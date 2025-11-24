Hãy gọi đó là bản năng của Ronaldo 24/11/2025 18:17

(PLO)- Ronaldo vừa ghi tuyệt phẩm ở trận Al Nassr đánh bại Al Khaleej 4-1. Hãy gọi đó là bản năng của Ronaldo, đơn giản vậy thôi.

Ronaldo ghi tuyệt phẩm ở trận Al Nassr đánh bại Al Khaleej 4-1, với cú “xe đạp chổng ngược”. Fan Al Nassr nói: “Gọi đó là kỹ năng, gọi đó là bản năng, song chúng tôi gọi đó là... Ronaldo”.

Ronaldo ghi bàn thắng thứ 954 trong sự nghiệp của mình trong trận Al Nassr đánh bại Al Khaleej 4-1. Bàn thắng của Ronaldo mang lại quá nhiều cảm xúc cho fan CLB này, họ ca ngợi Ronaldo, họ khẳng định, đó là huyền thoại của mọi huyền thoại, huyền thoại của mọi thời đại.

Ronaldo ăn mừng tuyệt phẩm cùng cậu em đồng hương Joao Felix- Gọi đó là bản năng, gọi đó là Ronaldo. Ảnh: G.N

Điều độc đáo ở bàn thắng của Ronaldo, nó là tuyệt phẩm “xe đạo chổng ngược”, không thừa, không thiếu một tí nào, nó lại là bàn thắng chốt chiến thắng 4-1 phút 90+6 cho Al Nassr. Đó là bàn thắng không thể tin được.

Tuổi 40, Ronaldo vẫn cứ dẻo, vẫn cứ phi thường, vẫn cứ bật cao như tuổi đôi mươi để có tuyệt phẩm và gọi đó là... Ronaldo hay gọi đó là bản năng.

Với chiến thắng này Al Nassr tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng xếp hạng Saudi Pro League với 9 lượt trận toàn thắng có 27 điểm, phía sau là Al Hilal với 23 điểm.

Tuy Al Nassr bách chiến, bách thắng sau 9 lượt trận, nhưng thực tế ông lớn Al Hilal cũng đang phả hơi nóng vào sau gáy Al Nassr với việc thua chỉ 4 điểm. Lực lượng Al Hilal lại rất dày và cầu thủ bản lĩnh. Mặt khác đây là lúc Al Hilal bắt đầu nóng máy.

Về Al Nassr 3 mùa bóng nhưng Ronaldo chưa giúp đội có danh hiệu nào cả, ngoài chuyện bản thân anh có thu nhập cực khủng khi 3 năm liền đều đứng vị trí số 1 trong tốp 10 VĐV thu nhập cao nhất thế giới của Forbes. Ronaldo cũng đã vượt mốc tỉ phú khi khối tài sản trị giá 1,4 tỉ USD.

Cho đến nay Ronaldo đá cho Al Nassr được 123 trận ghi 110 bàn thắng. Tại Saudi Pro League, Ronaldo ghi 84 bàn qua 86 trận, đưa Ronaldo vào vị trí thứ ba trong lịch sử Saudi Pro League. Và với đà này, Ronaldo sẽ leo lên vị trí thứ nhất trong một ngày không xa.