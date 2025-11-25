Thầy Kim hàn gắn những vết nứt trên tuyển U-22 Việt Nam 25/11/2025 06:39

(PLO)- Dù đang tạo dựng chuỗi thành tích đầy hứa hẹn, đội tuyển U-22 Việt Nam cũng còn ẩn chứa một số dấu hiệu rạn nứt buộc HLV Kim Sang-sik phải gấp rút hàn gắn trước thềm SEA Games 33.

Đội tuyển U-22 Việt Nam có một bức tranh đẹp về con số, như vô địch giải U-23 Đông Nam Á, dẫn đầu bảng vòng loại U-23 châu Á, sở hữu nhiều cầu thủ triển vọng, lại vẫn tồn tại những vấn đề đáng lo ngại trong lối chơi, khả năng ghi bàn và sự ổn định ở tuyến giữa. SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan là một thử thách hoàn toàn khác, nơi những sai lầm nhỏ nhất cũng có thể khiến đội tuyển trả giá đắt.

Những con số ấn tượng của U-22 Việt Nam và hạn chế ở hàng công

Thành tích 7 trận thắng liên tiếp tại các giải đấu chính thức của các tuyển thủ trẻ Việt Nam gây ấn tượng mạnh, nhưng nếu nhìn sâu hơn, đó chưa phải là những dấu hiệu đảm bảo cho các học trò HLV Kim Sang-sik đủ sức cạnh tranh vàng SEA Games 33. Thất bại tại Panda Cup trong tháng 11 này ở giải giao hữu thử nghiệm, đã phơi bày hạn chế của Việt Nam khi đối đầu với các đối thủ mạnh hơn về thể lực và tốc độ. Việc U-22 Việt Nam chỉ giành 1 chiến thắng tại Panda Cup và xếp cuối bảng là tiếng chuông cảnh tỉnh đúng lúc.

Con số 8 chiến thắng trong 12 trận gần nhất của đội trẻ Việt Nam có thể khiến nhiều người lạc quan, nhưng thực tế bốn thất bại đều diễn ra trước những đội bóng mạnh của châu Á như Qatar, Uzbekistan hay Hàn Quốc. Kể cả trong những trận thắng, học trò ông Kim vẫn chưa thể tạo được sự áp đảo rõ rệt. Các chiến thắng thường chỉ có cách biệt tối thiểu, phản ánh việc đội vẫn chưa kiểm soát được trận đấu theo cách mà một ứng viên vô địch cần phải làm.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam vô địch giải U-23 Đông Nam Á hầu hết góp mặt ở SEA Games 33. Ảnh: CCT.

Điểm yếu dễ thấy nhất nằm ở hàng tấn công. Những cái tên được kỳ vọng như Đình Bắc, Thanh Nhàn, Quốc Việt hay Viktor Lê dẫu sở hữu tố chất đẹp nhưng lại chưa duy trì được khả năng dứt điểm ổn định. Bóng đá trẻ Việt Nam vẫn thiếu một trung phong đúng nghĩa, một chân sút có thể săn bàn nhạy bén và biết cách đóng đinh trận đấu trong những thời điểm căng thẳng.

Ở một sân chơi quyết liệt như SEA Games, nơi nhịp độ trận đấu cao và hàng thủ đối phương thường thi đấu áp sát, sự sắc bén trong khâu dứt điểm là điều cực kỳ quan trọng. Nếu không cải thiện khả năng tận dụng cơ hội, đội bóng của HLV Kim Sang-sik có thể gặp khó khăn lớn, đặc biệt trong những trận đấu loại trực tiếp.

Hàng thủ cứng cáp của thầy Kim

Trái ngược với hàng công, tuyến phòng ngự lại mang đến sự an tâm hiếm hoi. Bộ ba trung vệ Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh cùng thủ môn Trung Kiên đang tạo nên một khối thép vững chắc. Tại giải U-23 Đông Nam Á, đội tuyển U-22 Việt Nam chỉ để thủng lưới hai lần. Ở vòng loại châu Á, họ giữ sạch lưới hoàn toàn.

HLV Kim Sang-sik lo lắng cho tuyến trên nhiều hơn hàng phòng ngự. Ảnh: CCT.

Và các trận thua tại Panda Cup trước hai đối thủ mạnh ở tầm châu lục, cách biệt cũng chỉ là 1 bàn, cho thấy hệ thống phòng ngự đã vận hành ổn định. Tính tổ chức, kỷ luật và sự bọc lót lẫn nhau của hàng thủ đang trở thành điểm tựa để toàn đội vững tin hơn ở SEA Games 33.

Thế nhưng, HLV Kim Sang-sik lại phải giải bài toán khó ở tuyến giữa, nơi kiểm soát nhịp trận đấu và định hình toàn bộ lối chơi. Chấn thương của đội trưởng Văn Trường tạo ra một khoảng trống khó bù đắp. Không chỉ là một tiền vệ trung tâm toàn diện, Văn Trường còn đóng vai trò dẫn dắt lối chơi và kết nối giữa các tuyến. Việc thiếu vắng anh buộc HLV Kim Sang-sik phải tính toán lại toàn bộ cách vận hành sơ đồ chiến thuật.

Sự xuất hiện của hai gương mặt được bổ sung là Trần Thành Trung và Nguyễn Đức Việt cho thấy ông Kim đang hướng đến việc xây dựng một cặp tiền vệ trung tâm cân bằng hơn, kết hợp sức mạnh tranh chấp và khả năng điều tiết bóng. Họ sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với nhóm cầu thủ trẻ giàu tiềm năng như Xuân Bắc, Công Phương, Quốc Cường và Thái Sơn. Việc tìm ra cặp tiền vệ trung tâm phù hợp nhất, có thể giữ nhịp, hỗ trợ phòng ngự và tạo ra các đường chuyền đột biến,… là thách thức lớn của thầy Kim.

Vắng tiền vệ Văn Trường là thiệt thòi lớn cho thầy Kim. Ảnh: CCT.

SEA Games 33 đã gần như hơi thở, và các trận ra quân vòng bảng của U-22 Việt Nam gặp Lào vào ngày 4-12, đụng độ Malaysia ngày 11-12 khiến cho mọi thứ trở nên gấp rút. Chỉ còn một quãng thời gian ngắn để thử nghiệm đội hình, ông thầy người Hàn Quốc cần có sự hàn gắn vừa nhanh chóng, vừa chính xác. HLV Kim Sang-sik thừa hiểu SEA Games 33 không phải là nơi để thử nghiệm, và không thể sai sót dù nhỏ nhất cho mục tiêu giành huy chương vàng.