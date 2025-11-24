Teqball Thái Lan có thể giành hết vàng SEA Games 33 24/11/2025 18:51

(PLO)- Môn Teqball sẽ được thi đấu tranh huy chương tại SEA Games 33, trong lúc chủ nhà teqball Thái Lan đang đứng số 1 thế giới.

Teqball sẽ là môn thi đấu chính thức ở SEA Games 33 sau khi tại SEA Games 32 ở Campuchia được thử nghiệm qua thi đấu biểu diễn. Nay chủ nhà SEA Games 33, Thái Lan đang có thứ hạng số 1 thế giới môn teqball. Teqball Thái Lan kỳ vọng giành hết HCV SEA Games 33.

Teqball có diện tích mặt bàn như bàn bóng bàn nhưng hình vòng cung, đạt độ cao nhất ở giữa lưới. Đó là môn thể thao kết hợp như bóng bàn, bóng đá. Đây là môn chơi đầy chất kỹ thuật với bóng. Nó ra đời tại Hungary vào năm 2012 và thuộc môn thể thao phát triển nhanh nhất thế giới. Đại sứ toàn cầu của môn này lại là Ronaldinho hiện nay, một bậc thầy về kỹ thuật với bóng.

Khủng khiếp teqball Thái Lan khi dự SEA Games 33 với vị trí số 1 thế giới. Ảnh:S.S

Theo thứ hạng teqball (xếp hạng như kiểu FIFA) thì teqball Thái Lan đứng đầu thế giới. Điều này cho thấy tham vọng của họ tại SEA Games 33 là giành hết HCV. Cần nói thêm hồi SEA Games 32 tại Campuchia thì chính Thái Lan đã đưa trang thiết bị đến Campuchia để thi đấu biểu diễn (không tính huy chương) nhằm SEA Games 33 khi Thái Lan là chủ nhà thì họ đưa vào thi đấu chính thức.

Những quốc gia có khả năng tranh chấp với chủ nhà SEA Games 33 là Malaysia và Indonesia, nhưng Malaysia cũng chỉ mơ đến tấm huy chương, cụ thể là bạc hay đồng mà thôi, không dám mơ HCV vì các VĐV Thái Lan có thứ hạng rất cao trên thế giới.

Chẳng hạn nội dung đơn nữ, chủ nhà SEA Games 33 có Jutatip Kuntatong đang đứng vị trí số 1 thế giới. Còn ở đơn nam, VĐV Bonkoom Tipwong đang có thứ hạng 9 thế giới, còn nội dung đôi nữ và đôi nam - nữ Thái Lan cũng có những VĐV tốp đầu thế giới.

Với trình độ và thứ hạng như thế rõ ràng là teqball Thái Lan sẽ vô đối tại SEA Games 33 và khả năng cao là giành hết HCV tại đại hội thể thao này.

Với Malaysia, có VĐV Fariz Farizal Zukeri là ngôi sao số 1 của teqball Malaysia. Tuy nhiên anh này chỉ “mơ” tấm huy chương, chứ không dám mơ HCV. Cụ thể Fariz chỉ nêu mục tiêu HCĐ ở nội dung đơn nam.

Tương tự nội dung đơn nữ, Malaysia cũng mơ tấm HCĐ mà thôi. Còn nội dung đôi nữ và đôi nam của Malaysia cũng chỉ đặt mục tiêu tương tự, tức về thứ 3... tất cả chỉ vì chủ nhà SEA Games 33 quá mạnh, thuộc đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Teqball Malaysia đưa ra mục tiêu những tấm HCĐ teqball tại SEA Games 33 sắp tới đây là dựa trên thành tích hồi SEA Games 32 họ có gửi VĐV sang thi đấu đấu biểu diễn.