn thể hiện trách nhiệm và nỗ lực hết mức để các đoàn tham dự không bị thiệt thòi.

Lễ rước đuốc SEA Games 33 kéo dài từ giữa tháng 11 đến ngày khai mạc chính thức 9-12. Ảnh: BKP.

Trước đó, tỉnh trưởng Songkhla Ratthasart Chidchoo đã tuyên bố toàn bộ 16 huyện của tỉnh bước vào tình trạng thảm họa vì mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng. Theo số liệu của Trung tâm Điều hành Ứng phó Khủng hoảng Thái Lan, đến ngày 26-11, đã có 33 người thiệt mạng ở miền Nam Thái Lan do lũ, riêng Songkhla ghi nhận 6 trường hợp tử vong.

Có hơn 2,78 triệu người bị ảnh hưởng, hàng trăm nghìn ngôi nhà chìm trong nước, với Songkhla là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất khi có tới hơn 320.000 hộ bị tác động. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã trực tiếp đến Songkhla từ ngày 26-11 để chỉ đạo công tác cứu trợ và động viên người dân.

Trong thời điểm này, đội tuyển U-22 Việt Nam vẫn duy trì tập luyện ở Bà Rịa để hoàn thiện chiến thuật và sàng lọc đội hình trước khi lên đường dự SEA Games 33. Hiện đội có 25 cầu thủ tập trung, trong khi ba cầu thủ thuộc CLB Công an Hà Nội gồm Lý Đức, Minh Phúc và Đình Bắc sẽ hội quân sau ngày 28-11 khi hoàn tất nhiệm vụ tại AFC Champions League Two. HLV Kim Sang-sik dự kiến rút gọn danh sách xuống còn 23 người trước khi kết thúc đợt tập huấn.

Tiền đạo Thanh Nhàn tự tin trước thềm cuộc chơi lớn Đông Nam Á. Ảnh: VFF.

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn cho biết toàn đội đang thích nghi tốt với cường độ các bài tập và quyết tâm cải thiện phong độ trong những ngày tới. Anh nhấn mạnh HLV Kim Sang-sik vẫn duy trì giáo án nặng nhằm đảm bảo nền tảng thể lực tốt nhất cho các cầu thủ trước giải đấu. Khi được hỏi về việc bảng B thay đổi địa điểm thi đấu, Thanh Nhàn khẳng định điều này không ảnh hưởng đến tâm lý chung của đội và toàn bộ thành viên vẫn giữ sự tập trung tối đa.

Đánh giá về cơ hội cạnh tranh tại SEA Games 33, Thanh Nhàn nhìn nhận Indonesia và Thái Lan là hai đối thủ nguy hiểm nhất, nhưng thử thách lớn nhất vẫn nằm ở chính U-22 Việt Nam. Theo anh, đội phải nỗ lực nâng cao chất lượng từng buổi tập để hướng tới mục tiêu giành chiếc huy chương vàng danh giá.