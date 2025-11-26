Kết quả Champions League: Chelsea vùi dập Barcelona 3-0 26/11/2025 05:12

(PLO)- Chelsea đã trình diễn một màn thi đấu thuyết phục trước Barcelona trong khuôn khổ Champions League mùa giải 2025-2026 tại pháo đài Stamford Bridge vào rạng sáng 26-11.

Dưới sự chỉ đạo của HLV Enzo Maresca, đội chủ nhà nhập cuộc đầy tự tin, triển khai lối chơi pressing tốc độ cao khiến Barcelona liên tục lúng túng trong khâu triển khai bóng.

Ngay từ phút thứ 3, Chelsea tưởng chừng đã có bàn mở tỷ số khi Enzo Fernandez sút tung lưới đội khách sau pha phối hợp nhanh với Estevao. Tuy nhiên, niềm vui sớm tắt khi trọng tài xác định bóng đã chạm tay Estevao trước đó và không công nhận bàn thắng. Dù vậy, The Blues vẫn duy trì được nhịp tấn công mạnh mẽ bằng những pha phối hợp nhanh, bóng sệt, tạo sức ép liên tục lên phần sân Barca.

Phút 23, Enzo một lần nữa sút tung lưới thủ thành Joan Garcia từ một tình huống đá phạt cố định. Nhưng may mắn tiếp tục ngoảnh mặt khi trọng tài biên phất cờ báo việt vị, khiến Chelsea lần thứ hai lỡ cơ hội vươn lên dẫn trước. Trên khán đài, sự tiếc nuối đã không kịp nguôi thì đội chủ sân Stamford Bridge đã tìm thấy điều họ cần chỉ vài phút sau đó.

Thủ quân Enzo Fernandez cùng đồng đội có chiến thắng đậm ở Stamford Bridge. Ảnh: EPA.

Từ pha phạt góc ở phút 27, bóng được đưa vào khu vực nguy hiểm, Marc Cucurella thoát xuống nhận bóng rồi chuyền vào trong cho Pedro Neto. Nỗ lực dứt điểm của Neto vô tình khiến bóng đập vào gót Jules Kounde và bay ngược vào lưới, giúp Chelsea vượt lên dẫn trước nhờ pha phản lưới đầy bất ngờ của hậu vệ Barca.

Thời điểm trận đấu còn lại khoảng 15 phút của hiệp một, Barcelona bắt đầu đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các pha tấn công biên dựa nhiều vào tài năng trẻ Lamine Yamal đều bị Cucurella phong tỏa hiệu quả. Đúng lúc đội khách đang cố gắng tạo đột biến, bi kịch xảy đến ở phút 44 khi Ronald Araujo phạm lỗi mạnh tay với Cucurella. Tình huống bị trọng tài xác định là lỗi nguy hiểm và trung vệ người Uruguay phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa Barca chỉ còn chơi với 10 người.

Thi đấu thiếu người, Barcelona gần như đánh mất hoàn toàn sự chủ động sau giờ nghỉ. Phút 51, họ suýt phải nhận thêm bàn thua khi Garnacho đưa được bóng vào lưới Chelsea, nhưng VAR xác định tiền đạo Barca đã việt vị. Không lâu sau, ở phút 55, Estevao thực hiện một pha đi bóng lắt léo, vượt qua hai hậu vệ Barca trước khi sút tung nóc lưới Garcia, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Yamal bất lực trong vòng vây của Chelsea. Ảnh: EPA.

Bàn thắng thứ hai trở thành cú hích tinh thần giúp Chelsea thi đấu tự tin hơn rất nhiều. Họ kiểm soát hoàn toàn thế trận và liên tục tạo ra sóng gió trong vòng cấm Barca, dù đôi lúc sự cá nhân hóa trong lối chơi khiến một số cơ hội rõ ràng không được tận dụng triệt để.

Phút 73, Enzo Fernandez tiếp tục ghi dấu ấn với pha kiến tạo tinh tế cho Liam Delap băng xuống dứt điểm hiểm hóc. Ban đầu, trọng tài từ chối công nhận vì nghi ngờ việt vị, nhưng VAR vào cuộc và xác nhận bàn thắng hợp lệ, nâng tỷ số lên 3-0 cho Chelsea.

Trong quãng thời gian còn lại, The Blues vẫn tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn nhưng không thể chuyển hóa thành bàn do tâm lý muốn biểu diễn nhiều hơn. Dù vậy, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cách biệt 3-0 đủ phản ánh sự vượt trội của Chelsea trước một Barcelona bất lực và thiếu phương án khi chơi thiếu người.