HLV Amorim thất vọng cùng cực với Manchester United 25/11/2025 10:40

Trên sân Old Trafford, nơi Manchester United luôn coi là pháo đài, Bruno Fernandes cùng các đồng đội đã để thua trong một trận đấu gây thất vọng sâu sắc đối với người hâm mộ. Thất bại này diễn ra vào rạng sáng ngày 25-11 trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh, và như một cú đánh mạnh vào tham vọng quay trở lại cuộc đua của Quỷ đỏ.

Điều khiến nỗi thất vọng tăng lên là Everton phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian. Đội khách chỉ còn 10 cầu thủ trên sân trong hơn 70 phút, nhưng Manchester United vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Toffees.

Dù kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục tạo áp lực, các chân sút áo đỏ tỏ ra bế tắc, dẫn đến việc tỷ số không hề dịch chuyển theo hướng họ mong muốn. Sự bất lực ấy kéo dài đến hết trận, và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các khán đài Old Trafford chìm trong sự ngỡ ngàng xen lẫn thất vọng.

MU bị đánh đắm ngay trên sân nhà Old Trafford. Ảnh: EPA.

Trong buổi họp báo, HLV Amorim không giấu diếm cảm xúc. Ông thừa nhận đội bóng của mình hoàn toàn xứng đáng chịu thất bại này. Theo lời vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha, ngay cả khi Everton còn đủ 11 người trên sân, họ đã chơi hay hơn và thể hiện được sự chủ động. Khi bị rơi vào thế thiệt người, Everton vẫn duy trì sự tập trung cao độ và khiến MU gần như không thể tạo ra cơ hội rõ rệt.

“Chúng tôi đã trình diễn một bộ mặt gây thất vọng. Everton vượt trội hơn trong nhiều khoảnh khắc quan trọng của trận đấu. Họ thi đấu với quyết tâm rất lớn, trong khi chúng tôi không thể hiện được cường độ và tinh thần mà một đội bóng như Manchester United cần có”, Amorim chia sẻ trên trang chủ của CLB.

Ông nói thêm rằng cảm giác thất vọng không chỉ xuất phát từ kết quả tệ hại, mà còn đến từ những gì ông chứng kiến trong suốt 90 phút. Những câu hỏi từ NBC, Sky Sports hay MUTV đều xoay quanh màn trình diễn thiếu sức sống của Manchester United, và Amorim thừa nhận ông hoàn toàn hiểu vì sao mọi người lại đặt vấn đề như vậy.

HLV Amorim khó tiêu hóa nỗi đau thua trận ở thánh địa Old Trafford. Ảnh: EPA.

“Quên kết quả đi, dù nó thật sự rất khó chấp nhận. Điều khiến tôi bận tâm hơn chính là cảm giác rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn, nhưng lại không làm được. Các cầu thủ phải nhận ra điều đó. Ở một CLB lớn như thế này, việc ra sân mà không thể hiện được tinh thần cạnh tranh là điều không thể chấp nhận”, ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha nhấn mạnh.

Amorim cũng thừa nhận rằng ông hiểu rõ nhiệm vụ của mình là phải cải thiện đội bóng cả về lối chơi lẫn tâm lý. Tuy nhiên, những gì diễn ra trước Everton khiến ông không thể hài lòng, nhất là khi MU đang bị tụt lại trong cuộc đua ở Ngoại hạng Anh. Với việc chỉ giành được 18 điểm sau vòng đấu này, Manchester United tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Một chiến thắng trước Everton có thể giúp họ tiến gần hơn tới nhóm dự cúp châu Âu, nhưng cơ hội ấy đã bị bỏ lỡ đáng tiếc.

Sự thất vọng của đội trưởng Bruno Fernandes. Ảnh: EPA.

HLV Amorim khẳng định toàn đội cần nhanh chóng đứng dậy, bởi lịch thi đấu không cho phép họ chìm trong thất vọng quá lâu. Cuối tuần này, Manchester United có chuyến làm khách đầy thử thách tới sân của Crystal Palace, đội đang nằm ở vị trí thứ năm và thi đấu rất ổn định từ đầu mùa.

Dù thất bại luôn là điều khó nuốt trôi, Amorim nhấn mạnh đây là lúc tập thể phải nhìn lại chính mình và thể hiện phản ứng tích cực nhất có thể. Ông hy vọng MU sẽ bước vào trận đấu tiếp theo với tinh thần khác, quyết tâm khác, và quan trọng hơn là sự mạnh mẽ mà người hâm mộ kỳ vọng.